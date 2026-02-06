2026年第39回こうべ全国洋舞コンクール 参加者募集
若手舞踊家の登竜門「こうべ全国洋舞コンクール」を5月に神戸文化ホールで開催します。全国からクラシックバレエ、モダンダンスの舞踊家が集います。
エントリー期間は１月23日（金）～ ２月26日（木）
申し込みはスポーツエントリー、もしくは申し込み用紙をＦＡＸしてください
◆スポーツエントリー申し込みページ(https://www.sportsentry.ne.jp/event/oesys/102241)
◆要項は兵庫県洋舞家協会のホームページからダウンロード(https://www.hyogo-youbu.com/)
◆開催期間
2026年5月3日（日）～5日（火）
◆会場
神戸文化ホール
神戸市中央区楠木町4-2-2
◆部門
〔クラシックバレエ部門〕
- バレエシューズ部門 ８歳～１１歳
- 女性ジュニア３部 １０歳～１１歳
- 女性ジュニア２部 １２歳～１４歳
- 女性ジュニア１部 １５歳～１７歳
- 女性シニア １８歳～３０歳
- 男性ジュニア２部 １０歳～１３歳
- 男性ジュニア１部 １４歳～１８歳
- 男性シニア １９歳～３０歳
〔モダンダンス部門〕
- ジュニア３部 ８歳～１１歳
- ジュニア２部 １２歳～１４歳
- ジュニア１部 １５歳～１７歳
- シニア １８歳以上
〔クリエイティブ部門〕
- 出品者の性別・年齢に制限はありません（２名～１０名）
※クラシックバレエ部門女性ジュニア３部、バレエシューズ、モダンダンス部門ジュニア３部には審査員からアドバイスシートを進呈します
※希望者に順位表を配布いたします
◆エントリー期間
１月23日（金）～ ２月26日（木）※期間外のエントリーは受付いたしません
◆審査員
ゲスト審査員
＜クラシックバレエ部門＞
安達 悦子（東京シティ・バレエ団）※決選
樫野 隆幸（日本バレエ協会関西支部支部長）※決選
塚本 洋子（YokoTsukamotoテアトル・ド・バレエカンパニー）※決選
青木 崇（大阪バレエカンパニー）※予選
地主 薫（地主薫バレエ団）※予選
清水 健太（元ロサンゼルスバレエゲストプリンシパル）※予選
宗田 静子（ソウダバレエスクール）※予選
針山 愛美（イーアイアーツ、バレリーナ）※予選
松岡 璃映（松岡伶子バレエ団）※予選
＜モダンダンス部門＞
石原 完二（石原完二モダンバレエ・スタジオ）※決選
金井 桃枝（金井桃枝舞踊研究所）※決選
野坂 公夫（現代舞踊協会理事長）※決選
審査員（兵庫県洋舞家協会所属）
＜クラシックバレエ部門＞
太田 由利（Yuri Ballet Studio）※決選
貞松正一郎（貞松・浜田バレエ団）※決選
春山 澤子（村瀬沢子バレエスクール）※決選
矢野 陽子（赤松優バレエ学園）※決選
＜モダンダンス部門＞
加藤きよ子（今岡頌子・加藤きよ子ダンススペース）※決選
河合美智子（河合美智子モダンダンススタジオ）※決選
菊本 千永（藤田佳代舞踊研究所）※決選
藤井喜代子（藤井喜代子バレエ研究所）※決選
＜クラシックバレエ部門＞
芦内雄二郎（ジュエル・バレエスタジオ）※予選・準決選
下森 瑞（iSバレエ・アカデミア泉・下森バレエ団）※予選・準決選
島村 最子（島村好子バレエ研究所）※予選・準決選
瀬島 五月（sAtsuki Ballet）※予選・準決選
塚本 千里（シュエットKOBEバレエスタジオ）※予選・準決選
林 敦子（神戸バレエ学園）※予選・準決選
◆詳細は兵庫県洋舞家協会のホームページに掲載している応募要項でご確認ください