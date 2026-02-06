GURTWEIN　伊勢丹新宿店で初のポップアップ - 元ジバンシィのデザインディレクターによるブランド

株式会社FIVE

ウィメンズブランド 「GURTWEIN（ガーウィン）」（運営：株式会社FIVE）は、2026年2月18日（水）から2月24日（火）まで、伊勢丹新宿店 本館3階 リ・スタイルにて、2026年春夏コレクションのポップアップイベント「SS26 Pop-up / Couture dress private-order event」を開催いたします。

■ クチュールの仕立てのアーカイブドレスの展示と受注会

本会期ではブランドのアーカイブから厳選した8着のイブニングドレスを展示・受注販売いたします。フランスのオートクチュールメゾンでの経験を基に作り上げた、300回を超える手作業による裁断を施したフリンジや、立体的なエンブロイダリー、繊細なフェザー装飾、そして最高級シルクが生み出す彫刻のようなシルエット。高度な手仕事の結晶とも言えるドレスを間近でご覧いただけます。ブランド立ち上げからバイヤーと信頼関係を築いてきたことを背景に、一般向けとしては初となる受注会が実現しました。

■ 2026 Spring/Summer Collection

彫刻家アレクサンダー・カルダーの「動く彫刻・モビール」が着想源。GURTWEINの軸となっている高度なヨーロッパスタイルのテーラリングをベースに、軽さと透け感、空気のような軽快なラッフル、比重の異なる素材の組み合わせを織り交ぜています。所作によって表情を変えるシルエットなど、洋服を着る楽しさや高揚感を引き立てます。

ブランドのシグネチャーであるアウターウェアやブラウスを軸に、今季はさらに幅広いラインナップを展開。特にブランド初のワイドパンツは、「シンプルで誰もが履きこなせ、それでいて唯一無二のシルエット」という理想を追求。熟練のテーラー職人と18ヶ月以上にわたり試作と検証を重ねました。 計算されたウエストのフィット感と、独創的なセンタープリーツが生み出す立体的なシルエットはテーラードを主軸とするブランドのアイデンティティを象徴する一着です。

■ アイデンティティ

「自分の誇りを纏うこと。そして、自分だけの美しさを毎日楽しむこと。 私たちが一着に込めているのは、ファッション本来の楽しさや、袖を通した瞬間に湧き上がるワクワクする高揚感です。 GURTWEINは、その揺るぎない美しさを支えるきっかけでありたいと願っています。」

【イベント概要】

会期： 2026年2月18日（水）～2月24日（火）

場所： 伊勢丹新宿店 本館3階 リ・スタイル

内容： 26SS新作販売、クチュールドレス受注会

価格帯： Jacket \160,000～, Outerwear \120,000～, Blouse \50,000～, Trousers \72,000～

■About 「GURTWEIN」

GURTWEIN（ガーウィン） 元GIVENCHY、BURBERRYのデザインディレクター長谷川照洋とJianying “Wing” Laiにより設立。ヨーロッパのメゾンで培われた「着る人を主役とした美学」と「生地本来の美しさを活かす理論」を日本の職人の誠実な物作りと掛け合わせ、現代的で知性を感じさせるフェミニニティを提案。国内生産にこだわり、細部まで妥協のないクリエイションを追求している。

共にセントラル・セント・マーチンズ ウィメンズウェアの学士号を取得後、故ルイーズ・ウィルソンOBEの下で修士号を取得。卒業コレクションでLVMH graduate賞を受賞。リカルド ティッシの元でジバンシィにてキャリアをスタート。 スキル、美学、ダイナミックなデザインが評価され、ティッシに新部門を任され、プレタポルテ、オートクチュール、VIP プロジェクトの全てに関わる。 その後、ティッシとともにバーバリーにデザインディレクターとして移籍。 帰国後、GURTWEINを設立。

問合せ先/ For more information :



株式会社FIVE / FIVE CO., LTD.

GURTWEIN PR

MAIL：contact.intl@gurtwein.com

Instagram：https://www.instagram.com/gurtwein/

URL： https://gurtwein.com