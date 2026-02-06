『異世界旅行手帳』より、「02 新人ウィザード マーズ・ストック」プラスチックキットが再び登場。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「PR-Production」より、『異世界旅行手帳 02 新人ウィザード マーズ・ストック プラスチックキット（再販）』を、現在ご案内中です。

製品ページはこちら：

●異世界旅行手帳 02 新人ウィザード マーズ・ストック プラスチックキット（再販）(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-190364-S001&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■異世界旅行手帳 02 新人ウィザード マーズ・ストック プラスチックキット（再販）

【製品情報】

□参考価格：2,420円(税込)

□発売日：2026年3月予定

□ブランド：PR-Production

【サイズ】完成後全高：約130mm(台座含む)

【素材】ABS、PVC、PC、POM、PET

【セット内容一覧】

・本体

・マニュアル

・折りたたみ式台座

・背景カード

・帽子パーツ

・差し替え顔パーツ×2

・武器パーツ

・差し替えソフトハンドパーツ×3セット

・ソフトスカートアーマー

・台座用背景パネル×2

・台座用スタンド×2

※画像は組み立てて塗装した見本です。実際の商品とは異なる場合があります。

製品ページはこちら：

●異世界旅行手帳 02 新人ウィザード マーズ・ストック プラスチックキット（再販）(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-190364-S001&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

※製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

(C)PR-PRODUCTION

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)