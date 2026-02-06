タイミー、山口県 柳井市と雇用創出と労働力の確保による産業振興に関する連携協定を締結

株式会社タイミー

スキマバイトサービス「タイミー」を提供する株式会社タイミー（所在地：東京都港区、代表取締役：小川 嶺）は、山口県柳井市（市長：井原 健太郎）と連携協定を締結したことをお知らせします。山口県内の自治体との連携は、今回が初となります。

柳井市は、山口県南東部に位置し、瀬戸内海に面した風光明媚な港町として、東部地域の経済・文化の中枢を担っています。「金魚ちょうちんのふるさと」としても知られ、夏に開催される金魚ちょうちん祭りは、柳井の夜を幻想的に彩る伝統的な風物詩となっています。また、白壁の町並みが残る歴史的な景観や、瀬戸内海の多島美を一望できる大星山など、四季を通じて歴史と自然の調和した魅力に触れることができます。

一方で、少子化や若者の流出による生産年齢人口の減少や、採用業務におけるデジタル化の遅れなどによる人手不足が深刻化しています。2005年の人口は35,927人でしたが、2020年の総人口は30,799人、そのうち生産年齢人口は15,268人にまで減少しています。そして2045年には、総人口21,059人（減少率31.6%）、生産年齢人口に至っては9,907人（減少率35.1%）にまで減少する見込みです（※1）。

この度の連携協定では、タイミーの活用によって、スポットワークという柔軟な働き方の導入を図ることで、多様な担い手の確保を通じた市内の経済活性化推進を目指してまいります。当社が掲げる「『はたらく』を通じて人生の可能性を広げるインフラをつくる」のミッションのもと、柳井市の地域課題の解決に向けて尽力してまいります。

※1：地域再生計画-地方創生

https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/dai73nintei/plan/y1198.pdf

取り組みの内容

本連携協定では、当社と柳井市が連携しながら、市内事業者および市内の働き手に対して様々なサポートを行います。

タイミーと地方自治体との連携について

- 事業者向け説明会を通じた、「スポットワーク」導入支援等の実施- 好きな場所・好きな時間で働くことができるスポットワークの利便性を活かした市内の潜在労働力の喚起- 市民に対する多様な働き方の推進 等

当社はこれまで35道府県・72自治体と連携協定を締結しており、今回の柳井市との連携は36道府県・73自治体目となります（※2）。

※2：タイミーの過去自治体連携に関するお知らせ一覧

https://spotwork.timee.co.jp/local-government

事業所向けセミナーの実施について

連携後、初の取り組みとして、2026年3月12日（木）に事業所向けスポットワーク活用セミナーを実施いたします。取材をご希望のメディア様は、署名のご連絡先まで取材申し込みの旨をご連絡ください。

【セミナー概要】

会 場：アクティブやない2階視聴覚室

日 程：3月12日（木）

時 間：13:30～14:30（13:00開場/14:30～個別登録・相談会）

費 用：無料

対 象：柳井市の事業者さま（法人・個人不問）

申し込み：以下リンク、または2次元バーコードよりお申し込みください。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAA2ujCmrb8m0zn9FK9YmtTTNB_nWOTCd_vy2hhLqZljLrng/viewform?usp=header