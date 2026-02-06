JCB、ネットプロテクションズと企業間決済における戦略的業務提携に関する基本合意書を締結

株式会社ジェーシービー

株式会社ジェーシービー（本社：東京都港区、代表取締役会長兼執行役員社長：二重 孝好、以下「JCB」）は、株式会社ネットプロテクションズホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：柴田 紳）と連結子会社である株式会社ネットプロテクションズ（以下「ネットプロテクションズ」）と、企業間決済（B2B決済）における業務提携に関する基本合意書を締結いたしましたので、お知らせいたします。

本業務提携の背景と目的

国内のB2B取引においては、依然としてアナログな請求業務や代金回収リスク、また買い手企業における資金繰りの最適化が企業の生産性向上を阻む課題となっています。ネットプロテクションズは、企業間決済サービス「NP掛け払い」を通じて、独自の与信ノウハウとオペレーション体制を構築し、B2B決済市場のDXを牽引してまいりました。一方、JCBは日本発唯一の国際カードブランドを運営する企業として、広範な加盟店ネットワークと高度な決済ソリューションを有し、企業間決済領域においても強固な地位を確立しています。

本提携により、両社の強みを掛け合わせることで、企業間決済のキャッシュレス化とデジタル化を支援し、B2B決済における新たな社会インフラの構築を目指します。

本提携における主な協業内容

両社は今後、以下のサービスの検討・開発を進めてまいります。

１．「NP掛け払い」会員向け法人カードの発行

「NP掛け払い」を利用する買い手企業および会員に対し、2027年9月末日までの法人カードの発行に向けたを検討・開発を進めてまいります。「NP掛け払い」に関連した取引のみならず、本カードを通じて広告費や公共料金等のあらゆる支払いのキャッシュレス化を実現し、企業の事務負担軽減と事業成長の加速に貢献いたします。

※詳細は、順次お知らせいたします

２．「NP掛け払い」におけるクレジットカード決済機能の追加

「NP掛け払い」を利用して発行された請求書に対し、買い手企業がクレジットカードでの支払いを可能にする機能について、2027年12月末日までの実現に向けた検討・開発を進めてまいります。本機能により、「NP 掛け払い」のユーザーは発行した請求書の支払い手段にクレジットカード支払いを追加することが可能となり、キャッシュフローの柔軟性を向上させることができます。

※詳細は、順次お知らせいたします

（イメージ図）

３． 法人ポータル関連事業での連携強化

JCBが提供するソリューションと「NP掛け払い」の連携を通じて、両社が保有する決済データおよびノウハウを掛け合わせ、より付加価値の高いサービスの提供を目指します。

各社代表コメント

株式会社ネットプロテクションズホールディングス 代表取締役社長 柴田 紳

「日本を代表する国際カードブランドであるJCB様と提携を深化できることを大変嬉しく思います。当社のB2B決済における知見と、JCB様の高度な決済ソリューションが融合することで、企業の皆様の資金繰り改善と決済DXを同時に実現し、日本の商習慣をよりスマートなものへとアップデートできると確信しております。」

株式会社ジェーシービー 代表取締役会長兼執行役員社長 二重 孝好

「掛け払い領域で圧倒的なシェアを有するネットプロテクションズ様との提携を深化できることを大変うれしく思います。ネットプロテクションズ様が持つB2B決済における圧倒的な提供価値と知見は、当社が目指す企業間決済の利便性向上において非常に強力なパートナーシップとなります。両社の協業を通じて、企業の皆様の経営課題を解決する新たな価値創出に挑戦してまいります。」

今後の見通し

本提携を通じて、当社はネットプロテクションズ様とともに、企業間決済（B2B 決済）における新たな価値創出に向けた取り組みを段階的に進めてまいります。「NP掛け払い」を中心としたB2B決済基盤を拡張し、請求・支払い・資金管理を横断した決済体験の高度化を図ることで、企業活動における利便性向上とキャッシュレス化のさらなる推進を目指します。

会社概要

■株式会社ネットプロテクションズ

商号：株式会社ネットプロテクションズ

（株式会社ネットプロテクションズホールディングス（東証プライム、証券コード7383）グループ）

代表者：代表取締役社長 柴田 紳

URL：https://corp.netprotections.com/

事業内容：後払い決済サービス各種

創業：2000年1月

資本金：1億円

所在地：東京都千代田区麹町4丁目2-6 住友不動産麹町ファーストビル5階

■株式会社ジェーシービー

商号：株式会社ジェーシービー （JCB Co., Ltd.）

代表者：代表取締役会長兼執行役員社長 二重 孝好

URL：https://www.global.jcb/ja/

事業内容：クレジットカード業務、クレジットカード業務に関する各種受託業務、融資業務、集金代行業務、前払式支払手段の発行ならびに販売業およびその代行業

創業：1961年1月25日

資本金 ：106億1,610万円

所在地 ：東京都港区南青山五丁目1番22号 青山ライズスクエア

PDF版プレスリリースはこちら :https://prtimes.jp/a/?f=d11361-1332-c04a96fe1df34dccd21915d366bede3c.pdf