茨城県笠間市、常陽銀行、バイウィルが「地域脱炭素社会の実現に向けた環境価値の活用に関する協定」 を締結

株式会社バイウィル

「GXをやりたくなる世界」を目指し、環境価値を活用した経済循環を推進する株式会社バイウィル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：下村 雄一郎、以下「バイウィル」）は、茨城県笠間市（市長：山口 伸樹、以下「笠間市」）、株式会社常陽銀行（本店：茨城県水戸市、取締役頭取：秋野 哲也、以下「常陽銀行」）と、「地域脱炭素社会の実現に向けた環境価値の活用に関する協定」を締結しました。

3者は本協定をもとに、J-クレジット(*1)をはじめとする環境価値の創出・流通や、新たなビジネスモデルの創出に取り組みます。

（写真左から）常陽銀行 取締役頭取 秋野哲也氏、笠間市長 山口伸樹氏、バイウィル 代表取締役社長 下村雄一郎

*1：J-クレジットとは、省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの活用等、脱炭素活動により得られたCO2等の温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証したもの。発行されたクレジットは他の企業等に売却することができ、購入者はカーボン・オフセットに活用することができる。

【締結日】

2026年2月5日 （木）

締結日当日には、笠間市役所にて締結式を執り行いました。

【協定内容】

3者は、地域におけるカーボンニュートラルの実現に寄与することを目的として、以下の事項について協力します。

（１）環境価値の創出及び地域事業者への活用モデルの推進

（２）その他、本協定の目的に資すると３者が認める事項

【締結の背景】

笠間市は、2021年に笠間市環境基本計画を見直し、持続可能な環境の保全だけでなく、地球温暖化対策に関する取組の強化を行うとともに「ゼロカーボンシティ宣言」により、2050年カーボンニュートラルの実現を目指すことを表明しました。現在実現に向けて市民、事業者、行政が一丸となって推進しています。

また、常陽銀行とバイウィルは2024年3月に顧客紹介契約を締結し、地域の脱炭素をともに目指してきました。今回、笠間市において新たな取り組みとなるJ-クレジット創出・活用を進めるため、常陽銀行が笠間市とバイウィルの連携を調整したことで、本連携協定に至りました。

*参考）

・笠間市：環境負荷ゼロへの挑戦（ゼロカーボンシティ宣言）

（ https://www.city.kasama.lg.jp/page/page012238.html ）

【今後の展望】

笠間市のゼロカーボンシティ実現を目指し、3者が連携して、J-クレジットの創出および流通を進めてまいります。J-クレジットの創出方法（方法論）については、太陽光発電設備およびLED設備の導入を通じて、バイウィルが運営するJ-クレジットプログラム「そらいろラボ (*2)」「きらきラボ(*3)」の活用から着手することを検討しています。その後、その他の方法論による創出にも広げていく想定です。なお、笠間市はそらいろラボ、きらきラボともに茨城県第一号自治体となります。

バイウィルは、笠間市におけるJ-クレジット創出プロジェクトの登録・申請からモニタリング、創出したクレジットの販売までをシームレスに支援します。また、販売に関しては、常陽銀行とも協力し、「地産地消」によって笠間市をはじめとする地域の脱炭素化を促進します。

*2：そらいろラボとは、バイウィルが運営・管理する「家庭・事業所における太陽光発電設備の導入によるCO2削減プロジェクト」。J-クレジットの創出は、資金化するまでの登録・申請に、相当な時間と費用を要することから、バイウィルがまとめて登録・資金化することで、小規模な削減・吸収活動でも取り組みやすくする。

*3：きらきラボとは、バイウィルが運営・管理する「家庭及び事業所におけるLEDの導入によるCO2削減プロジェクト」。単独ではJ-クレジット化しづらい小規模な脱炭素活動を取りまとめることでJ-クレジットを創出する、「プログラム型」と呼ばれる形式のプロジェクトのこと。「そらいろラボ」と同様に、「プログラム型」のプロジェクト。

【3者概要】

＜笠間市 概要＞

■代表者：市長 山口 伸樹

■所在地：茨城県笠間市中央三丁目2番1号

■公式HP： https://www.city.kasama.lg.jp/index.html

＜常陽銀行 概要＞

■名称：株式会社常陽銀行

■代表者：取締役頭取 秋野 哲也

■本店：茨城県水戸市南町2丁目5番5号

■事業内容：銀行業

■公式HP： https://www.joyobank.co.jp/

＜バイウィル 概要＞

■名称：株式会社バイウィル

■代表者：代表取締役社長 下村 雄一郎

■所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座7-3-5ヒューリック銀座7丁目ビル4階

■事業内容：

・環境価値創出支援事業（カーボンクレジット等の創出）

・環境価値売買事業（カーボンクレジット等の調達・仲介）

・脱炭素コンサルティング事業

・ブランドコンサルティング事業

■公式HP：https://www.bywill.co.jp/

