当社の連結子会社である株式会社ベジパル(本社：埼玉県所沢市、代表取締役社長：宮腰 建一郎)は、2023年9月設立以降、干し芋やさつまいもチップスなどのさつまいも商品を販売しております。





この度、2月14日と2月15日の2日間、「川越いも」で有名な埼玉県川越市にある川越城 本丸御殿前広場(初雁公園内)で開催される第4回コエド芋パークに出店いたします。





第4回コエド芋パークにおいて、株式会社ベジパルは定番の干し芋などはもちろん、手揚げにこだわったさつまいものチップスや、スティック状の干し芋をビターチョコでコーティングした「ほしいもチョコ」、焼き芋ペーストをブレンドした甘酒などのほか、新商品の「ひとくちグラッセ」「ひとくちやきいも」などを販売いたします。





株式会社ピックルスホールディングス： https://www.pickles-hd.co.jp

株式会社ベジパル： https://www.vegepal.co.jp/home









【商品のご紹介(一部)】

■おいもそのまま。手揚げ芋ちっぷ(糖蜜がけ/うすしお味)・手揚げ芋けんぴ

サクサク感のあるソフトに仕上げた食べやすい芋チップスです。種子島産粗糖、国産米油のみを使用したこだわりの手作り人気商品です。糖蜜がけとうす塩味の2種類をご用意しています。芋けんぴは細切りに仕上げたポリポリ感が楽しめます。





おいもそのまま。手揚げ芋ちっぷ





■ほしいもチョコ

国産紅はるかの干し芋に、ビターチョコレートをコーティングしました。干し芋はスティック状にカットしてあり小腹がすいた時のおやつにぴったりです。干し芋の甘みとチョコレートのほろ苦さの相性が抜群で、一度食べ出したら止まらないおいしさです！パリッとしたチョコレートと、ねっとりとした干し芋の食感をお楽しみください。





ほしいもチョコ





■やきいも甘酒

同じ埼玉県企業の麻原酒造株式会社とコラボして開発しました。造り酒屋のノンアルコール甘酒にこっくり甘い焼きいもペーストをブレンド。やさしい甘みと飲み心地のよいスッキリとした後味にこだわりました。当日は温かい甘酒の販売もいたしますので、甘いさつまいもの甘酒を召し上がってください。





やきいも甘酒





【第4回コエド芋パーク 概要】

開催日時：2026年2月14日(土) 10:00～20:00

2026年2月15日(日) 10:00～19:00

※株式会社ベジパルの出店は各日17：00までを予定

開催場所：川越城本丸御殿前広場(初雁公園内) 埼玉県川越市郭町2丁目13番地1

詳しくは、第4回コエド芋パーク公式サイト( https://coedo-imopark.com/ )などでご確認ください。





第4回コエド芋パーク





【会社概要】

会社名 ： 株式会社ベジパル

代表者 ： 代表取締役 宮腰 建一郎

所在地 ： 埼玉県所沢市東住吉7-8

設立 ： 2023 年9月

事業内容 ： 農産物の加工および販売、青果物の輸出

公式サイト： https://www.vegepal.co.jp/home





ベジパルロゴ





【お客様からのお問合せ先】

株式会社ベジパル

TEL： 04-9293-8804