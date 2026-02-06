震災から２年が経過。今の輪島で必要なことは何？を輪島で聞いてきた防災士がご当地キャラさんと高校生とで構成する「輪島なかよしキャラバン実行委員会」は2026年4月4日（土）に輪島市ワイプラザとNOTO COMPLEX PLAYGROUND にて子供向け複合イベントを開催します。

https://camp-fire.jp/projects/913258/view

このイベントは輪島に思いを寄せる全国からの支援で開催される仕組みです。クラウドファンディングがスタートしています。ご支援をお待ちしております。

イベント概要

〇日時2026年4月4日（土）〇場所 ・ワイプラザ輪島 （石川県輪島市宅田町41）・NOTO COMPLEX PLAYGROUND（ワイプラザ敷地内）

〇イベント内容・ご当地キャラさんと作る！イースターエッグ制作ワークショップ・金沢サムライズのコーチたちがやってくる！バスケクリニック・カッコよく１曲踊れるようになりたい！ダンスワークショップ・ご当地キャラさんと遊ぼう！ご当地キャラステージ・お楽しみ抽選会・子どもなら無料！ふるまい屋台出店

〇募集期間【クラウドファンディング 】 2026年2月2日12時から2026年4月2日まで【輪島向けバス乗車申込】 2026年3月1日10時から2026年3月31日まで〇申込方法クラウドファンディングページ内にてお申込みください

このイベントへの思い

輪島ではワイプラザに開設されていた災害ボランティアセンターが昨年10月をもって閉鎖され、一般ボランティアの募集も大幅に縮小されました。崩れた家屋も見られなくなり、「輪島はもう大丈夫」とTVの報道などを見て思った方は少なくないのではないでしょうか。輪島の復旧作業は事業として現地で取り組まれ、働く世代の大人は朝から晩まで地域・経済の復旧に取り組んでいます。昨年全国一の人口減少率を記録した輪島市。ボランティア達が去った輪島では人もまばらで、市内唯一の小学校からバスで帰宅した子どもたちを待つのはおじいちゃん、おばあちゃん達。そんな多忙な大人たちの背中を見守っている子どもたちに震災後３回目の春休みを楽しんでもらおうと、全国で活躍するご当地キャラさんたちが立ち上がりました。野外では滋賀県八日市南高校の生徒たちが出す焼き鳥屋台や、大阪から駆け付けるキッチンカー、輪島朝市さんや輪島のお母さんたちによる屋台が出店されます。輪島では地震と豪雨という２度の災害を乗り越えて営業を再開された飲食店さんもある中で、まだまだ以前の生活の地盤を取り戻すことが難しい状況にある方ももちろんたくさんおられます。そんなお母さんたちや、震災前に子供向けダンス教室を開いておられた先生たちに当日はご活躍いただきたいイベントです。これら屋台開店費用や講師料、会場費、バス代はクラウドファンディングでご支援いただく仕組みで、関係者だけが楽しむのではなく、当日輪島へ行けない方にも広く全国から輪島への応援の想いを寄せていただき、一緒にイベントを盛り上げていただけます。

今までの取組

実は輪島なかよしキャラバンが走るのは今回で２回目。2025年３月にも防災士と高校生から成る災害ボランティアメンバー10名と共にご当地キャラさんが輪島で活動しました。この時は防災士と高校生メンバーは門前黒島地区で公費解体前の倒壊家屋からの家財の運びだしを行いました。その時のワイプラザでの様子をまとめた動画はこちら→

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=1yPzagWMJJAhttps://tubame.me/archives/29278

また、この時の様子は「おでかけ北陸」さんにも掲載されました。ご当地キャラさんたちと輪島の皆さんのほのぼのとした出会いの様子が伝わる素敵な記事です。

報道関係者の皆さまへ､取材のお願い

輪島では支援のフェーズが変遷し、何が本当に必要なのかが伝わりにくくなりました。実際、「支援されている輪島」に傷ついている現地の方もおられます。またメディアにより今の輪島が伝えられることで一方では「輪島はもう大丈夫」とのイメージが伝わってしまっていることも否定できません。現地ではまだまだ支援団体が活動を続けておられる中、防災士等で作る「守山防災チームみらいと」ではそれら団体との打ち合わせを経て、【今の輪島に必要なこと】をイベント企画にしてみました。輪島で今何が起こっていて、何が必要なのかを「難しい話こそ楽しく」をテーマに活動してきた私たちだからこそ伝えられることがあると信じています。随時取材も受け付けておりますので、ぜひご協力いただけますと幸いです。【ご連絡はこちらからお願いいたします】MAIL：milight@bestone777.co.jp

主宰団体概要

守山防災チームみらいと代表者：木村 晶子（防災士）所在地：〒524－0021 滋賀県守山市吉身6-5-3 ㈱ベスト・ワン内MAIL：milight@bestone777.co.jpFBページ：https://www.facebook.com/profile.php?id=61576311257534活動テーマ ～難しい話こそ楽しく～活動内容 ・キャラさんと行く！小学校での防災教室開催 ・キャラさんと学ぶ！商業施設での防災イベント開催 ・自治会での防災訓練（講話等） ・小学校教員対象発災型防災訓練 ・非常時トイレの啓もう活動