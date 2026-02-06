江戸の粋、東京の華。 都市が育んだ美意識を今に映す「Beauty of JAPAN 2026」開催
創業165年、和装・洋装・寝装・撚糸を中心に事業展開をするBitcoin Japan株式会社(本社：東京都墨田区、代表取締役社長：フィリップ・ロード)は、江戸の美意識を核に、日本各地の染織を一堂に集めた特別催事「Beauty of JAPAN 2026」を、2026年2月14日（土）・15日（日）の二日間にわたり開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340903/images/bodyimage1】
2026年のBeauty of Japanでは「江戸の粋、東京の華」をテーマに、江戸という都市が培ってきた控えめでありながら奥行きを感じさせる美、遠目と、手に取った時で表情を変える意匠、生活に寄り添う洗練と粋、そうした江戸の美意識を軸に、東京染や織を中心とした作品群と、日本各地の名織・名染を一同に集め、“今を生きる文化としてのきもの”を感じていただける場として構成されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340903/images/bodyimage2】
■江戸の美を継承する、東京染の世界
会場では、東京友禅、江戸小紋、江戸更紗、江戸紅型など、江戸の系譜を受け継ぐ染織作品を中心に展開いたします。さらに、真綿糸に金箔を巻き付けたねん金糸によって織り上げられ、重厚な輝きと真綿の軽やかな風合いを併せ持つ「ねん金綴錦」の作品もご用意いたしました。その他、新作の振袖や米沢紬、大島紬、琉球紅型、博多織、西陣・六文字屋など日本を代表する染織の逸品を厳選してご紹介いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340903/images/bodyimage3】
また会場では、きものの世界に加え、装いを彩るバッグやジュエリー、ライフスタイルを豊かにするコレクションなども併せてご紹介いたします。
■開催概要
催事名：Beauty of JAPAN 2026
会期：2026年2月14日（土）・15日（日）
時間：午前10時～午後6時（最終受付 午後5時）
会場：KFC Hall & Rooms 3F（第一ホテル両国併設）
〒130-0015 東京都墨田区横網1-6-1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340903/images/bodyimage4】
■会社概要
称号 ：Bitcoin Japan株式会社（Bitcoin Japan Corporation）
代表者 ：代表取締役社長 フィリップ・ロード
本社 ：〒130-0015 東京都墨田区横網1-10-5 国技館フロントビルディング3F
設立 ：1933年2月（創業1861年）
資本金 ：100百万円(2025年3月末現在）
公式サイト ：https://www.hotta-marusho.co.jp/
■事業内容
1861年に創業して今年で165年。
和装・洋装・意匠撚糸・寝装・宝飾品などを取り扱う専門商社。
本件に関する問合せは下記までお願い致します。
Bitcoin Japan株式会社 PR担当：望月
E-mail:press@hotta-marusho.co.jp
配信元企業：Bitcoin Japan 株式会社
