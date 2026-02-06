¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥ï¡¼¥¯¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°2026¡×¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
Áí¹çÊÔ Âè16°Ì¤Î¤Û¤«¡¢¼Ò°÷¤Î»Îµ¤ÊÔ Âè5°Ì¡¢É÷ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤µÊÔ Âè5°Ì¡¢20ÂåÀ®Ä¹´Ä¶ÊÔ Âè1°Ì¡¢¿Í»öÉ¾²Á¤ÎÅ¬Àµ´¶ÊÔ Âè2°Ì¤ò¼õ¾Þ
¡¡¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶â»Ò ±Ñ¼ù¡¢°Ê²¼¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥ï¡¼¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âçß· ÍÛ¼ù¡¢°Ê²¼¥ª¡¼¥×¥ó¥ï¡¼¥¯¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°2026¡×¤Ë¤Æ¡¢Áí¹çÊÔ Âè16°Ì¡¢¼Ò°÷¤Î»Îµ¤ÊÔ Âè5°Ì¡¢É÷ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤µÊÔ Âè5°Ì¡¢20ÂåÀ®Ä¹´Ä¶ÊÔ Âè1°Ì¡¢¿Í»öÉ¾²Á¤ÎÅ¬Àµ´¶ÊÔ Âè2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥ï¡¼¥¯¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢½¢¿¦¡¦Å¾¿¦¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¾ðÊó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖOpenWork¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ö¼Ò°÷¡¦¸µ¼Ò°÷¤Ë¤è¤ë¡¢Æ¯¤¯´Ä¶¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ¾²ÁÅÀ¡×¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÂÔ¶øÌÌ¤ÎËþÂÅÙ¡¢¢¼Ò°÷¤Î»Îµ¤¡¢£É÷ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤µ¡¢¤¼Ò°÷¤ÎÁê¸ßÂº½Å¡¢¥20ÂåÀ®Ä¹´Ä¶¡¢¦¿Íºà¤ÎÄ¹´ü°éÀ®¡¢§Ë¡Îá½ç¼é°Õ¼±¡¢¨¿Í»öÉ¾²Á¤ÎÅ¬Àµ´¶¤ÎÈ¬¤Ä¤ÎÉ¾²Á¹àÌÜÅÀ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢OpenWorkÆÈ¼«¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤ê»»½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥×¥ó¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¸ø³«¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤ÏÃÎ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Æ¯¤¯´Ä¶¤Î¼Â¾ð¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¥¸¥ç¥Ö¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÆ©ÌÀÀ¸þ¾å¤ª¤è¤Ó¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î¸ÛÍÑ´Ä¶¤Î²þÁ±¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò2014Ç¯¤è¤êËèÇ¯È¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤ÓÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°2026¡×¤Ï2025Ç¯1·î1Æü¡Á2025Ç¯12·î31Æü¤Ë¡ÖOpenWork¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢²óÅú»þ¤Ë¸½¿¦¤Þ¤¿¤Ï2025Ç¯Ãæ¤ËÂà¿¦¤·¤¿¼Ò°÷¤Ë¤è¤ë¥ì¥Ý¡¼¥È²óÅú¤òÂÐ¾Ý¥Ç¡¼¥¿¤È¤·¤Æ½¸·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¤ÏËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Áí¹çÊÔ Âè16°Ì¤Î¤Û¤«¡¢¼Ò°÷¤Î»Îµ¤ÊÔ Âè5°Ì¡¢É÷ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤µÊÔ Âè5°Ì¡¢20ÂåÀ®Ä¹´Ä¶ÊÔ Âè1°Ì¡¢¿Í»öÉ¾²Á¤ÎÅ¬Àµ´¶ÊÔ Âè2°Ì¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉôÌç¤Ç¤â¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢È¯´ø¤Ç¤¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¸Ä¿Í¤È´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢³°Éô´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´Ä¶¤äÀ©ÅÙ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎÉ¾²Á¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤â¼Ò°÷¤ÎÆ¯¤¤¬¤¤¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¼Ò°÷¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
OpenWork¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥° 2026¡×
https://www.openwork.jp/award/
¢£¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://www.simplex.inc/
¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¤Ï1997Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤äÂç¼êÁí¹ç¾Ú·ô¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¶âÍ»ÎÎ°è¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ËÉÙ¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¡¢¶âÍ»°Ê³°¤ÎÎÎ°è¤Ç¤â¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯3·î¤Ë¤ÏAI´ë¶È¤ÎDeep Percept³ô¼°²ñ¼Ò¡¢2021Ç¯4·î¤Ë¤ÏÁí¹ç¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎXspear Consulting³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢ÁÏ¶È»þ¤è¤êÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¤È¥ï¥ó¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸øÅªµ¡´Ø¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¡¢³Æ¶È³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¤Î¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¢ãÊóÆ»µ¡´Ø¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¢ä
¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó ¹Êó À¥Àî
TEL¡§ 03-3539-7370¡¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://www.simplex.holdings/contact/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºÎÍÑ¥µ¥¤¥È
https://recruit.simplex.holdings/
¡¡¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶â»Ò ±Ñ¼ù¡¢°Ê²¼¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥ï¡¼¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Âçß· ÍÛ¼ù¡¢°Ê²¼¥ª¡¼¥×¥ó¥ï¡¼¥¯¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°2026¡×¤Ë¤Æ¡¢Áí¹çÊÔ Âè16°Ì¡¢¼Ò°÷¤Î»Îµ¤ÊÔ Âè5°Ì¡¢É÷ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤µÊÔ Âè5°Ì¡¢20ÂåÀ®Ä¹´Ä¶ÊÔ Âè1°Ì¡¢¿Í»öÉ¾²Á¤ÎÅ¬Àµ´¶ÊÔ Âè2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¥ï¡¼¥¯¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢½¢¿¦¡¦Å¾¿¦¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¾ðÊó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖOpenWork¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ö¼Ò°÷¡¦¸µ¼Ò°÷¤Ë¤è¤ë¡¢Æ¯¤¯´Ä¶¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ¾²ÁÅÀ¡×¤ò½¸·×¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÂÔ¶øÌÌ¤ÎËþÂÅÙ¡¢¢¼Ò°÷¤Î»Îµ¤¡¢£É÷ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤µ¡¢¤¼Ò°÷¤ÎÁê¸ßÂº½Å¡¢¥20ÂåÀ®Ä¹´Ä¶¡¢¦¿Íºà¤ÎÄ¹´ü°éÀ®¡¢§Ë¡Îá½ç¼é°Õ¼±¡¢¨¿Í»öÉ¾²Á¤ÎÅ¬Àµ´¶¤ÎÈ¬¤Ä¤ÎÉ¾²Á¹àÌÜÅÀ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢OpenWorkÆÈ¼«¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤ê»»½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥×¥ó¥ï¡¼¥¯¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¸ø³«¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤ÏÃÎ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Æ¯¤¯´Ä¶¤Î¼Â¾ð¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¥¸¥ç¥Ö¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÆ©ÌÀÀ¸þ¾å¤ª¤è¤Ó¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î¸ÛÍÑ´Ä¶¤Î²þÁ±¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò2014Ç¯¤è¤êËèÇ¯È¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤ÓÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°2026¡×¤Ï2025Ç¯1·î1Æü¡Á2025Ç¯12·î31Æü¤Ë¡ÖOpenWork¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢²óÅú»þ¤Ë¸½¿¦¤Þ¤¿¤Ï2025Ç¯Ãæ¤ËÂà¿¦¤·¤¿¼Ò°÷¤Ë¤è¤ë¥ì¥Ý¡¼¥È²óÅú¤òÂÐ¾Ý¥Ç¡¼¥¿¤È¤·¤Æ½¸·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¤ÏËÜ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Áí¹çÊÔ Âè16°Ì¤Î¤Û¤«¡¢¼Ò°÷¤Î»Îµ¤ÊÔ Âè5°Ì¡¢É÷ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤µÊÔ Âè5°Ì¡¢20ÂåÀ®Ä¹´Ä¶ÊÔ Âè1°Ì¡¢¿Í»öÉ¾²Á¤ÎÅ¬Àµ´¶ÊÔ Âè2°Ì¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉôÌç¤Ç¤â¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢È¯´ø¤Ç¤¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¸Ä¿Í¤È´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢³°Éô´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´Ä¶¤äÀ©ÅÙ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎÉ¾²Á¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤â¼Ò°÷¤ÎÆ¯¤¤¬¤¤¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¼Ò°÷¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
OpenWork¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥° 2026¡×
https://www.openwork.jp/award/
¢£¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://www.simplex.inc/
¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¤Ï1997Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤äÂç¼êÁí¹ç¾Ú·ô¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¶âÍ»ÎÎ°è¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ËÉÙ¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¡¢¶âÍ»°Ê³°¤ÎÎÎ°è¤Ç¤â¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯3·î¤Ë¤ÏAI´ë¶È¤ÎDeep Percept³ô¼°²ñ¼Ò¡¢2021Ç¯4·î¤Ë¤ÏÁí¹ç¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎXspear Consulting³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢ÁÏ¶È»þ¤è¤êÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¤È¥ï¥ó¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸øÅªµ¡´Ø¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¡¢³Æ¶È³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¤Î¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¢ãÊóÆ»µ¡´Ø¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¢ä
¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¡¦¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó ¹Êó À¥Àî
TEL¡§ 03-3539-7370¡¡¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://www.simplex.holdings/contact/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥·¥ó¥×¥ì¥¯¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ÎºÎÍÑ¥µ¥¤¥È
https://recruit.simplex.holdings/