『異世界旅行手帳』より、「02 新人ウィザード マーズ・ストック」プラスチックキットが再び登場。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「PR-Production」より、『異世界旅行手帳 02 新人ウィザード マーズ・ストック プラスチックキット（再販）』を、現在ご案内中です。
異世界旅行手帳 02 新人ウィザード マーズ・ストック プラスチックキット（再販）
■異世界旅行手帳 02 新人ウィザード マーズ・ストック プラスチックキット（再販）
【製品情報】
□参考価格：2,420円(税込)
□発売日：2026年3月予定
□ブランド：PR-Production
【サイズ】完成後全高：約130mm(台座含む)
【素材】ABS、PVC、PC、POM、PET
【セット内容一覧】
・本体
・マニュアル
・折りたたみ式台座
・背景カード
・帽子パーツ
・差し替え顔パーツ×2
・武器パーツ
・差し替えソフトハンドパーツ×3セット
・ソフトスカートアーマー
・台座用背景パネル×2
・台座用スタンド×2
※画像は組み立てて塗装した見本です。実際の商品とは異なる場合があります。
※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。
(C)PR-PRODUCTION
