香水の「もっと」を満たすイベント「モアパルファン」を今年もルクア大阪イセタンで開催！

株式会社ジェイアール西日本伊勢丹MORE PARFUN 2026

ルクア大阪内 イセタン各ショップでは、2月20日(金)から26日(木)の期間、 香水についての「もっと」を満たすイベント「モアパルファン」を開催。約10ブランドの香水が揃います。

「もっと」たのしく、「もっと」じゆうに、「もっと」ふかく、をテーマに、さまざまな切り口から香水を満喫できる新しいイベントです。開催2回目となる今回は、香りをより身近に、よりリアルに感じていただくために、香りを質感（テクスチャー）のオノマトペで表現。今回のイベントを代表する5ブランドの香りを、「モアパルファン」オリジナルポーチに入れたディスカバリーセットも販売。

さらに、全国のステージで活躍するドラァグクイーン、マダム ココ氏が登場！彼女の言葉には香水を選ぶヒントが詰まっています。

注目のディスカバリーセット

今回のテーマ「質感」より、香りを質感（テクスチャー）のオノマトペで表現した5ブランドの香りを、「モアパルファン」オリジナルポーチに入れたディスカバリーセット。

限定ディスカバリーセット

「モアパルファン」限定ディスカバリーセット 13,200円

１.「じゅわっ」 〈アールフレグランス〉 トランプ ダイヤ オードパルファン(2mL・限定品)

２.「ツヤツヤ」 〈インダルト パリ〉イスバラヤ(3mL・限定品)

３.「ふわふわ」 〈メゾン・イルフェ〉マシュマロムスク(3mL・限定品)

４.「とろとろ」 〈モンタル〉スウィート オリエンタル ドリーム(2mL・限定品)

５.「ぶわっ」 〈ラニュイ パルファン〉ラフマニノフ ピアノ協奏曲第３番(5mL・限定品)

※ポーチ サイズ約15cm(縦)×約21.5cm(横)

※数に限りがございます。なくなり次第終了です。

※「モアパルファン」期間後も販売する可能性がございます。

人気ドラァグクイーンマダム ココ氏が登場！

関西に拠点を置きながら、日本のドラァグクイーン界を40年以上にわたり牽引してきたレジェンド的存在のマダム ココ氏に今回の企画に携わっていただきました。派手な衣装や強いメイクと同じく、香りは彼女にとってアイデンティティを形づくる大切な要素。「モアパルファン」が掲げる「楽しく、自由に、深く」というコンセプトと響き合うその言葉には、香水を選ぶヒントが詰まっています。彼女のコメントはホームページで見ることができます。

マダム ココ氏

企画１. SPECIAL INTERVIEW「マダム ココ氏 × T COMPANY 代表 土江氏」

ココ氏が普段使っている香りが、貴重な香木の香りをベースに調香した優雅な香りが特徴のフレグランスブランド〈モンタル〉ということから、当ブランドを取り扱う(株)T COMPANYの代表 土江氏をお招きし、お2人に香りについてお話いただきました。

企画２. マダム ココに聞く６つの香り！

「モアパルファン」限定ディスカバリーセットの5つの香りと、香水初心者にもおすすめの香りを実際にお試しいただき、それぞれにココさんらしいコメントをいただきました！

マダム ココ氏と調香師によるトークショー

モアパルファン スペシャル対談

人気ドラァグクイーン マダム ココ氏と〈アールフレグランス〉代表/調香師の村井 千尋氏によるスペシャル対談。普段なかなか聞くことのできない香水への想いや、今回の「モアパルファン」おすすめの香りを対談形式でお届けいたします。

■日時：2月20日(金) １.午後4時から ２.午後6時から

■所要時間：約45分

【イベントページ】

URL：https://www.mistore.jp/store/kyoto/lucua1100/event_calendar/moreparfun2/pickup11.html

会期：2月20日(金)-2月26日(木) ※2月24日(火)はルクア大阪 全館休館日となります。

会場：ルクア イーレ

1F イセタン シーズナルセレクション / プロモーション2 (メイン会場 )、対象ブランド

2F イセタン コスメティックス、イセタン アーバンマーケット / 対象ブランド

8F イセタン メンズスタイル メンズ雑貨 / 対象ブランド

【MORE PARFUN 2026 ホームページ】

URL：https://www.mistore.jp/store/kyoto/lucua1100/event_calendar/moreparfun2.html

ルクア大阪イセタン

住所：大阪市北区梅田3-1-3

営業時間：10:30-20：30

HP：https://www.mistore.jp/store/kyoto/lucua1100.html

