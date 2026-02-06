ナノイー(帯電微粒子水)技術が、人体に有害なマイコトキシン（カビ毒）※1を不活化











パナソニック株式会社（以下、パナソニック）は、カビ研究の権威であるベトナムの応用バイオテクノロジー研究所 (Applied Biotechnology Institute：ABI、所在地：ベトナム・ホーチミン、代表：ファム・グエン・ドゥック・ホアン博士) の監修のもと、人や動物の健康に悪影響を及ぼす代表的なマイコトキシン（カビ毒）3種※2に対して、ナノイー（帯電微粒子水）技術による不活化効果を実証しました。マイコトキシンとは、高温多湿の環境下でカビが産生する毒素の総称です。WHO（世界保健機関）によると、食品を介して一定量摂取されたマイコトキシンは、急性中毒や免疫低下に留まらず、がんを引き起こす可能性があるほか※3、空気中を漂う微小粒子（エアロゾル）に付着したマイコトキシンを繰り返し吸い込むことでも健康へ悪影響を及ぼすとされています※4,5。さらに、エタノールでは分解されにくいため、カビを拭き取ったとしても毒素は残ると言われています※6。パナソニックは、年間を通じて高温多湿でカビが発生しやすい環境のベトナムで調査を実施。一般家庭のリビングや寝室の空気を採集してカビを培養したところ、マイコトキシンを産生する可能性をもつ複数のカビ属が検出されました。続いて、代表的なマイコトキシン3種に対する効果検証を行った結果、ナノイー（帯電微粒子水）技術により、試験空間（45L）で90%以上を不活化※7,8。さらに生活空間に近い広さ（約6畳）では、アフラトキシンB1に対して90%以上の不活化※7,9を確認しました。なお、本検証は試験条件での結果であり、実使用空間における効果を検証したものではありません。また、症状悪化の一因となる化学物質への効果を検証したものであり、症状悪化そのものに対する効果を検証したものではありません。パナソニックは快適で清潔な空間の提供を通じた社会への貢献を目指し、今後もナノイー（帯電微粒子水）技術を進化させるとともに、その可能性を追求し続けていきます。【応用バイオテクノロジー研究所 ファム・グエン・ドゥック・ホアン博士 コメント※】ベトナムや日本の梅雨のような高温多湿な環境下では、カビが発生・増殖しやすくなります。そのため、生活空間ではカビ胞子だけでなく、カビが産生するマイコトキシンが拡散する可能性があります。これらは目視できませんが、長期間にわたり吸入すると、呼吸器疾患やアレルギー、さらには内臓疾患やがんなど、深刻な健康リスクを引き起こす恐れがあります。今回の検証では、ナノイー(帯電微粒子水)技術がマイコトキシンを不活化できることが科学的に確認されました。ナノイー（帯電微粒子水）技術は室内の空気質を改善し、カビ由来の健康リスクの低減効果が期待できる技術だと考えています。※当社から依頼し、いただいたコメントを編集して掲載しています。■本検証のポイント