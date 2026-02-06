東京都社会保険労務士会(会長 味園 公一)は、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する「健康経営」を、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資する取り組みであると考え、社労士を通じ一般企業等への普及・促進に取り組んでいます。





基調講演をはじめとしたステージイベントを中心に健康経営の最新情報を経営者・人事担当者の皆さまにお届けする「健康経営フェスタ」を昨年に引き続き本年も開催いたします。





ステージイベントでは健康経営の成果や生産性向上に直結するワーク・エンゲイジメント研究の第一人者、島津 明人先生による基調講演をはじめ、4つのプログラムを聴講いただくことができます。





また、健康経営エキスパートアドバイザーの社労士による個別相談会など、様々なコンテンツをご用意しています。多くの皆さまのご来場を心よりお待ちしております。





◆「健康経営(R)」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。





2026健康経営フェスタ_1





「健康経営フェスタ2026」開催概要

●対象者 ： 経営者・企業の人事労務ご担当者

●開催日時： 令和8年3月17日(火)午前10時30分～午後4時30分

●開催場所： 御茶ノ水ソラシティ2F sola city Hall

●参加費 ： 無料

●定員 ： 300名

●申込期間： 定員に達し次第締め切らせていていただきます。

●主催 ： 東京都社会保険労務士会

●申込 ： 以下URLよりアクセスいただけます。

https://www.tokyosr.jp/kenkokeieifesta2026

※申込後に受付完了メールが届きますのでご確認ください。









【ステージイベント】

(1)基調講演：

「健康経営とワーク・エンゲイジメント～活気のある職場づくりに向けて～」

慶應義塾大学総合政策学部 教授 島津 明人 氏

(2)参加団体の取組み紹介

・全国健康保険協会東京支部

・健康保険組合連合会東京連合会

・東京商工会議所

(3)講演

・社労士を活用し健康経営や働きがいのある職場づくりを目指す

(4)パネルディスカッション

「働きがいを支える健康経営と社労士の役割」









【東京都社会保険労務士会 概要】

社会保険労務士法に基づき東京都に設立された法定団体。社会保険労務士会は各都道府県に設置されている。都内で活動する会員社会保険労務士の資質の向上と業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的としている。





所属会員は、開業、法人社員、勤務などの個人会員と社会保険労務士法人の法人会員で構成されており、令和7年12月31日時点の会員数は、個人会員12,560名、法人会員951法人。





代表 ： 会長 味園 公一

所在地： 東京都千代田区神田駿河台4-6 御茶ノ水ソラシティアカデミア4階

URL ： https://www.tokyosr.jp/