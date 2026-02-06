兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」では、プレミアムグッズ「ミナトのクナイ」が付属する『「ミナトのクナイ」付 忍里プレミアムチケット』について、販売開始日が決定しました。本チケットは、2月6日（金）12:00よりニジゲンノモリ公式チケットサイトにて販売開始し、2月12日（木）以降の来場分よりご利用可能です。

「波風ミナト」の代名詞ともいえる“飛雷神の術”。その高速移動を可能にしているクナイに刻まれた文字までも完全再現した、世界で唯一のプレミアムグッズが「NARUTO＆BORUTO 忍里」に登場します。忍里の焼印が押された木箱に収めて、お渡しいたします。ついに、ファン待望のミナトの限定グッズが登場します！世界中のミナトファンたちよ、この機会を見逃すな！

■『「ミナトのクナイ」付 忍里プレミアムチケット』 概要

販売開始：2026年2月6日（金）12時よりニジゲンノモリ公式チケットサイトにて予約受付開始利用開始（入場）：2026年2月12日（木）分から内容：作中屈指の人気を誇るキャラクター「波風ミナト」が愛用するクナイを完全再現したプレミアムグッズ「ミナトのクナイ」と「NARUTO＆BORUTO 忍里」ゴールドチケットがセットになったプレミアムチケットです。料金：50,000円（税込） ※本商品は観賞用としてのみ製造されております。安全上の理由から、振り回す・使用する・実際の道具として扱う行為は固く禁止しております。あらかじめご了承のうえ、ご購入ください。チケット販売：チケットは下記URLにて販売中購入URL:https://www.asoview.com/channel/ticket/FJwHR7DnL7/ticket0000046864/URL：https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr

©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ