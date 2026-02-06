【URBAN RESEARCH DOORS】ブランドアンバサダー・仁村紗和が着こなす「UR TECH」第4弾。新生活を彩る“Renew Knit”＆“完声SERIES”が2月6日(金)発売

株式会社アーバンリサーチ

株式会社アーバンリサーチは、独自開発したオリジナルの機能性素材「UR TECH（ユーアールテック）」を使用した新作アイテムを発売いたします。 今季は、高い支持を得ている「完声（かんせい）SERIES」に新型ジャケットが加わるほか、春らしい「Renew Knit」が登場。あわせて、俳優・仁村紗和さんを起用したスペシャルコンテンツ第4弾『はじまる暮らしに、UR TECH』を、URBAN RESEARCH DOORSにて公開いたします。

俳優・仁村紗和さんが「UR TECH」を纏う連載企画も、今回で4回目を迎えます。 テーマは「はじまる暮らしに、UR TECH」。 街が淡いピンクに染まり、期待と緊張が入り混じる新生活の季節。忙しい毎日を支える高機能と、洗練されたデザインを両立した2つのラインナップをご紹介します。

■ UR TECH Renew Knit

新しい季節にふさわしい、軽やかな着心地と、洗練された表情が特徴のオリジナル素材。

汚れを気にせずアクティブに過ごせる機能性に加え、毛玉ができにくく、洗濯機で手軽にお手入れができる扱いやすさも魅力です。

毎日のスタイリングに、心地よさと美しさをプラスする一着です。

機能性：マシンウォッシャブル・リサイクルポリ・ピリング防止・防汚

■ UR TECH 完声SERIES

多様なライフスタイルに寄り添う、理想のシリーズ。

「涼しさ・暖かさ」「シワになりにくさ」「おしゃれ感」「毎日の服選び」の悩み解消など、リアルな声を反映した欲しい機能を追求。

快適で清潔、毎日にフィットする“完声”シリーズをお届けします。

機能性：マシンウォッシャブル・イージーケア・静電気防止・ピリング防止

スペシャルコンテンツ公開

URBAN RESEARCH DOORSのブランドアンバサダー・仁村紗和さんによる、ここでしか見られない最新ルックを公開。新生活を彩るスタイリングのヒントが詰まったコンテンツをぜひご覧ください。

Special Contents :https://www.urban-research.jp/shop/pages/c-special-doors-260206-urtech.aspx?_ga=2.83305878.1288355075.1770337909-1060457421.1770337909

【発売日】

2026年2月6日(金)

【販売店舗】

URBAN RESEARCH DOORS 各店

URBAN RESEARCH Store 各店

URBAN RESEARCH ONLINE STORE

＜プロフィール＞

1994年10月13日、大阪府枚方市出身。サンミュージックプロダクション所属。

主な出演作は、 NHK連続テレビ小説『おちょやん』（ 20年）、ドラマ『あなたのブツが、ここに』（22年）、映画『劇場版 美しい彼～ eternal ～』（23年）、ドラマ『わたしのお嫁くん』（23年）、ドラマ『真夏のシンデレラ』（23年）、映画『ラストマイル』（24年）、ドラマ『若草物語～恋する姉妹と恋せぬ私～ 』 （24年）など。ドラマ『 SHUT UP 』（23年）で、 アジアコンテンツアワード＆グローバルOTT アワード2024 最優秀新人賞を受賞。ドラマ『あなたを奪ったその日から』（25年）出演し、2025年7月より、ドラマ『完全不倫』W主演、2026年1月よりドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』、ドラマ『シリウスの反証』に出演中。

LINE UP For WOMEN

#1 UR TECH Renew Knit Vネックプルオーバー

価格：\9,350 (税込)

カラー：OFF / LAVENDER / NAVY

> ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gDR26130-2022502/?_ga=2.76424853.1288355075.1770337909-1060457421.1770337909)

#2 UR TECH Renew Knit VネックZIPカーディガン

価格：\10,450 (税込)

カラー：OFF / PINK / PISTACHIO / NAVY

> ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gDR26130-2022503/?_ga=2.150432310.1288355075.1770337909-1060457421.1770337909)

#3 UR TECH Renew Knit 2WAYベスト

価格：\8,800 (税込)

カラー：GREIGE / NAVY

> ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gDR26130-2022504/?_ga=2.79055252.1288355075.1770337909-1060457421.1770337909)

#4 UR TECH 完声テーラードジャケット

価格：\15,400 (税込)

カラー：GREIGE / BLACK

> ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gDR26130-2071501/?_ga=2.243597957.1288355075.1770337909-1060457421.1770337909)

#5 UR TECH 完声9分丈ワイドパンツ

価格：\8,800 (税込)

カラー：GREIGE / BLACK

> ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gDR26130-2041501/?_ga=2.243597957.1288355075.1770337909-1060457421.1770337909)

#6 UR TECH 完声タックギャザーワイドパンツ

価格：\9,350 (税込)

カラー：GREIGE / CHARCOAL / BLACK

> ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gDR26130-2041502/?_ga=2.218966297.1288355075.1770337909-1060457421.1770337909)

#7 UR TECH 完声フロントタックイージーパンツ

価格：\8,800 (税込)

カラー：GREIGE / NAVY / BLACK

> ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gDR26130-2041512/?_ga=2.138363184.1288355075.1770337909-1060457421.1770337909)

LINE UP For MEN

#1 UR TECH Renew Knit クルーネックプルオーバー

価格：\9,350 (税込)

カラー：GREIGE / BLUEGREEN / GRY BORDERR / CCL BORDER

> ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gDR26130-1022101/?_ga=2.75826581.1288355075.1770337909-1060457421.1770337909)

#2 UR TECH Renew Knit Vネックカーディガン

価格：\10,450 (税込)

カラー：GRAY / CHARCOAL / LIGHTBROWN

> ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gDR26130-1022102/?_ga=2.75826581.1288355075.1770337909-1060457421.1770337909)

#3 UR TECH 完声2タックワイドトラウザー

価格：\9,900 (税込)

カラー：GREIGE / CHARCOAL / BLACK

> ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gDR26130-1041104/?_ga=2.79571476.1288355075.1770337909-1060457421.1770337909)

#4 UR TECH 完声テーパードトラウザー

価格：\8,800 (税込)

カラー：GREIGE / CHARCOAL / BLACK

> ONLINE STORE(https://www.urban-research.jp/shop/g/gDR26130-1041103/?_ga=2.250888582.1288355075.1770337909-1060457421.1770337909)

UR TECH（ユーアールテック）

株式会社アーバンリサーチが独自開発した“オリジナルの機能性素材”です。

“冬は暖かく、夏は涼しく”だけではなく、環境の変化・時代の変化に対応する機能を盛り込んだ、ファッション性に富んだ素材になっております。

アーバンリサーチグループの各レーベルで、このUR TECH素材のアイテムを展開しています。