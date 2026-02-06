パームドローン市場：製品タイプ別、技術別、価格帯別、積載量別、飛行時間別、用途別、エンドユーザー別、流通チャネル別- 世界の予測、2026年～2032年
パームドローン市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均13.81%で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、パームドローン市場に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「パームドローンレポート」では自律性、知覚AI、電池エネルギー密度、材料科学、サービスベースのビジネスモデルにおける急速な進歩が、世界的に手のひらサイズのドローンの競合情勢をどのように再構築しているかを言及するほか、2025年の米国関税政策変更が部品調達、サプライチェーン、戦略的レジリエンスに及ぼす体系的・運用上の影響評価を分析します。
世界のパームドローン市場規模は、2025年に2億1,027万米ドルと評価され、2026年の2億4,237万米ドルから2032年には5億2,027万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1916305-palm-drone-market-by-product-type-technology-price.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響、2025年
第7章 AIの累積的影響、2025年
第8章 パームドローン市場：製品タイプ別
第9章 パームドローン市場：技術別
第10章 パームドローン市場：価格帯別
第11章 パームドローン市場：積載量別
第12章 パームドローン市場：飛行時間別
第13章 パームドローン市場：用途別
第14章 パームドローン市場：エンドユーザー別
第15章 パームドローン市場：流通チャネル別
第16章 パームドローン市場：地域別
第17章 パームドローン市場：グループ別
第18章 パームドローン市場：国別
第19章 米国のパームドローン市場
第20章 中国のパームドローン市場
第21章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・手のひらサイズの無人航空システムの進化について教えてください。
趣味の好奇心対象から、ウェアラブル電子機器と本格的な商用ドローンの間を埋める専用プラットフォームへと進化しました。
・パームドローン市場のセグメント主導型アプローチについて教えてください。
用途、エンドユーザー特性、製品アーキテクチャ、流通チャネル、技術的立場、価格設定、ペイロード、持続時間などを基盤としています。
・パームドローン市場の調査手法について教えてください。
定性的な1次調査と体系的な2次調査を組み合わせ、再現性のある知見を生み出しています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
