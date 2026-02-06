わんにゃんスマイルフェス実行委員会（委員長：今出川未惠）は、2026年4月19日（日）10:00～17:00に、第6回「わんにゃんスマイルフェス2026・春 in 横浜」を横浜産貿ホール マリネリアにて開催します（入場無料／屋内開催）。最新のペット関連商品・サービスに触れられるほか、しつけ・健康・防災など“学び”につながる体験企画を多数用意しています。犬猫の譲渡会を同時開催し、殺処分ゼロに向けた啓発にも取り組みます。（公式HP）https://saipon.jp/h/2026spring屋内開催のため天候を気にせず、愛犬・愛猫と一緒に参加できる体験型イベントです。前回は1,782名が来場し、地域密着イベントとして定着しています。今回の目標来場者数は2,500人、出展社数は約60社ほどを予定しています。

■リリースのポイント

・譲渡会×防災×マナー啓発を軸に、人と動物が共に暮らしやすい“共生の街づくり”を横浜から発信・入場無料・屋内開催（雨天でも安心）で、家族みんなが参加しやすい体験型イベント・第6回開催。地域団体や協力団体と連携し、学びと出会いの機会を広げる・目標来場者数2,500人、出展社数は約60社を予定

■開催の背景

ペットは家族の一員である一方、災害時の備え不足や飼育環境の変化をきっかけに、迷子・被災、飼育放棄といった課題が顕在化しています。本フェスは、飼い主さんが「楽しく学べる」体験を通じてペットとの暮らしの不安を減らし、譲渡会では保護犬・保護猫に新しい家族との出会いをつなぐことを目的に開催します。（体制）顧問：串田久子（横浜市会議員）／高橋のりみ（元横浜市会議員） 協力団体：公益財団法人 日本補助犬協会

■主催者コメント

わんにゃんスマイルフェス実行委員会 委員長 今出川未惠わんにゃんスマイルフェスは、“かわいい・楽しい”だけで終わらず、譲渡会や防災など、飼い主さんが今日からできる一歩を持ち帰れるイベントにしたいと思っています。横浜を、ペットと人がもっと安心して暮らせる街へ。ぜひご家族で遊びに来てください。

■みどころ（予定）

・しつけ＆ゲームコーナー：愛犬との絆を深めながら、楽しくしつけが学べる“ビンゴ形式のしつけゲーム”を開催。成功して景品をゲットしよう♪

・防災コーナー：家族みんなでペット防災を考えるワークショップを実施。避難所を知る・備えるヒントを紹介します

・体験ブース（有料／無料あり）：ペットアロマホームケア体験／ペットのための遺言・信託 無料相談会／健康チェック／羊毛フェルト“うちの子チャーム”／アニマルコミュニケーションなど

・犬猫譲渡会：三崎を拠点に活動する「みさきアニマルすまいる」、シュナウザー専門の保護団体「Team Schnauzer Rescue」、猫のTNR+見守り、保護犬猫の預かり「チャリ♡ボラ」による犬猫の譲渡会を同時開催（見学のみも歓迎）。

・犬種別オフ会：トイプードル、チワワ、柴犬、短鼻犬などのオフ会を開催予定。集合写真や飼い主同士の交流の場を提供します。フォトスポットや抽選会も開催。家族みんなで一日中楽しめます。

・猫エリアも拡大！猫オーナーさんにも来場していただきたい、という事で猫のフードやグッズはもちろん、猫に特化したエリアを拡大します

■開催概要

・イベント名：わんにゃんスマイルフェス2026・春 in 横浜（第6回）・日時：2026年4月19日（日）10:00～17:00・会場：横浜産貿ホール マリネリア・住所：〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町2・入場料：無料・主催：わんにゃんスマイルフェス実行委員会・協力：公益財団法人 日本補助犬協会・公式HP：https://saipon.jp/h/2026spring

■運営会社

・社名：合同会社 Smilecure・所在地：横浜市中区住吉町5-64-1 VELUTINA 馬車道701・代表社員：今出川未惠・事業内容：ペット事業者コミュニティ運営／ペットの情報サイト「わんにゃんスマイル」運営・HP：https://smilecure.jp・情報サイト：https://wannyan-smile.com/

■お問い合わせ先

わんにゃんスマイルフェス実行委員会 担当：今出川TEL：090-4545-1506MAIL：info@wannyan-smile.com