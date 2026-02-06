NCXX Racing with RIDERSCLUB、 FIM世界耐久選手権「コカ・コーラ」鈴鹿8時間耐久ロードレース2026参戦体制を発表

株式会社実業之日本社

NCXX Racing with RIDERSCLUB（ネクス・レーシング・ウィズ・ライダーズクラブ）は、2026年に開催されるFIM世界耐久選手権「コカ・コーラ」鈴鹿8時間耐久ロードレースにおいて、長島哲太選手を起用し参戦することを発表いたします。

NCXX Racingは、SST（スーパーストック）クラスを主戦場とし、市販車ベースのレギュレーションの中で世界最高峰の耐久レースに挑み続けてきたチームです。若手ライダーに実戦の場を与え、経験と実績を積ませることをチーム方針として掲げ、長期的な視点でライダー育成と競技力向上に取り組んできました。

今回、長島哲太選手を迎えるに至った背景には、こうしたNCXX Racingの方針と、長島選手自身が若手ライダーの育成や次世代への還元に強い思いを持っている点が重なったことがあります。現役トップライダーである長島選手がSSTクラスで戦う姿を示すことで、若いライダーたちにとってSSTクラスが実戦経験を積む重要な舞台であることを伝えていく狙いです。

（左）原田哲也監督 （右）長島哲太選手

原田哲也監督が就任して以降、NCXX Racingは鈴鹿8耐SSTクラスにおいて安定した戦闘力を築き、上位争いに加わる存在として確かな評価を獲得してきました。一方で、直近2シーズンは転倒などのアクシデントにより、本来の力を発揮しきれないレースが続いています。

この状況について、原田哲也監督は次のようにコメントしています。

「ここ2年は転倒などの影響もあり、結果という面では課題の残るシーズンが続いています。NCXX Racingは若手にチャンスを与えるという方針のもと、チームオーナーとともに取り組んできましたが、結果が求められる立場として、現状をしっかり受け止める必要があると感じています」

こうした課題を踏まえ、2026年シーズンは体制を刷新。車両をこれまでのYAMAHA YZF-R1からHONDA CBR1000RR-Rへと変更し、新たな挑戦に踏み出します。

HONDA CBR1000RR-R （写真はSP）

チームを率いる原田哲也監督は、世界GP250ccクラスチャンピオンの経歴を持つ、日本を代表する元トップライダーです。世界の第一線で培った経験と視点をもとに、実戦の中でライダーを成長させるという姿勢をチーム運営に反映させています。

2026年のエースライダーとして起用される長島哲太選手は、全日本ロードレース選手権および世界選手権での豊富な経験を持つ実力派ライダーです。競技面での高い能力に加え、若手ライダーの育成や次世代への還元にも積極的に取り組んでおり、その姿勢はNCXX Racingの方針とも強く重なります。

2026年シーズンの目標について、原田哲也監督は次のようにコメントしています。

原田哲也監督

「目標は当然クラス優勝です。その中でも長島選手は発信力、影響力があるライダーなので、SSTクラスが高いレベルで競われている重要なカテゴリーであることを示してほしいと思っています。若い選手たちに、SSTクラスで実戦経験を積み、次のステップへ進む道があると感じてもらいたい。そのためにも活躍して、優勝してもらわなければいけません」

また、長島哲太選手は次のように意気込みを語りました。

長島哲太選手

「目標はクラス優勝以外ありません。それに加えて、予選ではSSTクラスのコースレコード更新も狙いたいと思っています。SSTクラスでトップ10トライアルという新しい挑戦もしたいですし、何よりチームワークが必要なレースなので、皆さんと楽しみながら良い結果を目指していきたいです」

NCXX Racing with RIDERSCLUBは、2026年の鈴鹿8耐を長島哲太選手とともに戦うことで、若いラ

イダーたちに実戦の重要性とSSTクラスの価値を示し、次世代につながる挑戦の場を創出してまいります。