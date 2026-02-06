¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
²Î¿Í¡¦°ËÆ£º°¤µ¤ó¤¬¿·¡¦¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ë»²²Ã¡ªÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÖÆü¡¹¤Î¶çÆÉÅÀ¡£¡×¤¬2·î4Æü¤è¤ê¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÇÛ¿®³«»Ï
Á°ÅÄ¥¨¥Þ¤µ¤ó¡ß°ËÆ£º°¤µ¤ó¤È¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤Ä¤¯¤ë¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ø
¡¡ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÖÆü¡¹¤Î¶çÆÉÅÀ¡£by SEKISUI HOUSE¡×¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¡¢2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Season2¤è¤ê¡¢²Î¿Í¡¦°ËÆ£º°¤µ¤ó¤¬¿·¡¦¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢Á°ÅÄ¥¨¥Þ¤µ¤ó¤È¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤ªÊØ¤ê¤È¤·¤Æ¡¢²È¤À¤«¤éÏÃ¤»¤ë³§¤Î¡É¤¿¤À¤¤¤ÞÏÃ¡É¤òÊç½¸¤·¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£»×¤ï¤º¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡×¤Èµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿´¤¬¤Û¤É¤±¤Æµ¤»ý¤Á¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ë²È¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤ò¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÈÖÁÈ¸ø¼°HP¡§https://www.sekisuihouse.co.jp/special/brand/podcast
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
ÈÖÁÈÌ¾¡§¡Ö¡ØÆü¡¹¤Î¶çÆÉÅÀ¡£¡Ù¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢¤ï¤¿¤·¤Ëµ¢¤ë¤Ò¤È¤È¤¡£by SEKISUI HOUSE¡×
ÈÖÁÈ¸ø¼°HP¡§https://www.sekisuihouse.co.jp/special/brand/podcast
ÇÛ¿®Æü¡§½é²ó2025Ç¯£²·î£´Æü¡Ê¿å¡Ë°Ê¹ß¡¢·î2²ó¡¡Æó½½»ÍÀáµ¨¤ÎÍ¼Êë¤ì¤É¤
ÇÛ¿®Àè¡§
¡ãSpotify¡ähttps://x.gd/DjWws
¡ãApple Podcast¡ähttps://x.gd/lsIEI
¡ãYouTube Music/Podcast¡ähttps://x.gd/UGQWp
¡ãAmazon Music¡ähttps://x.gd/nWRSr
¡üÈÖÁÈ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡²Î¿Í¡¦°ËÆ£º°¤µ¤ó¤¬¿·¡¦¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢Á°ÅÄ¥¨¥Þ¤µ¤ó¤È¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ø
¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤ªÊØ¤ê¡Ê¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¡§¡Ö¤¿¤À¤¤¤ÞÏÃ¡×¡Ë¾Ò²ð¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¿·Àß
¡¡
¡ü¤ªÊØ¤ê¥Æ¡¼¥Þ¡§¡Ö¤¿¤À¤¤¤ÞÏÃ¡×¤È¤Ï¡©
¤Õ¤È¡¢¿´¤¬¤Û¤É¤±¤ë½Ö´Ö¡£»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê½ÐÍè»ö¡£
Æü¾ï¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¡¢³°¤ÇÏÃ¤¹¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢²È¤À¤«¤éÏÃ¤»¤ë¾®¤µ¤Ê¤³¤È¡£
Æü¡¹¤Î¶çÆÉÅÀ¡£¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤µ¤ò¤ä¤µ¤·¤¯¾È¤é¤¹¤ß¤ó¤Ê¤Îµï¾ì½ê¡£
¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡×¤È»×¤¨¤¿½Ö´Ö¤ò¡¢ÈÖÁÈHP¤è¤ê¡¢À§Èó¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ª´ó¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡Û
Á°ÅÄ¥¨¥Þ¡Ê¤Þ¤¨¤À ¤¨¤Þ¡Ë
1992Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£¥â¥Ç¥ë¡¢¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É³èÆ°¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¤ä¾®Àâ¤Î¼¹É®¤â¹Ô¤¦¡£Ãø½ñ¤Ë¾®Àâ½¸¡ØÆ°Êª¤Ë¤Ê¤ëÆü¡Ù¡Ê¤Á¤¤¤µ¤¤¥ß¥·¥Þ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥¢¥Ë¥ç¥Ï¥»¥è´Ú¹ñ¡Ù¡Ê»°±É¡Ë¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤½¸¡Ø²áµî¤Î³ØÀ¸¡Ù¡Ê¥ß¥·¥Þ¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
°ËÆ£º°¡Ê¤¤¤È¤¦ ¤³¤ó¡Ë
²Î¿Í¡£1993Ç¯ÅìµþÅÔÆüÌî»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Ãø½ñ¤Ë²Î½¸¡Øµ¤¤¬¤¹¤ëÄ«¡Ù¡Ê¥Ê¥Ê¥í¥¯¼Ò¡Ë¡¢¡ØÈ©¤ËÎ®¤ì¤ëÆ©ÌÀ¤Êµ¤»ý¤Á¡Ù¡¢¡ØËþ¤Á¤ëÏÓ¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËÃ»²Î¸¦µæ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥³¥ó¥»¥×¥È¡Û
Æü¡¹¤Î¶çÆÉÅÀ¡£
¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢¤ï¤¿¤·¤Ëµ¢¤ë¤Ò¤È¤È¤¡£
by SEKISUI HOUSE
ÁÇ¤Î¼«Ê¬¤ËÌá¤Ã¤¿¤ê¡¢
¤Þ¤Ã¤µ¤é¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡£
ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¯Â³¤¯Æü¾ï¤ÎÃæ¡¢
¤Õ¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢¶çÆÉÅÀ¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¡£
¤½¤ì¤Ï¤³¤³¤í¤¬µ¢¤ë¡¢¤ï¤¿¤·¤é¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤¬¡¢Á°ÅÄ¥¨¥Þ¤µ¤ó¡¢°ËÆ£º°¤µ¤ó¤È
¶¦¤Ë¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡ØÆü¡¹¤Î¶çÆÉÅÀ¡£¡Ù¡£
»×¤ï¤º ¡È¤¿¤À¤¤¤Þ¡É ¤Èµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê
µ¤»ý¤Á¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ì½ê¤ò¡¢
¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¡¡Season2¤è¤ê¡¢²Î¿Í¡¦°ËÆ£º°¤µ¤ó¤¬¿·¡¦¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢Á°ÅÄ¥¨¥Þ¤µ¤ó¤È¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤«¤é¤Î¤ªÊØ¤ê¤È¤·¤Æ¡¢²È¤À¤«¤éÏÃ¤»¤ë³§¤Î¡É¤¿¤À¤¤¤ÞÏÃ¡É¤òÊç½¸¤·¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£»×¤ï¤º¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¡×¤Èµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿´¤¬¤Û¤É¤±¤Æµ¤»ý¤Á¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ë²È¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤ò¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
