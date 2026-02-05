「車は持てても、維持ができない」矛盾をぶち壊す！北海道石狩市の泥臭い中古車店が放つ、″愛車サブスク″ クラファン開始

よいせ”愛車維持サブスク” 「安スク」の概要

北海道石狩市で地域密着型の中古車販売店を営む「よいせ」（代表：兼近 峻史）は、現在乗っている愛車の維持費を平準化し、サブスクリプションサービスとして提供する「安スク」を立ち上げます。本サービスの提供開始に向けた基盤構築のため、2026年1月よりクラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にてプロジェクトを開始(https://camp-fire.jp/projects/923547/view)いたしました。

■ 背景：生活に不可欠な「車」が家計を圧迫する現状

「安スク」の仕組み

地方都市において自動車は生活に欠かせない移動手段ですが、毎年の自動車税や、数年に一度訪れる車検費用は、多くの家庭にとって大きな経済的不安要素となっています。

代表の兼近 峻史は、格安自動車販売店での実務を通じ、突然の出費に困窮し、泣く泣く愛車を手放す顧客の姿を数多く見てきました。また、自身の失業経験から、経済的・精神的な困難に直面し、「家計を圧迫せず、安心して車を維持し続けられる仕組みが必要だ」と確信し、本プロジェクト(https://camp-fire.jp/projects/923547/view)を始動させました。

■安スクが提供する2つの価値

自動車税の月々分割払い： 年に一度の一括払いを月々の定額料金に平準化し、家計管理を安定させます 。

車検費用のキャッシュバック： 車検時に発生する基本料金や自賠責保険などの法定費用をキャッシュバックすることで、突発的な大出費をゼロにします。

■具体的な月々の費用

軽自動車（初回登録から13年未満）:月額 4,000円（税込4,400円）

＝1日あたり130円



コンパクトカー（初回登録から13年未満）:月額 6,000円（税込 6,600円）

ハイブリッド（トヨタ・プリウス）:月額7,000円 (税込 7,700円）



5ナンバーミニバン（ノア・セレナ）:月額7,500円（税込み8,250円）

アルファード・エルグランドクラス: 月額9,000円（税込9,900円）



プロボックス・ADバン:月額5,500円（税込6,050円）



軽自動車ならば1日あたり缶コーヒー1本分の費用で安スクに登録可能。

■ クラウドファンディングで「マイカー維持の新常識」を全国へ

クラウドファンディング「安スク」のリターン一覧「安スク」事業化ロードマップ

今回のプロジェクト(https://camp-fire.jp/projects/923547/view)では、サービス運営のための合同会社設立費用および初期運転資金として、800,000円の調達を目指しています。

プロジェクト名：車を手放さないで！税金と車検を月額会費でカバーする愛車維持サービス『安スク』始動(https://camp-fire.jp/projects/923547/view)

目標金額： 800,000円

■ 代表 兼近 峻史のコメント

「車を『買う』ことよりも『維持する』ことに恐怖を感じる社会であってはならないと考えています。地方で暮らす人々にとって、車は必要不可欠なものです。この『安スク』を通じて、一つでも多くの家庭からお金の不安を取り除き、愛車と共に歩む人生を支えていきたい。石狩の小さなお店からの挑戦ですが、全国にこのモデルを広めていきたいと考えています」

よいせの事業概要

事業名 よいせ

業種 商業・小売

事業内容 中古車販売/買取 タイヤ・ホイール販売/買取

所在地 北海道石狩市花川東４７２-７１

電話番号 080-4203-1824

HP https://yoise.net/

クラウドファンディングページ https://camp-fire.jp/projects/923547/view