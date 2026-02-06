【JPIセミナー】「さいたま市が進める都市戦略と事業機会の展望 ～ ”運命の10年” から ”シンカの10年” へ。持続可能な成長のロードマップ～」2月20日(金)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、さいたま市 市長 清水 勇人 氏を招聘し、さいたま市が進める都市戦略と事業機会の展望について詳説いただくセミナーを開催します。

〔タイトル〕

誰もが希望（ゆめ）ある未来へ、更にシンカ！

さいたま市が進める都市戦略と事業機会の展望

～「運命の10年」から「シンカの10年」へ。持続可能な成長のロードマップ～

〔開催日時〕

2026年02月20日(金) 09:30 - 11:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

さいたま市

市長

清水 勇人 氏

〔講義概要〕

交通、強靭、教育、環境、健康・スポーツの５つの強みを生かした施策により、さいたま市は、子育て世代を中心に選ばれるまちとして、トップクラスの政令指定都市へと成長を遂げてきました。

人口減少、少子高齢化など様々な課題に直面するなかで、これから10年先、20年先も、誰もが希望（ゆめ）にあふれ、持続可能な成長を遂げていくことができる「新時代のさいたま市」の実現に向けた施策について詳説します。

〔講義項目〕

1. さいたま市の強み

(1) 選ばれるまち「さいたま市」

(2) 外部評価

(3) ５つの「Ｋ」

2. 運命の10年からシンカの10年へ

(1) 安全で強靭な都市へのシンカ

(2) 誇りあふれる都市へのシンカ

(3) 「誰一人取り残さない」しあわせ実感都市へのシンカ

(4) 絆で支えあう都市へのシンカ

3. 関連質疑応答

4. 名刺交換・交流会

通常はお会いすることの難しい講師との直接対話や質疑応答に加え、業種・業界の枠を超えた受講者同士のネットワーキングから、実務に活きる情報や新たな連携のきっかけを得られる、JPIセミナーならではの貴重な機会です。

〔受講形態〕

● 会場受講（アーカイブ配信は含まれません）

● ライブ配信受講（アーカイブ配信は含まれません）

● アーカイブ配信受講

※会場受講・ライブ配信受講の方は、特別料金 18,500円（税込）にてアーカイブ配信を追加いただけます。

〔受講料〕

1名：37,520円（税込）

特典：受講1名につき、同一法人より1名同行無料（要登録）

※地方公共団体所属の方は、2名まで11,000円（税込／会場・ライブ配信限定）

