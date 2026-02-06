医薬品市場におけるPET包装：包装タイプ別、薬剤タイプ別、充填・封止工程別、持続可能性ソリューション別、エンドユーザー別－2026年から2032年までの世界市場予測
医薬品市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均9.40%で成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、医薬品市場に関する市場調査レポートを発行・販売します。
「医薬品レポート」では関税政策の変遷が、医薬品包装の調達、サプライヤー選定戦略、世界のサプライチェーン全体のレジリエンス計画に与える影響を言及するほか、地域間の規制差異、製造拠点の集中度、持続可能性政策が、世界の市場におけるPET包装材に異なる戦略的要請を生み出す仕組みを分析します。
世界の医薬品市場規模は、2025年に65億6,000万米ドルと評価され、2026年の71億米ドルから2032年には123億2,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/1912423-pet-packaging-pharmaceutical-market-by-packaging.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序文
第2章 調査手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・コンシューマー洞察とエンドユーザー視点
・消費者体験ベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・ROIとCBA
第6章 米国の関税の累積的な影響, 2025
第7章 AIの累積的影響, 2025
第8章 医薬品市場：パッケージングタイプ別
第9章 医薬品市場薬剤タイプ別
第10章 医薬品市場充填・包装工程別
第11章 医薬品市場サステナビリティソリューション別
第12章 医薬品市場：エンドユーザー別
第13章 医薬品市場：地域別
第14章 医薬品市場：グループ別
第15章 医薬品市場：国別
第16章 米国医薬品市場
第17章 中国医薬品市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・医薬品包装におけるPETの重要性は何ですか？
PETはバリア機能、製造性、コスト効率のバランスを保ちながら、拡大する薬剤形態の選択肢をサポートする汎用性の高い素材です。
・関税政策の変遷は医薬品包装にどのような影響を与えますか？
関税環境と貿易政策の調整は、調達戦略、サプライヤー選定、地域別製造拠点の配置に重大な影響を及ぼします。
・地域間の規制差異はPET包装にどのような影響を与えますか？
地域ごとの動向は、材料の入手可能性、規制上の期待、サプライチェーンの構造に大きな影響を及ぼします。
