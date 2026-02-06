湘南ゼミナールの「早慶附属高コース」、2026年春５校舎を新たに開校！

株式会社スプリックス

スプリックスグループの株式会社湘南ゼミナール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 中嶋歩）は、早慶附属高などの難関高校受験に特化した専門コース「早慶附属高コース」の校舎を、2026年春、新たに5校舎新規開校いたします。

湘南ゼミナール「早慶附属高コース」専用ページ：https://www.shozemi.com/elementary/soukei

■早慶附属高コース拡大の背景

「高校無償化」の拡大により、公立・私立を問わず「自分に合った進学先を選択できる」時代が到来しています。中学受験が過熱する一方で、実は難関高校受験ルートは生徒の発達段階に適した合理的な進路選択であり、保護者の精神的・経済的負担を軽減する選択肢です。しかしながら、中学受験に代わる明確な選択肢が不足しているのも事実です。

湘南ゼミナールは、こうした背景を踏まえ2025年7月に「早慶附属高コース」を新設しました。開校以来、多くの反響をいただいていることから、より多くの地域でトップレベルの指導を提供するため、この春、新たに5つのエリアでの新規開校を決定いたしました。

本コースでは、小学生のうちに、英検(R)3級取得や中学代数分野を学習するなど、合格から逆算した先取り学習（合格逆算カリキュラム(R)）を行うことで、早慶附属高をはじめとする難関校合格を目指します。直近10年において、早慶附属高に1校あたり年13名合格*という実績をもとに、小学生・中学生のみなさんに新しい選択肢を提供してまいります。

＊【対象】湘南ゼミナール難関高受験コースの過去10年間の合格実績を集計

■早慶附属高コース新規開校予定校舎一覧（全５校舎）

湘南ゼミナール 練馬駅前校：練馬駅徒歩２分

東京都練馬区豊玉北５丁目18番10号 プリマヴェーラ ３F

https://www.shozemi.com/school/tokyo/131202/nerimaekimae/

湘南ゼミナール 町田駅前校：町田駅徒歩２分

東京都町田市森野１丁目37番11号 フラワー吉田ビル ２F

https://www.shozemi.com/school/tokyo/132098/machidaekimae/

湘南ゼミナール 立川駅前校：立川駅徒歩２分

東京都立川市曙町２丁目6番10号 N8 ７F

https://www.shozemi.com/school/tokyo/132021/tachikawaekimae/

湘南ゼミナール 国立駅前校：国立駅徒歩２分

東京都国立市東１丁目4番地9 ザ・ダイマス ４F

https://www.shozemi.com/school/tokyo/132152/kunitachiekimae/

湘南ゼミナール 武蔵小金井駅前校：武蔵小金井駅徒歩１分

東京都小金井市本町１丁目18番10号 小金井本町ビル ５F

https://www.shozemi.com/school/tokyo/132101/musashikoganeiekimae/

■株式会社湘南ゼミナール 概要

株式会社湘南ゼミナールは、「ひとに学び ひとを育み ひとにかえそう」という理念、「教育百年を創造する」というミッション、「人の意欲をとことん高め 日本一の学習塾と成る」 というビジョンのもと、神奈川県を中心に関東エリアで進学塾「湘南ゼミナール」を運営しています。2020年からは、スプリックスグループの一員となり、トップ校への合格者を毎年多数輩出しています。

2023年には新たなブランディング活動を開始し、新しいブランドパーパス「楽しく学ぶ毎日が、君をトップ校へ導く」を策定。受験対策はもちろんのこと、定期テストをはじめとする日頃の学習においても生徒さんに寄り添った授業を心掛けています。

名称：株式会社湘南ゼミナール

本社：東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー22F

代表者：代表取締役社長 中嶋 歩

URL：https://www.shozemi.com/

■株式会社スプリックス 概要

スプリックスは教育サービス・コンテンツを展開する総合教育カンパニーです。日本国内では1校舎あたりの平均生徒数で日本最大規模の個別指導塾である森塾や、トップシェアの学習コンテンツ教材も複数開発・出版しています。海外では、TOFASを50カ国1,500万人以上への提供実績があり、またエジプト全国で利用される数学教科書、高校生向けのAI・プログラミング教科書やラーニングツールは数百万人の生徒に利用されています。

名称 ：株式会社スプリックス

本社 ：東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージSHIBUYAタワー22F

代表者 ：代表取締役社長 常石 博之

URL ：https://sprix.inc/