児童養護施設で生活する子どもたちを、エレコムが所有する研修施設「レクトーレ葉山 湘南国際村」へ招待しました
エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）は、2026年1月10日（土）～11日（日）に当社が所有する研修施設「レクトーレ葉山 湘南国際村」へ、神奈川県横須賀市にある児童養護施設で暮らす子どもたちを招待したことをお知らせいたします。
エレコムグループの従業員と交流を深めました
寿司や刺身、バーベキュー料理など多彩なお食事をご用意
横須賀市の児童養護施設の子どもたちを招待
神奈川県横須賀市の児童養護施設「春光学園」より、約20名の幼稚園から高校生までの子どもたちを「レクトーレ葉山 湘南国際村」へ招待しました。エレコムグループの従業員と一緒に、卓球やボードゲーム、シアタールームなどのアクティビティなどを楽しみ、冬の思い出を作りました。夕食には海の幸やバーベキューなどのお食事を楽しんでいただきました。
なお、この度の招待には、「レクトーレ葉山 湘南国際村」を運営する株式会社ティーケーピー様にもご支援いただきました。
エレコムグループでは、2019年より社会貢献活動の一環として、児童養護施設で暮らす子どもたちを研修施設に招待する取り組みを行っています。今後も当社グループは、子どもたちが楽しく、安心して過ごすことができるようなサポートを継続して行ってまいります。
レクトーレ葉山 湘南国際村 施設概要
施設名称 ：レクトーレ葉山 湘南国際村
施設住所 ：神奈川県三浦郡葉山町上山口1560番地の38
延床面積 ：9,756.25平方メートル
敷地面積 ：40,015平方メートル
宿泊棟 ：152室
研修棟 ：21室
株式会社ティーケーピー 会社概要
会社名 ：株式会社ティーケーピー
本社所在地 ：東京都新宿区市谷八幡町8番地TKP市ヶ谷ビル2F
設立 ：2005年8月15日
代表 ：代表取締役社長 河野 貴輝
企業情報
エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。
我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。
会社概要
会社名 ：エレコム株式会社
本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 明治安田生命大阪御堂筋ビル9F
設立 ：昭和61年（1986年）5月
代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一