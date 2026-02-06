〈ゆしま花月〉〈うさぎや〉が出店！さくらパンダコラボパッケージが新登場　松坂屋上野店　最旬グルメ

株式会社大丸松坂屋百貨店

松坂屋上野店の食品フロア「ほっぺタウン」では、週替わりで人気ショップが登場するイベントを開催中。２／１１（水）からは、松坂屋上野店のご近所でもある〈ゆしま花月〉〈うさぎや〉が出店！〈ゆしま花月〉からは、大丸松坂屋公式キャラクター「さくらパンダ」と「よざくらパンダ」のコラボパッケージが初登場！２種類のかりんとうをかわいいデザインとともに楽しめます。また、〈うさぎや〉からは大人気のさくらパンダパッケージのどらやき（５個入）が再び登場。地域コラボで盛り上げる１週間となります。他にも、〈イマノフルーツファクトリー〉や〈信州 里の菓工房〉など注目の甘味が勢ぞろい。松坂屋上野店の最旬グルメ７ブランドをご紹介します。

初登場

〈ゆしま花月〉かりんとう 単衣 さくらパンダパッケージ（左）１袋・９０ｇ入 ６４８円、まゆずみ 単衣 よざくらパンダパッケージ（右）１袋・８５ｇ入 ７０２円／１階 お江戸新町イベントスペース

※２／８（日）→１７（火）※なくなり次第終了。

ガラスのように艶やかで、美しいかりんとうです。きめ細やかな生地作り、温度の違う油で三度揚げられて作られた独特の食感が楽しめます。

大人気

〈うさぎや〉どらやき／さくらパンダパッケージ（５個入） １,２００円／１階 お江戸新町イベントスペース

※２／８（日）→１７（火）※２／１１（水・祝）は販売を休止いたします。※各日１００点限り、入荷状況により変更の可能性あり

※手提げ１枚 税込４０円

餡は十勝産の小豆を使ったとてもやわらかい粒餡。レンゲの蜂蜜が入った表面がサクッとした皮からこぼれでそうです。出来立てが美味しいどらやき。

〈イマノフルーツファクトリー〉フルーツサンド・パフェ（１個） ６４８円から／１階 和洋菓子イベントスペース

華やかな見た目と芳醇な香りが特徴の「フルーツパフェ」や、甘さ控めのクリームを使用したフルーツが主役の「フルーツサンド」など、旬のフルーツをご用意。

〈勘太屋〉まぐろ寿司（１食） ２,１６０円／地下１階 ほっぺタウン催事場

自然の恵みで育ったまぐろを使用。握り・巻き物ともボリュームが魅力のまぐろ寿司です。

〈吉野鶏めし保存会〉鶏めしおにぎり（３個） ７５６円／地下１階 ほっぺタウン催事場

郷土料理として、古くから親しまれてきた吉野地区の「鶏めし」。素朴でどこか懐かしい郷土の味わい。

〈松井老舗〉五三焼 長崎豊潤カステーラ（５切） １,６２０円／地下１階 地下鉄連絡口イベントスペース

熟練した職人の手技によって丁寧に焼き上げられた量産できない本物の味わいです。

〈信州 里の菓工房〉フリュイショコラ市田柿 アソート（４個入） １,９６５円から／１階 和洋菓子イベントスペース

市田柿にフランボワーズガナッシュを詰め、ホワイトチョコをコーティングした「木苺」と信州伊那栗のペーストと栗焼酎のガナッシュを詰め、ビターチョコでコーティングした「栗」の詰め合わせ。

※価格は全て税込です。

