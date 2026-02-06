2026年第39回こうべ全国洋舞コンクール　参加者募集

写真拡大 (全3枚)

株式会社 神戸新聞社


若手舞踊家の登竜門「こうべ全国洋舞コンクール」を5月に神戸文化ホールで開催します。全国からクラシックバレエ、モダンダンスの舞踊家が集います。


エントリー期間は１月23日（金）～ ２月26日（木）


申し込みはスポーツエントリー、もしくは申し込み用紙をＦＡＸしてください


◆スポーツエントリー申し込みページ(https://www.sportsentry.ne.jp/event/oesys/102241)
◆要項は兵庫県洋舞家協会のホームページからダウンロード(https://www.hyogo-youbu.com/)



◆開催期間


2026年5月3日（日）～5日（火）



◆会場


神戸文化ホール


神戸市中央区楠木町4-2-2



◆部門


〔クラシックバレエ部門〕


- バレエシューズ部門　８歳～１１歳
- 女性ジュニア３部　１０歳～１１歳
- 女性ジュニア２部　１２歳～１４歳
- 女性ジュニア１部　１５歳～１７歳
- 女性シニア　　　　１８歳～３０歳
- 男性ジュニア２部　１０歳～１３歳
- 男性ジュニア１部　１４歳～１８歳
- 男性シニア　　　　１９歳～３０歳

〔モダンダンス部門〕


- ジュニア３部　　８歳～１１歳
- ジュニア２部　１２歳～１４歳
- ジュニア１部　１５歳～１７歳
- シニア　　　　１８歳以上

〔クリエイティブ部門〕　


- 出品者の性別・年齢に制限はありません（２名～１０名）

※クラシックバレエ部門女性ジュニア３部、バレエシューズ、モダンダンス部門ジュニア３部には審査員からアドバイスシートを進呈します


※希望者に順位表を配布いたします



◆エントリー期間


１月23日（金）～ ２月26日（木）※期間外のエントリーは受付いたしません



◆審査員


ゲスト審査員
＜クラシックバレエ部門＞
安達　悦子（東京シティ・バレエ団）※決選
樫野　隆幸（日本バレエ協会関西支部支部長）※決選
塚本　洋子（YokoTsukamotoテアトル・ド・バレエカンパニー）※決選
青木　　崇（大阪バレエカンパニー）※予選
地主　　薫（地主薫バレエ団）※予選
清水　健太（元ロサンゼルスバレエゲストプリンシパル）※予選
宗田　静子（ソウダバレエスクール）※予選
針山　愛美（イーアイアーツ、バレリーナ）※予選
松岡　璃映（松岡伶子バレエ団）※予選
＜モダンダンス部門＞
石原　完二（石原完二モダンバレエ・スタジオ）※決選
金井　桃枝（金井桃枝舞踊研究所）※決選
野坂　公夫（現代舞踊協会理事長）※決選



審査員（兵庫県洋舞家協会所属）


＜クラシックバレエ部門＞
太田　由利（Yuri Ballet Studio）※決選
貞松正一郎（貞松・浜田バレエ団）※決選
春山　澤子（村瀬沢子バレエスクール）※決選
矢野　陽子（赤松優バレエ学園）※決選
＜モダンダンス部門＞
加藤きよ子（今岡頌子・加藤きよ子ダンススペース）※決選
河合美智子（河合美智子モダンダンススタジオ）※決選
菊本　千永（藤田佳代舞踊研究所）※決選
藤井喜代子（藤井喜代子バレエ研究所）※決選
＜クラシックバレエ部門＞
芦内雄二郎（ジュエル・バレエスタジオ）※予選・準決選
下森　　瑞（iSバレエ・アカデミア泉・下森バレエ団）※予選・準決選
島村　最子（島村好子バレエ研究所）※予選・準決選
瀬島　五月（sAtsuki Ballet）※予選・準決選
塚本　千里（シュエットKOBEバレエスタジオ）※予選・準決選
林　　敦子（神戸バレエ学園）※予選・準決選



◆詳細は兵庫県洋舞家協会のホームページに掲載している応募要項でご確認ください