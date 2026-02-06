抗菌・遠隔モニタリングへ進化：2031年7.79億ドル市場を形成する次世代PICCライン
末梢挿入型中心静脈カテーテル（PICC）は，長くて柔軟なチューブであり，通常は上腕の末梢静脈に挿入され，そこから静脈系を通じて心臓近くの大静脈（上大静脈）に先端が到達するよう進められる。このタイプのカテーテルは，薬剤や輸液，栄養剤の投与，さらに採血といった長期にわたる静脈内アクセスを必要とする患者に用いられる。従来の中心静脈カテーテルと比較して侵襲性が低く，患者の負担を軽減できる点が特徴である。適切な管理と定期的なモニタリングが行われれば，数週間から数か月間にわたって留置可能である。ただし，感染や血栓形成などの合併症リスクには十分な注意が必要である。
末梢挿入中心静脈カテーテル業界の発展特長
末梢挿入中心静脈カテーテル（PICCライン）は，侵襲性を抑えつつ長期にわたる安定した静脈アクセスを提供できる点で注目されるである。従来の中心静脈カテーテルと比較して，挿入時の合併症リスクが低く，患者の負担軽減に寄与するである。さらに，超音波ガイド下挿入技術やカテーテル素材の高機能化が進み，留置期間の延長やアレルギー対応が可能になっているである。これらの技術革新により，PICCラインはがん化学療法や長期抗菌薬投与など，多様な臨床ニーズを満たす医療インフラとしての地位を確立しつつあるである。
市場動向
近年，高齢化社会の進展とともに在宅医療へのニーズが急増し，病院外でのPICCライン管理サービスが拡大しているである。医療機関だけでなく訪問看護ステーションや在宅ケア事業者が取り扱うケースが増え，カテーテル関連感染防止策や遠隔モニタリング技術を組み合わせたソリューションが次々に登場しているである。これにより，病床逼迫の緩和や患者のQOL向上への貢献が期待され，市場は量的にも質的にも成熟期へ向かう兆しを見せているである。
市場の駆動要因
PICCライン市場を牽引する最大の要因は，高度化する治療プロトコルへの対応であるである。がん免疫療法や栄養管理の多様化に伴い，薬剤混合物や高粘度輸液にも耐えうるカテーテル性能が求められているである。また，感染予防意識の高まりから無菌操作トレーニングやコーティング技術の開発が進み，医療従事者・患者双方の安全安心を支える製品が評価されているである。さらに，法規制の強化により品質保証の基準が厳格化し，高い安全性を担保した製品へのシフトが加速しているである。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界末梢挿入中心静脈カテーテル (PICCライン)市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/388762/peripherally-inserted-central-catheter--picc-line）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが4.9%で、2031年までにグローバル末梢挿入中心静脈カテーテル (PICCライン)市場規模は7.79億米ドルに達すると予測されている。
図. 末梢挿入中心静脈カテーテル (PICCライン)世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341092/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341092/images/bodyimage2】
図. 世界の末梢挿入中心静脈カテーテル (PICCライン)市場におけるトップ14企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、末梢挿入中心静脈カテーテル (PICCライン)の世界的な主要製造業者には、BD、Teleflex、Spectrum Vascular、B. Braun、Vygon、Cardinal Health、Health Line、Argon Medical、Medcomp、Brandenなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約82.0%の市場シェアを持っていた。
