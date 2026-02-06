タムロン、2035年に向けた長期ビジョンを刷新「撮り、測り、つなぐ。人と自然の健康を創造する企業へ」～光学の力を社会課題解決へ接続し、「心豊かな社会」を未来につなぐ～

株式会社タムロン

総合光学機器メーカーの株式会社タムロン（代表取締役社長：桜庭省吾、本社：さいたま市）は、2035年を見据えた新たな長期ビジョン「撮り、測り、つなぐ。人と自然の健康を創造する企業へ」を策定いたしました。

タムロンは1950年の創業以来、「光を究め、感動と安心を創造し、心豊かな社会の実現に貢献します。」という経営理念のもと、光学技術の可能性を追求してまいりました。これまで写真用交換レンズメーカーの大手として成長を遂げる中で築き上げてきた、世界中のお客さまとの信頼関係と高度な光学技術・機構技術・生産技術・電子技術は、当社の財産であり拠りどころです。

現在、当社は2026年12月期までの中期経営計画『Value Creation 26 ver2.0』の最終年度を迎え、さらなる業績拡大にまい進していますが、次なる成長ステージとして、「売上高1,000億円企業」の実現と、10年先、その先の「100年企業」を見据え、私たちが社会に対して果たすべき役割を再定義いたしました。

♦新長期ビジョンとステートメント

♦新長期ビジョンに込めた想い

目に見える世界を美しく記録する「撮る」技術を礎に、目に見えない事象をデータとして可視化する「測る」技術、そしてそれらを社会価値として実装する「つなぐ」技術を融合し、深化させることで、人と自然が共生し、共に健やかである未来を切り拓いていくという強い意志を本ビジョンに込めています。

♦代表取締役社長 桜庭省吾 メッセージ

タムロンは、レンズ業界の常識を塗り替える革新に挑み続けてきました。しかし今、技術革新が産業構造を一夜で変える激動の中にあります。私たちは、改めて光学の無限の可能性を探求し、深刻化する社会課題を解決する「総合光学・センシングソリューション企業」へと進化します。この新ビジョンという「北極星」のもと、人と自然の健康を創造し、喜びと感動にあふれ、安心して暮らせる「心豊かな社会」の実現に向けて、果敢に挑戦し続けてまいります。

＜株式会社タムロンについて＞

デジタル一眼カメラ用交換レンズをはじめとする、一般ユーザー向けの自社ブランド製品からOEM製品、そして各種産業分野に貢献する光学製品に至るまで、独創的な光学製品を供給している総合光学機器メーカーです。今後も豊かな創造性と先進的な高い技術力を駆使し、さまざまな産業分野に眼を向けて邁進するとともに、事業活動のあらゆる面で環境保全に配慮した活動を目指します。詳しくは株式会社タムロン公式ホームページ(https://www.tamron.com/jp/)をご覧ください。

＜取扱光学製品＞

ミラーレスカメラ用交換レンズ、一眼レフカメラ用交換レンズ、監視カメラ用レンズ、FA/マシンビジョン用レンズ、TV会議用レンズ、カメラモジュール、車載カメラ用レンズ、ビデオカメラ用レンズ、デジタルカメラ用レンズ、ドローン用レンズ、医療用レンズ、各種光学用デバイス部品 他