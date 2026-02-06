「英語学習が成果につながらない理由」を可視化するTORAIZ英語力診断無料セミナーを3月14日（土）オンライン開催
トライズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：三木雄信）が運営する英語コーチングスクール「TORAIZ（以下、トライズ）」は、ビジネスパーソンを対象とした無料オンラインセミナー「英語力診断無料セミナー」を3月14日に開催します。
グローバル化が進む中で、英語力の重要性を感じながらも、「忙しくて時間が取れない」「何を学べばよいか分からない」※といった課題を抱えるビジネスパーソンは少なくありません。
本セミナーは、こうした課題に対する解決策として、無料英語力診断を開催します。TOEIC(R)などのスコアでは測りきれない「英語での実践的なコミュニケーション力」に焦点を当て、現状の英語力を多角的に可視化。数多くのビジネスパーソンの英語力向上をコンサルティングサポートしてきた現役コンサルタントが、参加者の課題を分析し、成果につながる学習戦略と優先順位を明確にします。自身の“今の英語力”と“次に伸ばすべきポイント”を明確にすることで最短で「使える英語力」を身につけることを図ります。
※「学び直しの実態調査」トライズ調べ https://digitalpr.jp/r/110690
■こんな方におすすめ
・今の自分の英語力を客観的に知りたい
・勉強は続けているが、成長実感が持てずにいる
・今年こそ英語を話せるようになりたい
・英語コーチングに興味があるが、まずは気軽に体験したい
・コミュニケーションにつながる学習法を知りたい
■ご予約はこちら
https://us06web.zoom.us/webinar/register/1817702674944/WN_wIILKVgiQyyCEZAEShzDBg
■セミナー内容（予定）
◇自己紹介（約3分）
◇英語力診断（約45分）
・語彙力
・速読力
・スピーキング力
・リスニング力
◇質疑応答（約5分）
登壇者が参加者からの質問に直接お答えします。
■開催概要
開催日時：2026年3月14日（土） 11時～12時
対象者：今年こそは英語が話せるようになりたいと思っているビジネスパーソン
定員：50名
参加費：無料
登壇者：TORAIZ福岡天神センター 現役コンサルタント
参加特典：あなただけのTORAIZオリジナル英語学習アプリをプレゼント
【TORAIZ（トライズ）について】https://toraiz.jp/
学習デザイン理論「インストラクショナルデザイン」に基づき、ゴールから逆算した学習設計と個別指導により、1 年間でグローバルビジネスに必要な英語を話す力＝VERSANT（※1）47 点相当を身につける英語コーチングスクール。高い英語力（※2）を持った専属コンサルタントによる日々の学習サポートと、専属のネイティブコーチによる週３回の英会話レッスンを行います。2015 年の開校以来約 17,000名が当社のプログラムを受講。受講生満足度 97.4%（※3）、継続率 96.1%（※4）という実績を持ちます。世界で活躍するトップアスリートの英語学習もサポートしています。
※1 イギリスの教育大手ピアソン社が全世界向けに販売している英語のスピーキングテスト。20 点～80 点で評価され、日本人の平均は 38 点（2018 ピアソン調べ）。
※2 コンサルタントの各種英語テスト平均スコア：VERSANT62.7点、TOEIC（R）L&R TEST 915点（2025年4月時点）。TOEIC（R）L&R TEST満点（990点）：3名（2023年7月時点）
※3 当社お客様満足度調査（2024年5月実施）
※4 2024年1月～2024年12月に受講開始した方（受講開始1ヶ月以内での全額返金者除く）の内、途中退会していない受講生の割合
【トライズ株式会社 代表取締役社長 三木雄信】 https://toraiz.jp/miki/
話せる英語コーチング「TORAIZ（トライズ）」主宰 元ソフトバンク社長室長
配信元企業：トライズ株式会社
