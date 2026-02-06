クレーネル『ワンダーフェスティバル 2026[冬]』ブース出展

株式会社クレーネル

株式会社クレーネルは、2026年2月8日に幕張メッセ国際展示場にて開催される「ワンダーフェスティバル2026[冬]」において、アニプレックスと共同でブース出展をいたします。


【出展内容】

▼デコレーションマスター展示



・ウマ娘 プリティーダービー マヤノトップガン [ろっきん☆MewMeow]Ver. 1/7スケールフィギュア




商品ページ :
https://claynel.jp/products/?item_id=11567


・ウマ娘 プリティーダービー　ミホノブルボン [CODE：グラサージュ]Ver. 1/7スケールフィギュア




商品ページ :
https://claynel.jp/products/?item_id=11311


・ウマ娘 プリティーダービー　マルゼンスキー 勝負服Ver. 1/7スケールフィギュア




商品ページ :
https://claynel.jp/products/?item_id=11310


▼原型展示



・ウマ娘 プリティーダービー　コパノリッキー 勝負服Ver. 1/7スケールフィギュア（初展示）




・ホロライブプロダクション　尾丸ポルカ 1/7スケールフィギュア（初展示）


・勝利の女神：NIKKE　ブレッディ 1/7スケールフィギュア（初展示）


・ブルーアーカイブ -Blue Archive-　サオリ（ドレス） 1/7スケールフィギュア（初展示）



▼製品サンプル


・葬送のフリーレン　フリーレン 1/7スケールフィギュア（再販）




商品ページ :
https://claynel.jp/products/?item_id=8907


・ホロライブプロダクション　風真いろは 1/7スケールフィギュア（再販）




商品ページ :
https://claynel.jp/products/?item_id=8985


・シン・エヴァンゲリオン劇場版　綾波レイ [VOYAGE END] 1/7スケールフィギュア




商品ページ :
https://claynel.jp/products/?item_id=7497


・ウマ娘 プリティーダービー　シンボリルドルフ 勝負服Ver. 1/7スケールフィギュア（再販）




商品ページ :
https://claynel.jp/products/?item_id=8976


▼参考展示


・ウマ娘 プリティーダービー　メジロアルダン 勝負服Ver. 1/7スケールフィギュア


・ウマ娘 プリティーダービー　カレンチャン 勝負服Ver. 1/7スケールフィギュア


【販売情報】

▼ウマ娘 プリティーダービー　マヤノトップガン [ろっきん☆MewMeow]Ver. 1/7スケールフィギュア


　CyStore→https://cystore.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=4571452943703&bid=_NoBrand&cat=004(https://cystore.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=4571452943703&bid=_NoBrand&cat=004)


　アニプレックス オンライン →https://online.aniplex.co.jp/itemyAWGJUby.html


　あみあみ →https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-196839


　アニメイト→https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3379793/



▼ウマ娘 プリティーダービー　ミホノブルボン [CODE：グラサージュ]Ver. 1/7スケールフィギュア


　CyStore→https://cystore.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=4571452943680&bid=_NoBrand&cat=004(https://cystore.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=4571452943680&bid=_NoBrand&cat=004)


　アニプレックス オンライン →https://online.aniplex.co.jp/itemnYokDdRU.html


　あみあみ →https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-195424


　アニメイト→https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3344518/



▼ウマ娘 プリティーダービー　マルゼンスキー 勝負服Ver. 1/7スケールフィギュア


　CyStore→https://cystore.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=4571452943673&bid=_NoBrand&cat=004(https://cystore.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=4571452943673&bid=_NoBrand&cat=004)


　アニプレックス オンライン →https://online.aniplex.co.jp/itemaZcvNlcE.html


　あみあみ →https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-194190


　アニメイト→https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3309356/



▼葬送のフリーレン　フリーレン 1/7スケールフィギュア（再販）


　アニプレックス オンライン →https://online.aniplex.co.jp/itemeIEFvFKI.html


　あみあみ →https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-168814-S001


　アニメイト→https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3352287/



▼ホロライブプロダクション　風真いろは 1/7スケールフィギュア（再販）


　アニプレックス オンライン →https://online.aniplex.co.jp/itemshDQbNVS.html


　あみあみ →https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-169911-S002


　アニメイト→https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3392597/



▼ウマ娘 プリティーダービー　シンボリルドルフ 勝負服Ver. 1/7スケールフィギュア（再販）


　CyStore→https://cystore.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=4571452943499&bid=_NoBrand&cat=004(https://cystore.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=4571452943499&bid=_NoBrand&cat=004)


　アニプレックス オンライン →https://online.aniplex.co.jp/itemmwTqPlvs.html


　あみあみ →https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-170232-S002


　アニメイト→https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3392596/



「ワンダーフェスティバル」とは


プロ、アマチュアを問わず、自分たちが腕によりをかけて製作したキットを持ち寄り、展示・販売を行なう「世界最大級の造形・フィギュアの祭典」。



【開催概要】


開催期間： 2026年2月8日（日）10:00~17:00


会場： 幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール（〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）


主催： ワンダーフェスティバル実行委員会／株式会社海洋堂


公式サイト： https://wonfes.jp/specialsite/



【権利表記】


(C) Cygames, Inc.


(C) COVER


(C)2022-2026 SHIFT UP CORP.ALL RIGHTS RESERVED.


(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.


(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会


(C) カラー



【株式会社クレーネル概要】


商号： 株式会社クレーネル


本社所在地： 東京都千代田区


代表者： 代表取締役　清水広美


株主構成： 株式会社アニプレックス100％


主な事業内容： 玩具及び日用品雑貨の企画、開発、試作、製造、販売及び輸入並びにそれらの受託


公式サイト： https://claynel.jp/


公式X： https://twitter.com/Claynel_news



■本件に関するお問い合わせ先


株式会社クレーネル　担当：業務管理部


TEL：03-5825-4530　E-mail：cln_info@claynel.jp



※画像は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合がございます。