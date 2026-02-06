希望者募集中の山梨県内「一時託児付き旅行プラン」を、『石和温泉ホテル古柏園』にて２組のご家族様と実施しました

株式会社ファミワン

「子どもを願うすべての人によりそい 幸せな人生を歩める社会をつくる」をビジョンに掲げ、法人の従業員向け福利厚生や自治体の住民向け支援を行うヘルスケアサポートサービス「ファミワン」 https://famione.com/benefit/などを展開する株式会社ファミワン（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石川勇介）は、山梨県（知事：長崎幸太郎）が実施する、山梨県全域を対象にした実証実験を全面的にサポートする「第９期TRY!YAMANASHI!実証実験サポート事業」に採択されています。

採択いただいた「育児ノイローゼ・子育てうつ対策のための夫婦のリフレッシュ機会提供プロジェクト」の新規事業として、「一時預かり付旅行プラン」の実証開始を進めており、2026年２月２日に『石和温泉 ホテル古柏園』（代表取締役社長 古屋 公士）での実証を実施いたしました。



ファミワンでは、山梨県の「第９期TRY!YAMANASHI!実証実験サポート事業」の採択をうけ、育児によるメンタル不調の予防を目的として、生後4ヶ月から3 歳の子どもを持つ夫婦を対象に、山梨県内の連携旅館で一時預かり付き宿泊プランを提供しています。

この度、2026年2月2日に「石和温泉 ホテル古柏園」にて、１歳のお子様を持つ夫婦２組に参加していただき、1歳のお子様２名の一時預かりを行いました。「ホテル古柏園」では、託児用の和室だけでなく、館内のキッズルームも使用し、お子様と共に時間を過ごしております。

2月後半の設定日も追加しており、引き続き、2月末までの実証への参加を希望されるご家族を募集しておりますので、特設サイトからの申込をお待ちしております。

アンケート回答時に登録いただいたメールアドレスにて、予約に関するご案内をお送りいたしますので、選択いただいた宿泊施設と日程にて実証実施となった場合、約半額で宿泊が可能となっております。ご希望は複数承っておりますので、ぜひご検討をよろしくお願いいたします。（ご参加はひと家族１回限りとなります）

特設サイト https://project.famione.com/famione-childcare

■石和温泉 ホテル古柏園 代表取締役社長 古屋 公士様からのコメント

託児サービスがあることで、子育て中のお客様も安心して滞在を楽しんでいただけました。

年齢や家族構成に関わらず、誰もが旅を諦めることなく過ごせる環境づくりは、ユニバーサルツーリズムの大切な一歩だと感じています。

本事業の継続・拡充を期待しています。

■参加者の声(一部抜粋)

・我慢させることの多い上の子との時間を作ることが出来、親子ともどもゆっくりと過ごすことができました。

※補足：5歳の長男の方とご一緒に宿泊され、託児は1歳のお子様のみお預かりしました

・保育してくださる方が頼もしく、安心して子供を預けることができました。泣いてしまうかもとお伝えしたときも、任せてくださいといっていただき、安心しました。

・数時間でしたが、自分のために使える時間が貴重で食事にお風呂に満喫できました。自分時間を満喫したことで、また育児も頑張ろうと活力になりました。

■山梨県内一時預かり付旅行プラン （第９期TRY!YAMANASHI!実証実験サポート事業）

山梨県内の宿泊施設利用時に、保育士などの有資格者がお子様を最長4時間お預かりする託児付の宿泊サービスです。子どもを預けて、夫婦で気分転換することで、「人に頼ってもいい」を感じられるきっかけにもなり、育児疲れやノイローゼなどのメンタル不調を早期に予防します。

＜今回の実証事業の概要＞

参加対象：生後4ヶ月～3歳以下の子どもを育児中のご家族

託児時間：16時～20時の間で、最大4時間

参加条件：事前事後のアンケートやヒアリング等に協力いただける方

※詳細は別途特設サイトを確認ください

費用補助：夫婦2人と託児対象の子どもの宿泊料金と託児費の合計額の半額

＜参画決定した宿泊施設＞

・信玄の湯 湯村温泉 旅館明治 太宰治ゆかりの宿

・石和温泉 ホテル花いさわ

・富士山石和温泉郷 春日居びゅーほてる

・石和温泉 ホテル古柏園

・スパランドホテル内藤

・甲州街道 韮崎宿 清水屋旅館

・甲州湯村温泉 柳屋

・八ヶ岳の恵みを味わうレストラン＆ホテル オーベルジュ清里

特設サイト https://project.famione.com/famione-childcare

当サイトでは、「託児付き宿泊プラン」のニーズや課題を知るためのアンケート調査をしております。アンケートに回答していただいた中で、希望者の方には約半額の費用補助のある「山梨県内一時預かり付旅行プラン」の実証事業の詳細決定時に案内をお届けいたします。ぜひ、アンケート回答をよろしくお願いいたします。

*参加対象条件がございますので、詳細はサイトのご案内をご覧ください。

■福利厚生サービス「ファミワン」の概要組織全体の風土づくり × 当事者の個別サポートの2軸でご支援

福利厚生サービス「ファミワン」は、「専門家によるセミナー/研修を通じての従業員のリテラシー向上や社内風土の醸成」、そして「オンライン健康相談による従業員個々のサポート」の両側面から、企業の健康経営や両立支援の促進、女性活躍推進を支援します。

「ファミワン」導入企業の社員/従業員は、オンライン上で時間や場所を選ばず、社外の看護師や心理士、キャリアコンサルタントなどの有資格者に多様なテーマについての相談が可能です。匿名でかつ内容を会社に知られずに相談できる環境を提供することで、心理的安全性を高めるとともに従業員満足度の向上が期待できます。さらに、早期に悩みを相談し自身の身体や心の状態に気づくことで、行動変容を促し、不調を未然に防ぐ効果も期待できます。

また、全従業員を対象に、プロフェッショナル講師陣によるセミナー/研修を提供し、会社全体のリテラシーを高めます。特に女性特有の健康課題に対しては、約7割の女性従業員が上司・周囲の理解を望んでいます*1。管理職や支える側の従業員など、当事者以外へ正しい知識を提供し、理解を促すことで支援の幅の拡大に貢献します。セミナー/研修のテーマは、各社のニーズや課題感に応じてカスタマイズ*2が可能です。

2018年9月より、法人向け福利厚生プログラムの提供を開始。小田急電鉄やTBS厚生会などへの福利厚生導入に加えて、ソニー、全日本空輸株式会社（ANA）、伊藤忠労働組合などへもセミナーを提供しています。自治体への提供としても、神奈川県横須賀市をはじめ、長崎県、東京都杉並区、世田谷区、広島県三原市、群馬県邑楽町など、都道府県単位から中核都市、そして数万人規模の市区町村まで幅広く提供を行っております。

※本サービスは医療行為ではないため、診断や処方は行いません。

*1 出所：働く女性のウェルネス向上委員会HPより（東京都実施,2023-5,都内で働く女性3500人＋企業担当者200人へのアンケート調査結果）

*2 不妊治療の基礎知識、卵子凍結などプレコンセプションケアの啓発、月経・ＰＭＳ、更年期などの健康課題、ライフプランや人間関係、メンタルケアまで多彩なテーマに対応

株式会社ファミワン

所在地 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

代表者 代表取締役 石川 勇介

設立日 2015年6月1日

ＵＲＬ https://famione.co.jp/



【本件に関するお問い合わせ先】

【本件に関するお問い合わせ先】