【北九州初！】深夜23時まで楽しめる、プラントベーススイーツ専門カフェ「Vee Sweets KOKURA」、北九州・小倉にオープン

株式会社TORIKAI CAFE

Vee Sweets KOKURA





株式会社TORIKAI CAFE（本社：福岡県福岡市、代表取締役：島原 創）は、プラントベーススイーツブランド「Vee Sweets」のフランチャイズ２号店となる 「Vee Sweets KOKURA」 (ビー・スイーツ小倉店）を、2025年2月11日（祝）、福岡県北九州市・小倉にグランドオープンすることをお知らせします。





本店舗は、乳・卵・小麦・白砂糖不使用の100%植物性由来の素材で仕上げた新感覚スイーツを提供。JR小倉駅から徒歩5分の好立地で、深夜23時まで営業します 。仕事帰りの「夜スイーツ」を楽しめる場所になるほか、アレルギーを持つお子様から健康志向の方まで、誰もが同じテーブルで笑顔になれる場所を目指します 。2026年バレンタインシーズンに新開店する当店では、オープン記念限定メニューとして「ヴィーガン・ショートケーキ」のストロベリー／チョコレートも数量限定で特別販売します。この他、バレンタインギフトにおすすめの、「エターナルハート・ドーナツ」も販売いたします。

Vee Sweetsオリジナル！植物性ホイップのヴィーガンショートケーキもオープン記念、数量限定販売バレンタインギフトにもおすすめ！「エターナルハート・ドーナツ」（左：ココナッツ、右：ショコラ 各520円 税込)

本リリースでは、店舗の特徴、限定特典、メニュー情報などをお知らせいたします。

１. Vee Sweets KOURAの特徴

２. 店舗概要

- 「Vee Sweets」北九州初出店！JR小倉駅から徒歩5分の好立地 福岡県北九州市 JR「小倉駅」より徒歩1分- 乳・卵・小麦・白砂糖不使用！身体にやさしい「プラントベーススイーツ」専門店Vee Sweetsのスイーツは、３大食アレルギー原材料「乳・卵・小麦」不使用に加えて「白砂糖」も使わず、植物性素材100%で仕上げています。身体にやさしいギルトフリーなスイーツでありながら、美味しさにもこだわっています。食に制約のあるお子さんや、さらにヴィーガン・宗教上の理由等で動物性の食事が召し上がれない方、さらに健康に気遣う方にも、みんなが一緒のテーブルを囲んで楽しめる。それが、Vee Sweetsのプラントベーススイーツの特徴です。- 深夜23時まで営業。テイクアウト利用もOK仕事帰りにも、「会食」の後にも、立ち寄りやすい23時まで営業！スイーツはテイクアウトもOKなので、ご家族へのお土産・ギフトにもご利用いただけます。

Vee Sweets KOKURA外観ピンクのカフェ内装彩り華やかなドーナツがショーケースに並びますVee Sweets KOKURA 店舗概要

店舗名：Vee Sweets KOKURA (ビー・スイーツ・小倉）

店舗タイプ：カフェ・SHOP型

所在地：〒802-0002 福岡県北九州市小倉北区京町１丁目６－２６(https://maps.app.goo.gl/FmYUojDvPtfi8DCYA)

営業時間：11:00～23:00

営業日：不定休

＜オープンスケジュール＞



プレオープン：2026年2月6日（金）、2月7日(土)、2月8日(日） 12:00- 18:00

グランドオープン日：2026年2月11日（祝） 11:00- 23:00



グランドオープンに先立ち、2月6日(金)、2月7日(土)、2月8日(日）の3日間は、12:00～18:00の営業時間でプレオープンを実施します。

３. 公式SNSで店舗最新情報をチェック！グランドオープン記念特典

2月11日(祝) 11:00～23:00のグランドオープン日には、公式LINEに登録の上、店舗来店時にクーポン提示していただくと、先着100名にドーナツをプレゼントいたします。

また、Vee Sweets KOKURA 店舗の今後のお得なキャンペーンや最新情報は以下SNSよりご確認いただけます。

Vee Sweets KOKURA公式LINE登録はこちらから



【2/11グランドオープン記念】

LINE登録者特典クーポン提示で、先着100名様にドーナツをプレゼント

Vee Sweets KOKURA 公式Instagram

https://www.instagram.com/vee_sweets_kokura/

(https://www.instagram.com/vee_sweets_noborito/5.)

４. バレンタインシーズンにNEW OPEN！ギフトにおすすめのスイーツも

「Vee Sweets KOKURA」では、乳・卵・小麦・白砂糖不使用で100%植物由来の素材で仕上げた人気のVee Sweetsのスイーツ商品が勢揃い。



2026年バレンタインシーズンにOPENする同店では、オープン記念限定メニューとして「ヴィーガン・ショートケーキ」のストロベリー／チョコレートも数量限定で特別販売します。

この他、バレンタインギフトにおすすめの、「エターナルハート・ドーナツ」も販売。健康を気遣いたいご家族や、大切なパートナーへのギフトとしてもご利用いただけます。

ホイップも植物性100%！数量限定・オープン記念限定メニュー「ヴィーガン・ショートケーキ」(ストロベリー 680円／チョコレート 780円 税込価格）

バレンタインギフトにもぴったり！エターナルハート・ドーナツ (ココナッツ/ショコラの2種) 520円 税込価格

小倉店のスイーツラインナップ。テリーヌ・ショコラもバレンタインギフトにおすすめです





スイーツラインナップ (税込価格)

Vee Sweets 人気の「アーモンド焼きドーナツ」と「究極のどら焼き」ラインナップ[表: https://prtimes.jp/data/corp/154797/table/11_1_74a09777871bb5a66063c252164da5df.jpg?v=202602060351 ]ドリンク各種 (税込価格)ドリンクメニューも豊富。こだわりのコーヒー、フルーツジュースのほか、九州の八女紅茶も楽しめます



■ 株式会社TORIKAI CAFEについて

TORIKAI CAFEは、植物由来（プラントベース）＆グルテンフリーのスイーツ製造・販売や、カフェ運営、フランチャイズ店舗展開を行う企業です。「食を通じて人々の生活に彩りと健康、そして笑顔を届ける」をミッションに掲げ、プラントベーススイーツブランド「Vee Sweets」の展開をはじめ、日本古来の米粉・麹・味噌などの食材を用いた持続可能な食文化創造と人々のウェルネスへの貢献に取り組んでいます。

【会社概要】

社名：株式会社TORIKAI CAFE

本社所在地：〒814-0022 福岡県福岡市早良区原5-14-8-101

代表取締役：島原 創

設立：2018年4月

事業内容：プラントベーススイーツの開発・製造・販売、企業向けOEM製造、カフェ運営、フランチャイズ展開

HP：https://www.vee-sweets.com/

