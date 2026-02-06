「アトピー肌でも、スキンケアを楽しみたい」という想いから生まれたスキンケアブランド「URUOI FACTOR（うるおいファクター）」が期間限定オープン！

株式会社丸井グループ

神戸マルイ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）1Fに、うるおいにこだわり生まれたスキンケアブランド「URUOI FACTOR（うるおいファクター）」が期間限定オープンいたします。

■「URUOI FACTOR（うるおいファクター）」について

アトピー性皮膚炎に悩む創業者によって誕生したスキンケアブランド。

肌の悩みの根本原因である “ うるおい不足 ” に焦点を当て、本当に肌がうるおう化粧品をお届けしています。現代では、3人に1人が肌トラブルに悩む時代。だからこそ、私たちは毎日のスキンケアでの “ うるおい（保湿） ” の大切さを強く意識し、肌を健やかに保ちながらトラブルを予防する製品をお届けすることにこだわりを持っています。

私たちはスキンケアにおいて “ 優しい使い心地 ” を最優先に考え、鉱物油、シリコン、石油系界面活性剤、合成香料、合成着色料、旧指定成分、パラベン、紫外線吸収剤の8つの成分を徹底的に排除したうえで、確かなうるおい実感をお届けします。乾燥肌もピークを迎え、花粉による肌荒れも出始める時期となりました。ぜひ一度 “ うるおいの良さ ” を体感しに、お店に足を運んでみてください。

■製品へのこだわり

単に保湿剤で肌を覆うだけでは、体温がこもりやすく、かゆみや熱を伴う不快感を引き起こすことがあります。このような経験から生まれたのが「うるおいは、しっとり感とは違う」という “ URUOI FACTOR ”の考え方です。

肌表面のペタペタ感をうるおいとは捉えず、角質層内を水分、油分、保湿成分で “ 満たす ” 製品をめざし、これこそが “ うるおい ” であると、私たちは考えています。URUOI FACTORは肌本来の “ うるおい ” を育み、健やかで、なめらかな肌をめざします。このように、私たちはうるおいへの深いこだわりを持ち、お客さまの肌に本当に必要なケアを届けることを使命としています。

■「本当に肌がうるおう基礎化粧品」（商品一例）

UFソープ 日本製

3,300円（税込）

ただ汚れを落とすだけではなく、「肌に水分をとどめる」ことを重視して作りました。

高い保水効果を持つ成分を配合し、洗顔から肌の水分ケアを始められる美容石けんです。

繰り返す乾燥、汗・皮脂トラブルの予防まで。

やさしい洗い心地で、しっかり手当てします。

背中や胸もとなど、お顔以外の肌トラブル予防にもお使いいただけます。

【人気No.1】美容オイルUF

4,400円（税込）

「肌内部の角層をうるおいで満たすには？」という問いに、真正面からこたえることをめざしたブースターオイル。うるおいを届けるのみならず「引き込む」＆「持続させる」という視点でアプローチ。悩みが生まれにくい、健やかな肌へ導きます。さりげないラベンダーの香り。

UFダブルセラムC.B+ 日本製

9,900円（税込）

不安定な肌のために、心地よい使用感と確かな手ごたえを両立。

水性・油性のダブルエッセンスが、「荒れる不安」を軽減し、ふっくらなめらかな肌へと導きます。

UFオールインワンジェル 日本製

7,700円（税込）

存在するうるおいすべてを、大切に閉じ込める。

一滴も逃さず肌の中でギュッと凝縮・ロックするようにキープ。

UFオールインワンジェルは、すべてのうるおいを無駄にしないための最終ステップです。

化粧水のようにさらさらと伸び、べたつきません。うるおいを育むことで繰り返す乾燥やべたつきを手当てします。

UFスムースミスト

5,610円（税込）

化粧水の約90%は水。

だからこそ私たちは「水」に徹底的にこだわりました。

皮脂・汗トラブルのケア、ニキビあとやシミ、くすみの原因となるメラニンの排出ケアまで。

1本で幅広くできる化粧水が誕生しました。

皮脂吸着効果が高いので、ミストを吹きかけて洗顔すると、べたつく肌をリセットすることが可能です。

■オープニングキャンペーン

１.「神戸マルイ限定セット」を数量限定でご用意

人気No.1の「美容オイルUF」を盛り込んだ 「神戸マルイ限定セット」を数量限定でご用意いたします

【うるおいファーストセット 税込5,280円】

・美容オイルUF 20mL 1本

・オリジナル巾着 1個

・UFエッセンスオイル 1mL×1枚

・UFエッセンスジェル 2g×1枚（未販売品 / 先行配布）

２.新製品「UFクッションクレンジング」をお試しいただけます

3月3日（火）より先行予約販売を開始する、 新製品「UFクッションクレンジング」を店頭にていち早くお試しいただけます。

特殊クッションゲル素材による、摩擦レスなやさしい使い心地。 泡立て不要の洗顔料としても使える、これまでにない多機能クレンザーです。

２.パーソナルスキンケアセットをご用意

※写真はイメージです

あなたの肌に合わせた「選べる特別セット」です。 お好きなアイテムを自由に組み合わせて、 指定の個数以上のご購入で【特別割引】が適用されます。

ご購入点数3品：500円OFF

ご購入点数4品：1,000円OFF

ご購入点数5品以上：1,500円OFF

（注意事項）

※すべて税込み価格からの割引となります

※セット品は対象外となります

※1会計いずれか1つの割引のみとなります

※お1人さま1日1回までとなります

※最大1,500円の割引までとなります

※合算不可となります

■イベント概要

開催場所：神戸マルイ 1F カレンダリウム

開催期間：2026年2月4日（水）～2月17日（火）

営業時間：【平日・土曜】11:00～20:00【日曜・祝日】10:30～20:00 ※最終日は18:00まで

