いつまで教員・講師の「マンパワー」に頼りますか？（株）城南進学研究社は、“推薦合格”実績を創出するWEBアプリ「推薦ラボ」のサービス提供を4月より開始。高校や塾での指導の負担を軽減します。
株式会社城南進学研究社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長CEO：千島克哉。以下「当社」）では、総合型・学校推薦型選抜対策指導をサポートするWEBアプリサービス「推薦ラボ」を４月に提供開始。高校の先生や塾講師の方の負担軽減を実現します。
昨今、国公立大・私立大とも、入試における総合型・学校推薦型選抜（推薦入試）の定員枠が拡大しており、志願者も増加すると予想されています。総合型・学校推薦型選抜では一般選抜とは違った意味での「学力」、すなわち大学の研究で必要な「社会課題を見出しその解決策を考える力」が問われます。それは、志望理由書・小論文・面接などの試験形態でこそ試すことができるものであり、合格するためには、取り組みたい社会課題・大学で学ぶべきこと・将来のビジョンなどを、「具体的」かつ「論理的」に、また「簡潔」に表現しなくてはなりません。
それに対し、高校や学習塾では推薦入試対策を講じる、または講じようとしていますが、「指導できる教員・講師が限られている」「書類添削や模擬面接などに膨大な時間・労力がかかる」「生徒の思考プロセスが見えてこない」など、教員・講師の皆様方の負担増がネックとなっているところは少なくありません。
そのような現場の皆様の悩みに応える当社の「推薦ラボ」は、在籍生合格率91.5％（2024年度入試）を誇る当社の推薦入試対策専門「城南推薦塾」のノウハウに基づいて監修され、総合型・学校推薦型選抜の対策指導を一元化したアプリです。ワークシートで思考の足掛かりを作り、プロ講師による映像授業で合格のポイントと情報収集の方法を理解することで、生徒が自ら情報収集を行える仕様になっていますので、それに基づいてご指導いただければ、スムーズに合格へ導くことができます。教員・講師の皆様のご負担を増やすことなく、生徒へ万全の総合型・学校推薦型選抜対策指導を提供するために、ぜひ本アプリをご活用ください。
【「推薦ラボ」の主なコンテンツ】
・志望理由書対策（講座）ワークシート＋映像
・小論文対策（講座）映像授業
・面接対策（講座）ワークシート＋映像
・AIとプロ講師による、志望理由書&小論文添削
・AI模擬面接
【「推薦ラボ」のポイント】
＜１＞40のワークシートで思考を可視化
志望理由書の作成～面接対策の準備に必要なプロセスを、40ステップのワークシートに分解して可視化。これらのワークシートをスモールステップで作成し組み立てることで、熱意があり、かつ筋の通った「志望理由書」の作成と「面接への準備」が可能です。
＜２＞城南推薦塾のノウハウを凝縮したワークシート対応の映像講座
情報収集、志望理由書の内容と構成～面接対策のポイントまでの3部で構成された映像講座で、ワークシートを作成するためのポイントや手順を実例をまじえて映像講座で提供します。
＜３＞AIによる添削とプロの添削講師による添削でダブルチェック
城南独自の基準に基づいて（生成回答の）調整を行ったAIによる添削と、その後、城南のプロの添削講師が最も重要な「論理の核」を磨き上げるダブルチェック方式です。また、生徒がAIの回答をまねして書くことのないよう、『あえて修正例の提示を行わない』という細かな調整も行っているので、安心してご利用いただけます。面接も先生による模擬面接実施の前にAI模擬面接による予行練習を行えます。
【「推薦ラボ」導入各校で、教員1人あたりの年間業務時間が最大10時間減少！】
