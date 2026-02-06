2026年第39回こうべ全国洋舞コンクール　参加者募集

株式会社 神戸新聞社

若手舞踊家の登竜門「こうべ全国洋舞コンクール」を5月に神戸文化ホールで開催します。全国からクラシックバレエ、モダンダンスの舞踊家が集います。

エントリー期間は１月23日（金）～ ２月26日（木）

申し込みはスポーツエントリー、もしくは申し込み用紙をＦＡＸしてください

◆スポーツエントリー申し込みページ(https://www.sportsentry.ne.jp/event/oesys/102241)◆要項は兵庫県洋舞家協会のホームページからダウンロード(https://www.hyogo-youbu.com/)

◆開催期間

2026年5月3日（日）～5日（火）

◆会場

神戸文化ホール

神戸市中央区楠木町4-2-2

◆部門

〔クラシックバレエ部門〕

- バレエシューズ部門 ８歳～１１歳- 女性ジュニア３部 １０歳～１１歳- 女性ジュニア２部 １２歳～１４歳- 女性ジュニア１部 １５歳～１７歳- 女性シニア １８歳～３０歳- 男性ジュニア２部 １０歳～１３歳- 男性ジュニア１部 １４歳～１８歳- 男性シニア １９歳～３０歳

〔モダンダンス部門〕

- ジュニア３部 ８歳～１１歳- ジュニア２部 １２歳～１４歳- ジュニア１部 １５歳～１７歳- シニア １８歳以上

〔クリエイティブ部門〕

- 出品者の性別・年齢に制限はありません（２名～１０名）

※クラシックバレエ部門女性ジュニア３部、バレエシューズ、モダンダンス部門ジュニア３部には審査員からアドバイスシートを進呈します

※希望者に順位表を配布いたします

◆エントリー期間

１月23日（金）～ ２月26日（木）※期間外のエントリーは受付いたしません

◆審査員

ゲスト審査員

＜クラシックバレエ部門＞

安達 悦子（東京シティ・バレエ団）※決選

樫野 隆幸（日本バレエ協会関西支部支部長）※決選

塚本 洋子（YokoTsukamotoテアトル・ド・バレエカンパニー）※決選

青木 崇（大阪バレエカンパニー）※予選

地主 薫（地主薫バレエ団）※予選

清水 健太（元ロサンゼルスバレエゲストプリンシパル）※予選

宗田 静子（ソウダバレエスクール）※予選

針山 愛美（イーアイアーツ、バレリーナ）※予選

松岡 璃映（松岡伶子バレエ団）※予選

＜モダンダンス部門＞

石原 完二（石原完二モダンバレエ・スタジオ）※決選

金井 桃枝（金井桃枝舞踊研究所）※決選

野坂 公夫（現代舞踊協会理事長）※決選

審査員（兵庫県洋舞家協会所属）

＜クラシックバレエ部門＞

太田 由利（Yuri Ballet Studio）※決選

貞松正一郎（貞松・浜田バレエ団）※決選

春山 澤子（村瀬沢子バレエスクール）※決選

矢野 陽子（赤松優バレエ学園）※決選

＜モダンダンス部門＞

加藤きよ子（今岡頌子・加藤きよ子ダンススペース）※決選

河合美智子（河合美智子モダンダンススタジオ）※決選

菊本 千永（藤田佳代舞踊研究所）※決選

藤井喜代子（藤井喜代子バレエ研究所）※決選

＜クラシックバレエ部門＞

芦内雄二郎（ジュエル・バレエスタジオ）※予選・準決選

下森 瑞（iSバレエ・アカデミア泉・下森バレエ団）※予選・準決選

島村 最子（島村好子バレエ研究所）※予選・準決選

瀬島 五月（sAtsuki Ballet）※予選・準決選

塚本 千里（シュエットKOBEバレエスタジオ）※予選・準決選

林 敦子（神戸バレエ学園）※予選・準決選

◆詳細は兵庫県洋舞家協会のホームページに掲載している応募要項でご確認ください