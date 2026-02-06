【アワード初の民間受賞】鈴木ハーブ研究所 シティプロモーションアワード2025「審査員特別賞」受賞

株式会社 鈴木ハーブ研究所

株式会社鈴木ハーブ研究所は、シティプロモーションアワード2025において、「審査員特別賞」を受賞しました。地方自治体の受賞がメインとなる本アワードで、民間企業の受賞は史上初となります。2026年1月29日(木)、時事通信ホールにて開催されたシティプロモーションサミット内での受賞式には、弊社代表取締役社長の鈴木さちよが登壇しました。

（画像左から）審査委員長 東海大学客員教授 河井孝仁氏と弊社代表取締役社長 鈴木さちよ

今回受賞した「審査員特別賞」は、アワード内で特に注目すべき点をもつ取り組みを行う団体に贈られる賞です。審査員の皆さまからは、「民間企業ならではの機動力と熱意で地域を巻き込んでいる点が極めて優秀。民間がシティプロモーションの主体的なプレイヤーとして確立できることを証明しており、今後の官民連携の新たなモデルを示している」との評価をいただきました。

【シティプロモーションアワードとは】

「地域に関わる人々の幸せの実現につながっているか」を、データやロジックモデルで説明できる、実効性の高いシティプロモーション活動を表彰するアワードです。2021年より毎年開催し、自治体・民間団体を問わず、地域の課題解決や関係人口創出・定住促進など、地域と人をつなぐ優れた取り組みを行う団体を評価しています。

■シティプロモーションアワード公式サイト：https://noma.citypromotionaward.com/(https://noma.citypromotionaward.com/)

【審査委員長 東海大学客員教授 河井孝仁氏からのコメント】

「鈴木ハーブ研究所様の今回の取り組みは地域の魅力を《手に取れる》形にし、不断に意識化させることのできる、とても興味深い、意義のあるものです。シティプロモーションを地域の魅力を訴求することで、地域への関与する意欲を高めるものであるとすれば、鈴木ハーブ研究所様の取り組みは、そのことを日常にしている重要なものであるとも考えられます。さらに、地域の人々を幸せにすることは行政だけのしごとではなく、民間や企業においても求められることであり、それを実現するための方法の一つを示唆している点も高く評価できると思います。」

【弊社代表取締役社長 鈴木さちよのコメント】

「弊社の理念は《自然を尊ぶ・社会を尊ぶ・仕事を尊ぶ》、行動目標は《未来世代からほほえみかけられる会社》です。自分たちだけでなく、地域や自然環境にも良い影響が与えられるように目標を持ちながら活動しています。この度のアワードは、昨年の東海村の金賞受賞を知り応募させていただきました。非常に嬉しい賞をいただき、本当にありがとうございます。」

【鈴木ハーブ研究所とシティプロモーションの取り組み内容について】

弊社のメイン事業はハーブの力を活かしたスキンケア製品の研究開発・販売です。茨城県東海村にある本社には500種類の植物が育つ自社ハーブガーデンが隣接しています。ホリスティック（総体的）に活用することでより効果が高まるハーブの在り方からその姿勢を学び、化粧品の研究開発・販売だけでなく地域貢献に関する取り組みなどを複合的に行うことで、私たちのステークホルダーの皆さまに幸せをお届けできる企業となれるよう、さまざまな活動に取り組んでいます。

《シティプロモーションに関する主な取り組みについて》

・茨城県の特産品を活かしたご当地コスメの研究開発、販売

・障がい者就労支援の取り組み（ハーブカレンダー共同制作、販売など）

・自社ハーブガーデンの一般無料開放

・ハーブガーデンのハーブを使ったクラフト教室の開催

・自治体、他企業との連携による取り組みやイベントへの参加

・子どもと一緒に出勤する「親子出勤」の取り組みなど、ライフステージに左右されず長く働き続けら

れる職場環境づくり

会社概要

株式会社鈴木ハーブ研究所

代表取締役社長：鈴木さちよ

本社所在地：〒319-1112

茨城県那珂郡東海村村松2461

URL：https://s-herb.com

設立年：2004年9月

従業員数：45人

事業内容：化粧品の研究開発・販売