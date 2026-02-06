（京都外大）緊急シンポジウム「知られざるベネズエラの現実をめぐる課題と教訓」を2月23日（月・祝）に開催

学校法人 京都外国語大学

京都外国語大学（京都市右京区、学長：小野隆啓）は、2026年2月23日（月・祝）、緊急シンポジウム「知られざるベネズエラの現実をめぐる課題と教訓」を開催いたします。

2026年1月に発生した米国によるベネズエラ空爆、およびマドゥロ大統領の拘束をめぐり、国際社会では国際法や国家主権の観点から多様な議論が巻き起こっています。本シンポジウムでは、学際的な視点からこの歴史的事態を多角的に分析し、日本における報道のあり方や、グローバル・サウスが示す視座について議論を深めます。

■ 開催の趣旨

ベネズエラ情勢をめぐっては、立場によって見解が大きく分かれる現状があります。ブラジルなどの中南米諸国が示す懸念に対し、日本国内の議論や報道は限定的な側面があります。本学ラテンアメリカ研究センターは、こうした「情報の乖離」を専門的知見によって整理し、開かれた議論の場を提供することが大学の果たすべき役割であると考え、本緊急シンポジウムを企画いたしました。

■ プログラム・登壇者

発表1：所 康弘 氏（明治大学教授）

発表2：岡部 明子 氏（東京大学教授）

発表3：山崎 圭一 氏（横浜国立大学大学院教授）※オンライン登壇

発表4：太田 正一 氏（株式会社富士国際旅行社社長）

発表5：住田 育法 氏（京都外国語大学名誉教授）

発表6：牛島 万 氏（京都外国語大学教授）

【開催概要】

イベント名 緊急シンポジウム「知られざるベネズエラの現実をめぐる課題と教訓」

開催日時 2026年2月23日（月・祝） 13:00 ～ 17:00

会場 京都外国語大学 4号館5階 452教室

参加費 無料（事前申込不要）

主催 京都外国語大学ラテンアメリカ研究センター