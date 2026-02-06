【地方から世界に届ける】インバウンド観光客向け！100年を超える伝統と現代芸術の融合が紡ぐ『THE MANEKI』を2026年2月リリース。

株式会社PlnX

PlnX Inc.（株式会社PlnX 所在地：東京都港区 代表取締役社長：岡本晟楽）は2026年2月に現代アートの解釈を施した招き猫オブジェ『THE MANEKI（ザ・マネキ）』を公表。ECサイト上にて世界中への販売を開始します。

100年以上続く伝統的な九谷焼の工房様と代表の対話から今回のプロジェクトの実現に至りました。

ECサイト：https://the-maneki.com/(https://the-maneki.com/)

ブランドコンセプトについて

「100年の伝統と現代的なデザインの融合ーそれは、新たな旅の始まり。新たな旅には、常に挑戦と批判が伴います。人生をいろんな形で戦う皆様に寄り添える現代的な存在がここに。」

『THE MANEKI』は現代的なデザインと設計をもとに、職人が一つ一つ手作業で色付けと焼き入れを行っている招き猫オブジェです。生産ラインは石川県・能美市に拠点を持つ工房で製造しております。

衰退と縮小の問題に頭をかかえる伝統産業が新たな形で挑戦するステージを作り上げます。

プロダクトは一つ一つ手作業で製造され、皆様のもとに届けられます。

第一弾アートピース『ART MANEKI TSHUBAKI』

次世代の文脈において招き猫を再定義したい。その取り組みから生まれた招き猫オブジェ『ARTMANEKI TSUBAKI』は100年以上にわたって技を受け継いできた工房と対談し、相互理解を重ねながら政策を進めた作品です。

文化遺産への敬意を持ちながら、新たな価値観と概念が交差する場を作り出すことを目指しています。

TSUBAKI（椿）に込められた思い ー 対話。設計。そして制作

椿は、強い輪郭を持ちながらも、控えめで、日本を象徴する花です。

THE MANEKI のアートピース第一弾にTSUBAKI（椿）を選んだ理由。それは、一から文化を構想し、工芸を再定義し、そして、歴史を捉え直す。その地道な作業の中で少しずつ輝きを取り戻し、伝統産業が世界的に展開される未来を描く目標に近しい印象をこの椿に持ったからです。

全ての作品は職人の手作業で作られ、一度あたり10時間を超える『焼き入れ』を2回以上行っています。一点一点に個体差があり、色合いや絵柄、表情にはわずかな違いが生じます。

THE ART MANEKI TSUBAKI：https://the-maneki.com/collections/art-maneki(https://the-maneki.com/collections/art-maneki)

伝統と買い手の思いを紡ぐ『NIPPON CLASSIC | MINI-MINI MANEKI』

ペアセットであること。それは人との繋がり、縁を大切にすること。

そして、伝統と買い手の思いを紡ぐこと。

一つは自分に、もう一つはお世話になっている人、恋人、恩師。または、両親への感謝の気持ちに。

そんなあなたの送りたいに彩を添えます。

NIPPON CLASSIC | MINI-MINI MANEKI：https://the-maneki.com/collections/nippon-classic(https://the-maneki.com/collections/nippon-classic)

概要

- 株式会社PlnX 公式サイト https://www.plnx.co.jp/ja(https://www.plnx.co.jp/ja)- THE MANEKIブランドECサイト https://the-maneki.com/(https://the-maneki.com/)- THE MANEKI 公式インスタグラム https://www.instagram.com/the_maneki/(https://www.instagram.com/the_maneki/)