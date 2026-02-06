小柄女性向けブランド「COHINA」が、2026 Spring Collectionを発表

株式会社EGBA

株式会社EGBA（本社：東京都渋谷区、代表取締役：帰山 元成）が展開する、身長150cm前後の小柄女性に向けたアパレルブランド「COHINA（コヒナ）」は、2026 Spring Collectionを発表します。今季のテーマは、「Luminous Spring Layers」。2026年2月9日（月）20:00より順次発売します。

詳細を見る :https://cohina.net/collections/cohina-2026-spring-collection-sje2026 Spring Collection

「Luminous Spring Layers」

冬の静けさから目覚める、光と風の季節

COHINA 2026 Spring は、透明感とやわらかな色彩を重ね、春の息吹をまとうコレクションです。

一針一針に想いを込めた繊細な刺繍とレースが描く陰影。

軽やかな素材の透け感が、小柄な女性のシルエットに心地よい抜けを与え、

はじまりの空気を映し出します。

春の日差しを透かすレースが、エフォートレスな洗練をもたらします。

シアージャカードのジャケットとスカートのセットアップは、柔らかな風に揺れるよう。

そこに、ひとさじのモード感を加えたバイカーパンツで、

大人の品格の中に、いつもと少し違う自分らしさを忍ばせて。

異なる質感を重ねるたび、軽くほどけていく。

包み込むような柔らかな光とともに、洗練とやさしさを重ねた春の装いを。

販売開始日時：2026年2月9日（月）20:00～より順次発売

※9日（月）、10日（火）の2日間に分けて発売します

特集ページ：https://cohina.net/collections/cohina-2026-spring-collection-sje

*詳細は特集ページをご覧ください

Collection LOOK

*価格はいずれも税込

Sheer Jacquard Semi-Double-Breasted Jacket : \18,700

2Way Lace Peplum Top : \12,100

Sheer Jacquard Flared Skirt : \18,700

Semi-Bright Anorak : \15,400

Cutwork Hem Blouse : \14,300

Light Stretch Biker Pants : \13,200

Cutwork Hem Blouse : \14,300

Fluid Two-Tuck Wide Pants : \9,900

Back-Tuck Mid-Length Trench Coat : \19,800

Embroidered Jumper Dress : \19,800

Slub-Mix Sequined Cardigan : \12,100

2Way Lace Peplum Top : \12,100

Fluid Two-Tuck Wide Pants : \9,900

Cutwork Hem Blouse : \14,300

Embroidered Curved-Tuck Pants : \16,500

Sheer Jacquard Semi-Double-Breasted Jacket : \18,700

2Way Lace Peplum Top : \12,100

Cutwork Hem Blouse : \14,300

COHINA DENIM Flare Wide Jeans : \12,650

Back-Tuck Mid-Length Trench Coat : \19,800

2Way Lace Peplum Top : \12,100

Light Stretch Biker Pants : \13,200

「COHINA」について

「本当に欲しいと思う素敵な服を、低身長でも美しく着こなせるサイズで作ろう。」という当事者の想いから生まれた身長150cm前後の女性に向けたブランド。「あなたに陽が当たる服」というブランドコンセプトのもと、“小柄女性の美しさ”を追求し日々を自分らしく過ごせる服を提案しています。Instagramのフォロワーは、2026年2月時点、22万人超え。共感を重視したインスタライブによる販売が話題。

公式サイト：https://cohina.net/

公式Instagram：@cohina.official(https://www.instagram.com/cohina.official/)

Director Profile

田中絢子 Ayako Tanaka

COHINAディレクター。身長148cm。1994年生まれ。2018年、早稲田大学在学中に、小柄女性向けアパレルブランド「COHINA」を立ち上げる。「あなたに陽が当たる服」をコンセプトに身長150cm前後の小柄女性を輝かせるファッションを提案。2022年には、大人の小柄女性のためのブランド「STRATA」も立ち上げる。2023年2月より、主婦の友社より初の著書「148cmディレクターと学ぶ 小柄が輝くおしゃれの本」を発売。

Instagram：@ayako_cohina(https://www.instagram.com/ayako_cohina/)