近畿大学キャリアセンター（大阪府東大阪市）と株式会社エスティーエートラベル（東京都渋谷区）は、海外キャリア研修プログラム「Kindai International Programs（KIP）」の一環として、韓国での海外キャリア研修を実施します。令和8年（2026年）2月15日（日）から21日（土）まで、観光業界に関心のある大学1・2年生8人が韓国でキャリア研修に参加し、現地ツアーの企画・提案に挑戦します。【本件のポイント】●観光業界に興味のある学生を対象に韓国でキャリア研修を実施し、現地ツアーの企画・提案に挑戦●企画したツアーの商品化をめざし、韓国の旅行会社や観光公社に向けたプレゼンテーションを実施●韓国観光公社の施設見学や現地で働いている方とのディスカッションを通じて、国際的なキャリア形成を促進【本件の内容】近畿大学では、グローバル志向の高い学生を対象に、海外でのビジネスを体感できる海外キャリア研修プログラム「Kindai International Programs（KIP）」を実施しており、令和7年（2025年）はアメリカ、ベトナム、台湾、マレーシアに学生を派遣しました。韓国でのプログラムは、令和6年（2024年）以来、今回で2回目となります。本研修では、8人の学生が2チームに分かれ、「エンタメ」と「美」をテーマに日本人向けの韓国ツアーを企画します。渡航前に国内で事前研修を実施し、韓国の旅行会社である株式会社世邦（せほう）旅行（ソウル特別市）の指導のもと、旅行業の実態や海外旅行商品の構成、ツアー企画の作り方を学びます。そこで得たノウハウをもとに企画の素案を作成し、ブラッシュアップのため韓国での現地研修に挑みます。現地の大学生を交えたチームを組んで視察やミーティングを重ね、ツアー提案に向けて企画をさらに改良します。帰国後に実施する、韓国観光公社へのプレゼンテーションでは、優秀な企画の商品化も視野に入れています。本研修を通じて、海外でのビジネスや企画業務に触れ、グローバルな視点や実務への理解を深めるとともに、今後のキャリアについて考える機会とします。【開催概要】日時 ：令和8年（2026年）2月15日（日）～21日（土）渡航先：韓国 ソウル、インチョン参加者：1年生3人、2年生5人 計8人（経営学部、総合社会学部、国際学部）【現地プログラム】＜1日目＞2月15日（日）関西国際空港出発／韓国・金浦国際空港到着ペインターズ公演（アートパフォーマンスショー）鑑賞、プロデューサーや出演者との交流＜2日目＞2月16日（月）BEAUTY PLAY弘大（美容体験スポット）視察／韓国観光公社「HiKR Ground」（コンテンツ体験型複合文化空間）見学＜3日目＞2月17日（火）ソウル市内のK-POP・韓国ドラマのロケ地視察＜4日目＞2月18日（水）現地学生と対面で交流／チームごとに市中視察／ミーティング／ツアー企画書作成＜5日目＞2月19日（木）株式会社世邦旅行へのプレゼンテーション／懇親会＜6日目＞2月20日（金）ソウル市内IT企業訪問／インスパイアアリーナ・ホテル内部見学＜7日目＞2月21日（土）韓国・仁川国際空港出発関西国際空港到着＜帰国後プログラム＞3月13日（金）14：00～15：30＠近畿大学東大阪キャンパス韓国観光公社へのプレゼンテーション【株式会社エスティーエートラベル】所在地 ：東京都渋谷区幡ヶ谷2-7-2 幡ヶ谷ニューセンタービル6階代表者 ：代表取締役 浦竜一創業 ：昭和60年（1985年）12月20日事業内容 ：旅行業資本金 ：8,000万円ホームページ：https://www.statravel.co.jp/【関連リンク】キャリアセンターhttps://www.kindai.ac.jp/career/