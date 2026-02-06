「日清MCTオイルHC」愛用歴約5年のなかやまきんに君がエプロン姿でコーヒーに「パワー！」注入　「珈琲と脂肪燃焼 ｂｙ ＮＩＳＳＨＩＮ ＯｉｌｌｉＯ」お披露目会開催

日清オイリオグループ株式会社

日清オイリオグループ株式会社（社長：久野 貴久）は、楽しみながら「日清 MCT オイル HC」の魅力に触れることができるイベント「珈琲と脂肪燃焼 by NISSHIN OilliO」のお披露目会を、2026年2月6日（金）にRand表参道で開催しました。

当日は、「日清MCTオイルHC」のアンバサダーであるお笑い芸人のなかやまきんに君さんが、「脂肪燃焼」と書かれたエプロンを身に着けて登場し、実際にコーヒーに「日清MCTオイルHC」を注ぐパフォーマンスを披露。約5年の愛用歴を持つ“「日清MCTオイルHC」通”として、使用した際の体感や日常での活用法について熱く語りました。

お披露目会終了後には、期間限定イベント「珈琲と脂肪燃焼 by NISSHIN OilliO」がスタート。無味無臭で手軽に摂取できる特長や、脂肪燃焼につながる日常生活の動作について、体験や展示を通して学ぶことが出来るイベントで、一般の方向けに2月8日（日）19時まで開催しています。

「日清MCTオイルHC」の可能性を語る

商品紹介ゾーンを会場にして行われたお披露目会の冒頭では、日清オイリオグループ株式会社 食品事業本部 ウェルネス食品事業戦略部長 大塚竜太が「『日清MCTオイルHC』は、私たちの『次世代の柱』として、全社を挙げて注力している商品」「これまでの『健康意識が高い層』に加えて、『ゆるやかに健康を意識している層』へもその魅力をお伝えしていきたい」と商品について説明しました。また、なかやまきんに君さんをアンバサダーに起用した理由については、「なぜ、ストイックなきんに君さんが？と思われるかもしれないが、実はそこが狙い」「究極の体づくりを知り尽くしている彼だからこそ、精神論や根性だけでなく、エビデンスに基づいた素材として、長年『日清MCTオイルHC』を選び、愛用されている」と説明しました。

続いて、今回のイベントについて「手軽な健康習慣を体験していただくための特別な空間」「ぜひ、飲んで、見て、その手軽さと楽しさと『日清MCTオイルHC』の魅力を体感していただきたい」とコメント。最後に、今後についても「植物油の持つ可能性で、人生100年時代を支える心身の健康づくりと、活力のある健康的な生活に貢献していく」と語りました。

約5年の愛用歴を持つ“「日清MCTオイルHC」通”なかやまきんに君がアンバサダーとして登場

ゲストのなかやまきんに君さんが「脂肪燃焼」と書かれたエプロンをつけて登壇し、「『日清MCTオイルHC』には大変お世話になっているので、この良さをより多くの方に広げていきたいと思います！」とアンバサダーとしての意気込みを語りました。実はかなり前から「日清MCTオイルHC」を愛用しているとのことで、「5年くらい前から使っていますね！」とコメント。きっかけについて問われると「ボディビルディングの大会に向けての減量をきっかけに使うようになりました。よりエネルギーになるということで（中鎖脂肪酸の機能に）注目しています」と明かし、普段の食事に取り入れている「日清MCTオイルHC」の魅力を語っていただきました。

2人のなかやまきんに君！？店長が「店長代理」と初共演

お披露目会後半では、忙しいなかやまきんに君さんの店長代理として、店頭に立つきんに君オブジェが登場しました。もう一人のきんに君を目の前にすると、「僕と全く一緒じゃないですか！すごいですね。筋肉具合も血管のラインもリアルに再現していただいています！」とコメント。MCから「店長代理に、激励をお願いできますでしょうか？」と問われると「おい店長代理！きみに店長代理は務めることができるのかい！できないのかい！どっちなんだい！」と、オブジェに向かって得意のネタを披露。すると店長代理が「パワー！」と発し、なかやまきんに君さんは「今しゃべった！」と驚きの表情をし、「パワー！」を連発する店長代理との絶妙な掛け合いを披露しました。

さらに「いろんなバリエーションの『パワー』があったので、店長代理を任せることができます！」とコメント。さらに、「僕は26年間“パワー”と言い続けているので、パワー語が分かるんですよ！」と語るきんに君さん。「これは何と言っているんでしょうか？」とMCから振られ、「パワパワ」と返す店長代理に対し、「パワパワと言っていますね。実はパワー語、分かりません…」とオチをつけ、会場は大いに盛り上がりました。

「パワー！」だけで接客する店長が登場、パフォーマンスで手軽さをアピール

体験ゾーンに移動すると、「OOMORI YAMERU（大盛りやめる）」「SHINYA NI RAMEN TABENAI（深夜にラーメン食べない）」など、体づくりにまつわる決意が並んだメニューが。「店長をお呼びします」という店員の声に続いて、バックヤードから颯爽と現れたのは、なかやまきんに君さん。しかし、先ほどまで饒舌に語っていたなかやまきんに君さんが店長モードでは「パワー！」以外話さないという展開に。さっきまで普通に話していたのに、と困惑するMCに対しても「パワー！」で応答。

そして、なかやまきんに君店長が、注文されたコーヒーの仕上げに「日清MCTオイルHC」を注ぐことで「パワー！」を注入するパフォーマンスを披露。「ヤーー!!!!」の掛け声とともに、音楽に合わせて慎重に数滴オイルを注ぎ、「ハッ！」で決めポーズ。なかやまきんに君さんならではのパフォーマンスとなりました。パワー語を理解する店員は、「店長は『あなたが無事に大盛りを我慢できることを応援しています』と申しております」と通訳。その後も『パワー！』としか言わないなかやまきんに君店長と、それを一生懸命通訳する店員さん、困惑するMCとの掛け合いは続き、会場は笑いに包まれたまま、会は締めくくられました。

「珈琲と脂肪燃焼 by NISSHIN OilliO」開催概要（1/22リリースの一部を再掲）

日時 ：2026 年 2 月 6 日（金） 17:00～19:00（最終入店 18:30）

2026 年 2 月 7 日（土） ・2 月 8 日（日） 11:00～19:00（最終入店 18:30）

会場 ：Rand 表参道（〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-24-3）

アクセス ：JR山手線「原宿駅」徒歩8分

東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前〈原宿〉駅」徒歩5分

東京メトロ銀座線・半蔵門線・千代田線「表参道駅」徒歩7分

■体験ゾーン

- 洗練されたカフェ空間で、きんに君オブジェによる特別な接客を体験することで、「日清MCTオイルHC」の魅力を発見できます。

■商品紹介ゾーン

出演者 プロフィール

- 「日清MCTオイルHC」の特長や使い方について詳しく学べる展示です。日常動作体験や展示を通じて、中鎖脂肪酸の機能で脂肪燃焼をサポートする仕組みや、日常での活用法を知ることができます。- オリジナル脂肪燃焼ステッカーを集めるステッカーラリーや記念撮影、イベント限定の装飾を背景にした撮影をお楽しみいただけます。体験ゾーン商品紹介ゾーン（日常動作体験）

なかやまきんに君

出 身: 福岡県

生年月日: 1978/09/17

NSC(吉本興業養成所)大阪校22期生として、2000年にデビューして以来、お笑い芸人として活動。2006年～2011年まで、アメリカ・ロサンゼルスへ筋肉留学を経験。2021年末に吉本興業を退社し独立。近年はYouTubeでの発信やオンラインフィットネスなどにも注力。

「日清 MCTオイルHC」について

MCT（中鎖脂肪酸油）100%の食用油で、機能性表示食品（届出番号：I1338）です。中鎖脂肪酸(オクタン酸、デカン酸)はBMIが高めの方の日常活動時の脂肪の燃焼を高めること、ウエスト周囲径の減少、体脂肪や内臓脂肪を減らすことが報告されています。

味やにおいが少ないので、いつもの料理や飲み物の味そのままでお使いいただけます。