積水ハウスのポッドキャスト番組「日々の句読点。」が 2月4日よりリニューアル配信開始

前田エマさん×伊藤紺さんとリスナーの皆さんと一緒につくるトーク番組へ

積水ハウス株式会社は、ポッドキャスト番組「日々の句読点。by SEKISUI HOUSE」をリニューアルし、2月4日（水）より配信開始します。

Season2より、歌人・伊藤紺さんが新・パーソナリティに加わり、前田エマさんとのトーク番組へと進化するほか、リスナーの皆さんからのお便りとして、家だから話せる皆の”ただいま話”を募集し、番組内で取り上げます。思わず「ただいま」と帰ってきたくなるような、心がほどけて気持ちが前向きになる家のような場所を、リスナーの皆さんと一緒につくってまいります。

【番組概要】

番組名：「『日々の句読点。』心地よく、わたしに帰るひととき。by SEKISUI HOUSE」

番組公式HP：https://www.sekisuihouse.co.jp/special/brand/podcast

配信日：初回2025年２月４日（水）以降、月2回 二十四節季の夕暮れどき

配信先：

＜Spotify＞https://x.gd/DjWws

＜Apple Podcast＞https://x.gd/lsIEI

＜YouTube Music/Podcast＞https://x.gd/UGQWp

＜Amazon Music＞https://x.gd/nWRSr

●番組リニューアルのポイント

①歌人・伊藤紺さんが新・パーソナリティに加わり、前田エマさんとのトーク番組へ

②リスナーの皆さんからのお便り（トークテーマ：「ただいま話」）紹介コーナーの新設

●お便りテーマ：「ただいま話」とは？

ふと、心がほどける瞬間。思わず笑ってしまうような、ささやかな出来事。

日常の暮らしの中で、外で話すほどでもない、家だから話せる小さなこと。

日々の句読点。は、あなたらしさをやさしく照らすみんなの居場所。

「ただいま」と思えた瞬間を、番組HPより、是非、お気軽にお寄せください。

【パーソナリティ】

前田エマ（まえだ えま）

1992年、神奈川県生まれ。モデル、ラジオパーソナリティなど活動は多岐にわたり、エッセイや小説の執筆も行う。著書に小説集『動物になる日』（ちいさいミシマ社）、『アニョハセヨ韓国』（三栄）、エッセイ集『過去の学生』（ミシマ社）がある。

伊藤紺（いとう こん）

歌人。1993年東京都日野市生まれ。著書に歌集『気がする朝』（ナナロク社）、『肌に流れる透明な気持ち』、『満ちる腕』（ともに短歌研究社）など。

【番組コンセプト】

日々の句読点。

心地よく、わたしに帰るひととき。

by SEKISUI HOUSE

素の自分に戻ったり、

まっさらな気持ちになったり。

途切れなく続く日常の中、

ふと立ち止まることで生まれる、句読点のような時間。

それはこころが帰る、わたしらしいひとときなのかもしれません。

積水ハウスが、前田エマさん、伊藤紺さんと

共にお送りする『日々の句読点。』。

思わず “ただいま” と帰ってきたくなるような

気持ちが前向きになる場所を、

みんなで一緒につくっていくポッドキャストプログラムです。