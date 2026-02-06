Felo、営業・資料作成の常識を変えるAI検索体験をEight EXPO 2026で提供

Felo株式会社

AI検索エンジン「Felo」を提供するFelo株式会社（本社：東京都千代田区）は、2026年2月18日（水）・19日（木）に東京ビッグサイトで開催される「Eight EXPO 2026」に出展いたします（ブース番号：AI-PAX265）。

Eight EXPOは、「なんとなく気になる」DX・AIツールに実際に触れ、業務への活用イメージを具体的に描けるビジネス展示会です。Feloのブースでは、AI検索や生成AIを活用した資料作成のデモに加え、営業活動をテーマにしたワークショップを通じて、AI活用を“自分ごと”として体験いただけます。

公式サイト：https://eight-event.8card.net/eightexpo/

■出展概要

Feloは、Web上の情報や社内外の資料を横断的に調べ、要点を整理・可視化することで、情報収集や調査にかかる時間を短縮し、思考や判断に集中できる環境を支援するAI検索エンジンです。ブースでは、AI検索エンジン「Felo」および、検索結果をもとに資料やドキュメントを自動生成できる機能「LiveDoc」を中心に、日常業務での具体的な活用イメージを紹介します。営業や事業開発の現場で頻繁に発生する「情報を調べる」「内容を整理する」「資料にまとめる」といった業務を想定し、Feloの検索機能とLiveDocを組み合わせたデモを行います。検索結果を活用しながら、提案資料や説明用ドキュメントを短時間で作成できるプロセスを、実際の画面を通じて体験いただけます。

■Felo ワークショップ概要(申込み制)

タイトル：「資料作成がこんな簡単に？！Feloが変える営業の新常識。」

日程：2月18日（水）15:00 - 15:50

本ワークショップでは、実際にその場で提案資料が自動生成される様子を実演。さらに実際に操作していただき「えっ、これだけ？」と思わず声が出るほどのスピードとクオリティを体験いただけます。営業活動が劇的に変わる、AI導入に向けた第一歩に最適なワークショップです。

【お申込み方法】

下記URLよりEight EXPO 2026に登録の上、本ワークショップにお申込みください。

申し込む :https://eight-event.8card.net/eightexpo/timetable/?code=eightexpo2026_ad_google_msx&utm_source=ad&utm_medium=ad_google_msx&gad_source=1&gad_campaignid=23337525781&gbraid=0AAAAA-IAGzcdKmQSeJ7Hd0l5ASHvAOyq6&gclid=Cj0KCQiAnJHMBhDAARIsABr7b86U154rOvXeKAOrTGKyX-g5iwLnj9BnTx6ldYYb4t-oRhk09IF2LAoaAmvUEALw_wcB

【持ち物】

ご自身のノートパソコン

【事前準備のお願い】

お持ちいただくノートパソコンについて、以下の点をご確認ください。



- 会場のWi-Fiやテザリングなど、当日ネットワークに接続可能なこと- ウェブブラウザのシークレットモードで、当日発行するデモ用のFeloアカウントにログインできること- 事前準備として、下記URLよりFeloへアクセスのうえ、当日開始までに無料登録をお済ませくださいhttps://felo.ai/ja/search

■展示会概要

Eight EXPOは、名刺アプリ「Eight」が主催するビジネス展示会で、営業、マーケティング、DX、AI、SaaSなど、業務変革を支えるサービスやプロダクトが一堂に会します。

来場者は、各社の展示やセミナー、ワークショップを通じて、最新のビジネストレンドや実践的なノウハウに触れ、自社の課題解決や業務改善につながるヒントを得ることができます。

■開催概要

名称：Eight EXPO 2026

会期：2026年2月18日（水）・19日（木）

会場：東京ビッグサイト

主催：Eight（Sansan株式会社）

公式サイト：https://eight-event.8card.net/eightexpo/

■Feloについて

Felo株式会社は、東京を拠点とするAIスタートアップ企業であり、革新的なAI検索エンジン「Felo」を開発・提供しています。Feloは、グローバルな情報アクセスを可能にし、言語の壁を越えた新しいコミュニケーション手段として注目を集めています。2025年、Feloは企業向け検索プロダクト「Felo Enterprise」を発表し、企業の内部データ検索や市場調査の効率化を支援し、より高度な情報活用を実現します。さらに、企業向けの「Agent Store」も提供を開始し、各企業のニーズに応じたカスタマイズ可能なAIエージェントの導入を可能にしました。

Felo導入企業の活用事例



コンサルティング業界 ：社外ナレッジの横断検索・提案資料作成支援

金融業界 ：企業・市場の分析、競合情報の自動要約

人材業界 ：求人原稿・職務経歴書の生成、業界調査

製造業 ：製品比較調査、市場動向レポート作成

教育・研究機関 ：学術論文の要約、研究テーマのリサーチ支援

Feloは今後も、AI技術を活用した革新的なソリューションを提供し、企業の業務効率化とDX（デジタルトランスフォーメーション）推進をサポートしていきます。

https://felo.ai/ja/search

■会社概要

Feloは、日本市場に特化したEnterprise AIアプリケーションのリーディングカンパニーとして、これからも企業のイノベーション創出と業務基盤の高度化を支援していきます。

社 名 Felo株式会社

所在地 東京都千代田区丸の内１丁目５－１ 新丸の内ビルディング10階

設立年月 2024年7月16日

運営 URL https://felo.ai/ja/search

■本件に関する問い合わせ

Felo株式会社 広報担当

E-mail：media@felo.ai

（メディア掲載・取材のご相談もお気軽にご連絡ください）