『異世界旅行手帳』より、「02 新人ウィザード マーズ・ストック」プラスチックキットが再び登場。

大網株式会社


ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「PR-Production」より、『異世界旅行手帳 02 新人ウィザード マーズ・ストック プラスチックキット（再販）』を、現在ご案内中です。



製品ページはこちら：


●異世界旅行手帳 02 新人ウィザード マーズ・ストック プラスチックキット（再販）(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-190364-S001&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■異世界旅行手帳 02 新人ウィザード マーズ・ストック プラスチックキット（再販）




【製品情報】


□参考価格：2,420円(税込)


□発売日：2026年3月予定


□ブランド：PR-Production


【サイズ】完成後全高：約130mm(台座含む)


【素材】ABS、PVC、PC、POM、PET



【セット内容一覧】


・本体


・マニュアル


・折りたたみ式台座


・背景カード


・帽子パーツ


・差し替え顔パーツ×2


・武器パーツ


・差し替えソフトハンドパーツ×3セット


・ソフトスカートアーマー


・台座用背景パネル×2


・台座用スタンド×2














※画像は組み立てて塗装した見本です。実際の商品とは異なる場合があります。



※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。



(C)PR-PRODUCTION



【店舗情報】


