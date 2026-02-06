体験を提供する【スポーツバイク（自転車）レンタルプラットフォーム】「RINCLE（リンクル）」が 12 都府県・24 店舗で始動

PEDALSTANDARD株式会社スポーツバイクレンタルプラットフォーム「RINCLE」始動

PEDAL STANDARD 株式会社（代表取締役︓増永康已）は、各地域のスポーツバイク専門店と連携するスポーツバイクレンタルプラットフォーム「RINCLE（リンクル）」を立ち上げ、12 都府県・24 店舗体制での運用を開始しました。RINCLE は、プロショップ品質の体験を通じて、スポーツバイクの楽しさを「もっと身近に。もっと自由に。」広げていくことを目指しています。

※2026年2月5日時点の対応エリア

宮城／埼⽟／千葉／東京／神奈川／愛知／京都／大阪／兵庫／広島／福岡／熊本

※2026年2月中に、奈良／岡山／徳島／愛媛の 4 県で提供開始が決定（準備完了次第HPに反映）

※その他のエリアも、2026 年 3 月以降順次拡大予定

【URL】https://rincle.co.jp/

スポーツバイク体験の入口を、もっと身近に

日常の街の中から始まる体験仲間と走る時間も体験のひとつ走る自由を、もっと身近に

スポーツバイクは、実際に乗った瞬間に楽しさが伝わる乗り物です。風を受けて走る気持ちよさや、自分の脚で進んでいく高揚感は、言葉で説明する以上に「体験そのもの」が魅力になります。一方で、「始め方がわからない」「どこで体験できるのかわからない」といった理由から、一歩を踏み出せずにいる人も少なくありません。RINCLEは、こうした「興味はあるけれど、最初の一歩が踏み出しにくい」という声に応えるために生まれました。「買う前にまず試せる」「旅先でも本格的な1台に乗れる」といった選択肢を増やし、スポーツバイク体験の入口を、もっと身近なものにしていくことを目指しています。

RINCLE（リンクル）とは？

RINCLE とは、Web での予約システムと、スポーツバイク専門店な

らではの接客・整備品質を組み合わせた、スポーツバイクレンタルプラットフォームです。オンラインの利便性と、リアルなプロショップ体験。その両立によって、初めての方でも安心してスポーツバイクを体験できる仕組みを提供します。

Web予約システム

□提携するのは、整備・接客・安全性と「体験価値」を重視するスポーツバイク専門店。

□予約・決済・在庫管理はDX化、店舗側の運用負担を最小限に。

□店舗スタッフが、操作説明や安全に楽しむためのポイント、走り方やコースの相談などを丁寧にサポート

目指す将来像:全国 47 都道府県へ ー300 店舗/3,000 台のネットワーク

初めてでも安心のサポート体制

RINCLEが描く将来像は「 参加店舗：300店舗 / レンタルバイク：3,000台規模 」です。各地域で、スポーツバイクに触れられる環境を整え、「乗ってみる」体験が当たり前に選択肢に入る社会を目指しています。

加盟店様の現在の参加状況と今後の展開について

全国47都道府県・300店舗構想

現在RINCLEは、運営母体5社・24店舗体制で運用しています。まずは運用品質を揃え、体験価値とオペレーションの精度を高めるため、この体制で検証・改善を進めています。一方で、多くのスポーツバイク販売店様から関心の声もいただいています。今後は、体験品質を維持しながら段階的に参加店舗を拡大していく予定です。RINCLEを全国規模のプラットフォームとして整えていくことは、各地域の店舗にとっても、これまで届きにくかった層への接点を生み出すことにつながります。年度内の参加を目指して準備を進めていますので、RINCLEの取り組みにご関心のある販売店様は、ぜひお問い合わせください。参加条件や運用内容をまとめた資料をご案内いたします。

お問い合わせフォーム：https://pedalstandard.com/#CONTACT_PEDAL

将来的には、世界へ（観光・地域体験との連動）

RINCLEは将来的に、訪日外国人向けのスポーツバイク体験にも取り組む予定です。

その前提として、まずは国内で安心して使われ、信頼される仕組みを丁寧に積み重ねていきます。

地域のプロショップ品質を活かした体験と、観光・サイクルツーリズムを結びつけることで、国内外のユーザーに選ばれる体験へと育てていくことを目指します。

代表コメント

私自身、スポーツバイクショップを運営してきた中で、お客様が初めてスポーツバイクにまたがった瞬間の表情を何度も見てきました。「こんなに軽いんですね」「こんなに進むんですね」と驚かれるその一瞬に、この乗り物の魅力が凝縮されていると感じています。一方で、その体験にたどり着くまでのハードルは決して低くありません。どこで体験できるのか、どんなモデルを選べばいいのかが分からず、興味はあっても最初の一歩を踏み出せない方が多くいらっしゃいます。

RINCLE は、各地域のプロショップと連携し、「相談できる人」と「信頼できる 1 台」がそろった場を増やしていくためのプラットフォームです。スポーツバイクに少しでも興味を持ってくださった方が、気負いすぎずに一度乗ってみる。そのきっかけづくりを、RINCLE が後押しできれば嬉しく思います。

PEDALSTANDARD 株式会社

代表取締役 増永 康已

サービス概要

□ サービス名：RINCLE（リンクル）

□ 内容：地域のスポーツバイク専門店と連携したプラットフォーム

□ 現在の体制：24店舗（12都府県）

目標規模：全国47都道府県／300店舗／3,000台

□ 【URL】：https://rincle.co.jp/

会社概要

スポーツバイクレンタルプラットフォーム『RINCLE』ロゴ」

□ 会社名：PEDALSTANDARD株式会社

□ 代表者：代表取締役 増永 康已

□ 所在地（本社）：兵庫県神戸市中央区下山手通2-13-3 建創ビル9F

□ 事業内容：スポーツバイク関連プラットフォーム運営

□ コーポレートサイト：https://pedalstandard.com/

お問い合わせ先

RINCLE運営事務局

Mail：info@pedalstandard.com

Web：お問い合わせフォーム：https://pedalstandard.com/#CONTACT_PEDAL