有明アリーナにて開催「RIZIN.52」FanStream/StreamPassにて配信決定！

株式会社チケットプラス

音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplusと電子チケット事業やチケット二次販売「チケプラトレード」を運営する株式会社チケットプラス（いずれも 本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤 元）は、視聴アプリ「FanStream」と視聴PASS販売プラットフォーム「StreamPass」を活用して、2026年3月7日（土）に開催される「RIZIN.52」の有料配信視聴チケットの販売ならびに配信を行うことをお知らせいたします。

3月7日（土）に有明アリーナにて開催される、

『RIZIN.52』の配信視聴チケットを販売。

秋元強真 vs. パッチー・ミックス

大島沙緒里 vs. ケイト・ロータス

ルイス・グスタボ vs. 桜庭大世

征矢貴 vs. トニー・ララミー

ビクター・コレスニック vs. 相本宗輝

カルシャガ・ダウトベック vs. 福田龍彌

高木凌 vs. 木村柊也

所英男 vs. 鹿志村仁之介

キム・ギョンピョ vs. 矢地祐介

新井丈 vs. イ・ジョンヒョン

NOEL vs. イ・ボミ

他

是非、配信でお楽しみください！

RIZIN.52

【配信日程】

2026年3月7日（土）

入場 13:00（予定） / 開演 14:00（予定）

【アーカイブ配信期間】

配信終了後準備でき次第 ～ 2026年3月12日（木）23:59

【配信視聴チケット】

■RIZIN 100 CLUB 会員販売

【前売り配信視聴チケット】

販売期間：2026年2月6日（金）12:00 ～ 2026年3月6日（金）23:59

料金：\4,700- 税込

【当日配信視聴チケット】

販売期間：2026年3月7日（土）00:00 ～ 2026年3月7日（土）23:59

料金：\5,200- 税込

【アーカイブ配信視聴チケット】

販売期間：2026年3月8日（日）00:00 ～ 2026年3月12日（木）21:00

料金：\3,600- 税込

■StreamPass 一般販売

【前売り配信視聴チケット】

販売期間：2026年2月6日（金）12:00 ～ 2026年3月6日（金）23:59

料金：\5,500- 税込

【当日配信視聴チケット】

販売期間：2026年3月7日（土）00:00 ～ 2026年3月7日（土）23:59

料金：\6,000- 税込

【アーカイブ配信視聴チケット】

販売期間：2026年3月8日（日）00:00 ～ 2026年3月12日（木）21:00

料金：\4,400- 税込

※決済方法：クレジットカード決済、コンビニ決済

■購入はこちら

https://tixplus.jp/feature/rizin52_fs_202603/

■RIZIN 100 CLUB会員 ご入会はこちら

https://member.rizinff.com/feature/entry

----------------------------------------

【視聴PASS販売プラットフォーム「StreamPass」と視聴専用アプリ「FanStream」について】

価値あるパフォーマンスはアーティストに還元できるよう、配信ライブを視聴PASS販売プラットフォーム「StreamPass」で販売することが可能です。

そして、視聴専用アプリ「FanStream」では、生配信を観ながらコメントやギフティングでアーティストの応援ができる機能を搭載し、アーティストとファンがよりインタラクティブにつながれるようになります。

配信収益は、大手動画配信サイトでギフティングや有料配信するよりも、高い料率でアーティスト・主催者へ還元しますので、本来のライブ同様に、ファンの方の応援がアーティストへの支援となります。

【視聴PASS販売プラットフォーム「StreamPass」概要】

・生配信やオンライン配信の視聴PASSを有料販売することができます。

・ファンクラブ認証がカンタンに行えるので、ファンクラブ会員には割引視聴PASSを販売することも可能。

・記念コンテンツサービス「メモコレ」をつかって、デジタルコンテンツ販売やオンラインくじも同時に実施可能。配信ページからグッズ販売を行うことも可能。

・販売した配信収益は、通常の配信プラットフォームより、高い利率でアーティストに還元。

■StreamPassサービスサイト

https://tixplus.jp/feature/streampass/

【視聴専用アプリ「FanStream」概要】

コメントやギフティング機能を搭載した生配信視聴専用アプリ。ファンとの密度をより濃く、よりインタラクティブに、ライブやイベント参加のバーチャル体験を提供します。

・アプリならではの操作性で快適な視聴を実現。

・生配信の視聴中に、リアルタイムでのコメント投稿やアバターアクション、アイテム投稿が可能。

・ギフティングのアイテムやアバターをカスタマイズするパーツの従量販売が可能。

（ギフティングについては、主催者が導入可否を選択することができます）

■FanStreamサービスサイト

https://fanstream.jp/

■株式会社Fanplusについて

2020年4月、EMTG株式会社と株式会社エムアップのファンクラブサイト事業を統合し「株式会社Fanplus」としてスタートしました。新体制化を機に、新たな決意をもって“アーティストとファンの架け橋となるインターネットサービスを実現するベストパートナー”を目指し、変わることなくエンターテインメント業界発展のために取り組んでまいります。これからの「株式会社Fanplus」にどうぞご期待ください。

会 社 名 ： 株式会社Fanplus （ファンプラス）

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 ： 代表取締役 佐藤 元

設 立 ： 2007年3月

事業概要 ： ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://fanplus.co.jp/

■株式会社チケットプラスについて

スマートフォン電子チケット「チケプラアプリ」や、ライブやイベントに行けなくなった時に定価でチケットを譲渡できる主催者公認のチケット二次流通サービス「チケプラトレード」を運営。電子チケット「チケプラアプリ」は、これまで多くのアーティストの全国ツアーや単独ライブで導入されており、30万人規模の全国ツアーやドームクラスのライブなど数多くの実績があります。音楽以外でも、プロ野球などのスポーツ関連、遊園地などのレジャー/文化施設、ゲームイベントや展示会など、幅広い領域での導入実績を誇ります。また、購入の際に登録した電話番号のスマートフォン端末にのみチケットを表示するなどの高額転売防止策を業界に先駆けて取り組んでいるとともに、行けなくなったチケットを定価で取引できるチケットプラス独自の「チケットトレード」も評価され、アーティストの導入実績及び利用者が増加し続けています。その他、顔認証による顔パス入場機能など、ライブエンタメを安心・安全に、お楽しみいただける仕組みを実現しております。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供してまいります。

会 社 名 ： 株式会社チケットプラス

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 ： 代表取締役 佐藤 元

設 立 ： 2025年10月1日

事業概要 ： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://ticketplus.co.jp/

【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

以下どちらでもお受けいたします。

株式会社Fanplus 総務経理部 広報担当

E-mail: press@fanplus.co.jp

株式会社チケットプラス 広報担当

E-mail: press@ticketplus.co.jp

※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。