和歌山労働局は、令和7年度中高年世代活躍応援プロジェクト事業の一環として、ミドルシニア世代を対象とした「合同企業説明会」を、2026年2月28日(土)にフォルテワジマ4階(和歌山市)にて開催します。また、予想を大きく上回るご応募を頂き、出展企業を30社に規模拡大。より多くの職種に触れて頂けるようになりました。





本説明会のチラシ









本説明会は、概ね35歳以上59歳以下の求職者を対象に、これまでの職務経験やスキルを活かした就職・転職の機会を提供するものです。当日は、中高年世代の採用・活用に積極的な県内企業30社以上が出展、採用担当者から仕事内容や働き方について直接話を聞くことができます。





会場内では、企業説明ブースに加え、就職に関する相談ブースや適職診断ブースを設置。受付では参加企業のプロフィール・採用情報をまとめた冊子を無料で配布。服装、入退室も自由！「まずは情報収集から始めたい」「自分に合う働き方を見直したい」といった方も、気軽に参加できるイベントとなっています。





アルバイト・パート・派遣など多様な就業経験を持つ方や、ブランクのある方も対象としており、将来を見据えて長く働ける職場との出会いを支援します。





また、今回は予想を大きく上回る出展応募を頂き、予定していた出展企業数20社から、30社の出展へブース数を大幅に拡大。より多くの企業・職種から自分に合った仕事を探すことが出来るようになりました。





説明会実施風景1





説明会実施風景2









【開催概要】

イベント名 ：合同企業説明会

主催 ：和歌山労働局

日時 ：2026年2月28日(土)13:30～16:00(受付開始 13:00～)

会場 ：フォルテワジマ 4階 大ホール(和歌山県和歌山市本町2-1)

対象者 ：概ね35歳以上59歳以下の方

出展企業数 ：30社

参加費 ：無料

内容 ：・企業説明ブース(対面)

・就職相談ブース

・適職診断ブース

服装・入退室：自由





適職診断コーナー





キャリアコンサルティングコーナー





※イベント・チラシデータはこちらから

https://npo-cfa.com/20260228middlegene_consensus/





【参加申込方法】※事前のお申し込みをお願いします。

下記二次元コード、または下記URLよりお申し込みください。

https://forms.office.com/r/KXf74AuTuq





登録用QRコード





※出展企業は上記申し込み用サイトからご覧いただけます。