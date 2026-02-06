クレーネル『ワンダーフェスティバル 2026[冬]』ブース出展
株式会社クレーネルは、2026年2月8日に幕張メッセ国際展示場にて開催される「ワンダーフェスティバル2026[冬]」において、アニプレックスと共同でブース出展をいたします。
【出展内容】
▼デコレーションマスター展示
・ウマ娘 プリティーダービー マヤノトップガン [ろっきん☆MewMeow]Ver. 1/7スケールフィギュア
商品ページ :
https://claynel.jp/products/?item_id=11567
・ウマ娘 プリティーダービー ミホノブルボン [CODE：グラサージュ]Ver. 1/7スケールフィギュア
商品ページ :
https://claynel.jp/products/?item_id=11311
・ウマ娘 プリティーダービー マルゼンスキー 勝負服Ver. 1/7スケールフィギュア
商品ページ :
https://claynel.jp/products/?item_id=11310
▼原型展示
・ウマ娘 プリティーダービー コパノリッキー 勝負服Ver. 1/7スケールフィギュア（初展示）
・ホロライブプロダクション 尾丸ポルカ 1/7スケールフィギュア（初展示）
・勝利の女神：NIKKE ブレッディ 1/7スケールフィギュア（初展示）
・ブルーアーカイブ -Blue Archive- サオリ（ドレス） 1/7スケールフィギュア（初展示）
▼製品サンプル
・葬送のフリーレン フリーレン 1/7スケールフィギュア（再販）
商品ページ :
https://claynel.jp/products/?item_id=8907
・ホロライブプロダクション 風真いろは 1/7スケールフィギュア（再販）
商品ページ :
https://claynel.jp/products/?item_id=8985
・シン・エヴァンゲリオン劇場版 綾波レイ [VOYAGE END] 1/7スケールフィギュア
商品ページ :
https://claynel.jp/products/?item_id=7497
・ウマ娘 プリティーダービー シンボリルドルフ 勝負服Ver. 1/7スケールフィギュア（再販）
商品ページ :
https://claynel.jp/products/?item_id=8976
▼参考展示
・ウマ娘 プリティーダービー メジロアルダン 勝負服Ver. 1/7スケールフィギュア
・ウマ娘 プリティーダービー カレンチャン 勝負服Ver. 1/7スケールフィギュア
【販売情報】
▼ウマ娘 プリティーダービー マヤノトップガン [ろっきん☆MewMeow]Ver. 1/7スケールフィギュア
CyStore→https://cystore.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=4571452943703&bid=_NoBrand&cat=004(https://cystore.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=4571452943703&bid=_NoBrand&cat=004)
アニプレックス オンライン →https://online.aniplex.co.jp/itemyAWGJUby.html
あみあみ →https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-196839
アニメイト→https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3379793/
▼ウマ娘 プリティーダービー ミホノブルボン [CODE：グラサージュ]Ver. 1/7スケールフィギュア
CyStore→https://cystore.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=4571452943680&bid=_NoBrand&cat=004(https://cystore.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=4571452943680&bid=_NoBrand&cat=004)
アニプレックス オンライン →https://online.aniplex.co.jp/itemnYokDdRU.html
あみあみ →https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-195424
アニメイト→https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3344518/
▼ウマ娘 プリティーダービー マルゼンスキー 勝負服Ver. 1/7スケールフィギュア
CyStore→https://cystore.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=4571452943673&bid=_NoBrand&cat=004(https://cystore.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=4571452943673&bid=_NoBrand&cat=004)
アニプレックス オンライン →https://online.aniplex.co.jp/itemaZcvNlcE.html
あみあみ →https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-194190
アニメイト→https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3309356/
▼葬送のフリーレン フリーレン 1/7スケールフィギュア（再販）
アニプレックス オンライン →https://online.aniplex.co.jp/itemeIEFvFKI.html
あみあみ →https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-168814-S001
アニメイト→https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3352287/
▼ホロライブプロダクション 風真いろは 1/7スケールフィギュア（再販）
アニプレックス オンライン →https://online.aniplex.co.jp/itemshDQbNVS.html
あみあみ →https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-169911-S002
アニメイト→https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3392597/
▼ウマ娘 プリティーダービー シンボリルドルフ 勝負服Ver. 1/7スケールフィギュア（再販）
CyStore→https://cystore.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=4571452943499&bid=_NoBrand&cat=004(https://cystore.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=4571452943499&bid=_NoBrand&cat=004)
アニプレックス オンライン →https://online.aniplex.co.jp/itemmwTqPlvs.html
あみあみ →https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-170232-S002
アニメイト→https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3392596/
「ワンダーフェスティバル」とは
プロ、アマチュアを問わず、自分たちが腕によりをかけて製作したキットを持ち寄り、展示・販売を行なう「世界最大級の造形・フィギュアの祭典」。
【開催概要】
開催期間： 2026年2月8日（日）10:00~17:00
会場： 幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール（〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）
主催： ワンダーフェスティバル実行委員会／株式会社海洋堂
公式サイト： https://wonfes.jp/specialsite/
【権利表記】
(C) Cygames, Inc.
(C) COVER
(C)2022-2026 SHIFT UP CORP.ALL RIGHTS RESERVED.
(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.
(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
(C) カラー
【株式会社クレーネル概要】
商号： 株式会社クレーネル
本社所在地： 東京都千代田区
代表者： 代表取締役 清水広美
株主構成： 株式会社アニプレックス100％
主な事業内容： 玩具及び日用品雑貨の企画、開発、試作、製造、販売及び輸入並びにそれらの受託
公式サイト： https://claynel.jp/
公式X： https://twitter.com/Claynel_news
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社クレーネル 担当：業務管理部
TEL：03-5825-4530 E-mail：cln_info@claynel.jp
※画像は開発中のものです。実際の商品とは異なる場合がございます。