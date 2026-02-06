産業用製品比較販売サービス「メトリー」、Jリーグ「明治安田J1百年構想リーグ」でも東京ヴェルディの挑戦をオフィシャルスポンサーとして継続支援

ZAZA株式会社

産業用製品比較販売サービス「Metoree（以下、メトリー）」（https://metoree.com/(https://metoree.com/)）を運営するZAZA株式会社（代表取締役：永津 豪、所在地：愛知県名古屋市）は、「2025明治安田J1リーグ」に引き続き、Jリーグの「秋春制」移行に際して開催される「明治安田J1百年構想リーグ」においても、東京ヴェルディのオフィシャルスポンサーとして、チームの挑戦を応援いたします。

■概要

Jリーグは2026年、アジア、そして世界を見据えた大きな一歩として、これまでの春秋制から「秋春制」へと移行します。この移行期に開催される「明治安田J1百年構想リーグ」は、Jリーグの新たな未来に向けた特別な大会です。

ZAZA株式会社は「未来を実装する。」をミッションに掲げ、常に変化と挑戦を続けています。日本サッカー界が迎える変革期において、名門としての誇りを胸に戦い続ける東京ヴェルディの姿勢は、私たちのビジョンそのものです。今大会でもオフィシャルスポンサーとして、東京ヴェルディの挑戦をサポーターの皆様と共に応援いたします。

■特別大会の見どころ

本大会は、2026年2月から6月にかけて開催される期間限定の特別大会であり、通常のシーズンとは異なるレギュレーションが採用されています。

・完全決着方式の導入

リーグ戦でも引き分けがなく、90分で決着がつかない場合はPK戦を実施。一戦一戦が通常のシーズン以上に白熱した勝負となります。

・地域性を重視した激突

J1全20クラブを東西に分けた「地域リーグラウンド」が展開され、ホームタウンのプライドをかけた熱いダービーマッチが期待されます。

・世界へ繋がる舞台

優勝クラブには「AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）2026/27」の出場枠が与えられ、アジアの頂点を目指す戦いとなります。

・昇降格なしの挑戦

本大会の結果による降格がないため、新しい戦術や新加入選手の起用など、各クラブの新シーズンを見据えたアグレッシブな挑戦が期待されます。

■東京ヴェルディについて

・トップチーム名： 東京ヴェルディ1969

・所在地： 東京都稲城市矢野口4015-1

・ホームタウン： 東京都

・ホームスタジアム： 味の素スタジアム（調布市）

・URL：https://www.verdy.co.jp/

会社ニュース：https://metoree.com/company/news/380080/

■メトリーについて

ZAZA株式会社は産業用製品比較販売サービス「メトリー」を運営しております。「メトリー」は、日本最大級の産業用製品比較販売サービスです。エンジニアや研究者、購買担当者向けに計測器、加工・工作機器、電子部品、試験機、梱包材等の7,000以上のカテゴリで、メーカー・代理店など80,000社以上を掲載しています。日本語の他にも、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、韓国語の5つの主要言語にグローバル展開しております。

■ZAZA株式会社 会社概要

ZAZA株式会社は、「未来を実装する。」をミッションに、21世紀を代表するBtoBのマーケットプレイスの実現を目指しています。デジタル化が遅れていたBtoBの取引に革新をもたらし、業界全体の課題解決と価値創造に挑戦します。

会社名 ：ZAZA株式会社

所在地 ：愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番1号 JPタワー名古屋21F

代表者 ：代表取締役 永津 豪

設立 ：2017年7月4日

事業内容：製造業向けDXプラットフォーム「メトリー」の運営、旅行プラットフォーム事業「airKitchen」の運営

所属団体：新経済連盟、日本航空宇宙学会、日本熱測定学会、応用物理学会、日本流体力学会、計測自動制御学会、レーザー加工学会

会社HP ：https://zazainc.co.jp/

『Metoree（メトリー）』ホームページ：https://metoree.com/

『airKitchen（エアキッチン）』ホームページ：https://airkitchen.me/

公式SNS

・X：https://x.com/metoree55

・Instagram：https://www.instagram.com/metoree_jp/

・Pinterest：https://www.pinterest.com/metoree/

・Threads：https://www.threads.net/@metoree_jp?hl=ja

・YouTube：https://www.youtube.com/@metoree

【本件に関するお問い合わせ】

ZAZA株式会社 メトリー事業部

Email：info@metoree.com