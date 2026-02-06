日本旅行とK-POPの未来を担うZenith Glocal Academy 日韓交流の新たな扉を開くMOUを締結

株式会社 日本旅行

株式会社日本旅行（本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉田圭吾）は、韓国を拠点とするZenith Glocal Academy（本社：韓国仁川、代表：JUN KANG）と日韓両国の交流拡大を目的としたMOUを締結しました。

今回の提携により、両者は教育・観光・地域活性化の分野で協働し、日韓の若者や地域コミュニティに新たな価値を提供する取り組みを進めていきます。

＜本提携の背景と目的＞

左から、Zenith Glocal Academy 代表 JUN KANG 、 日本旅行 代表取締役社長 吉田圭吾

当社の教育事業では、従来より日本から韓国への修学旅行および研修旅行等で、韓国との交流がありました。本締結により、日韓両国の文化交流を通じた新たな相互理解の促進を図り、教育事業におけるエンターテインメント探究型コンテンツ開発を強化します。

また、日韓両国で開催されるイベントやフェスティバルの共同企画・運営、文化交流イベントの実施によって、観光、地域を活性化させ、人的交流の拡大をし、エンターテイメント市場での新たなビジネスチャンスを創出します。

日本旅行はアライアンスパートナーの皆様と、旅行業の可能性を広げ新たな価値の共創をする「顧客と地域のソリューション企業グループ」に進化し、地域の社会課題の解決に貢献してまいります。

【Zenith Glocal Academyについて】

K-POPカルチャーを世界に広めることを目指す専門アカデミーで、K-POPアーティストを目指す人々にダンス、ボーカル、ステージパフォーマンスなどの総合的なスキルと実践的なトレーニングを提供し、国際基準の指導でグローバルな活躍をサポートしています。同アカデミーは、K-POP業界の専門家による個別指導やフィードバックを通じて、才能育成とK-カルチャー芸術の発展に貢献しています。

【代表 JUN KANGについて】

Chaiman／Founder Jun Kang（ジュン・カン）

・1986年 俳優としてKBSテレビ等に出演

・1993年 韓国大手プロダクション SMエンタテインメント CEO就任 同社はS.E.S、BoA、少女時代、東方神起等で韓国で最も早く世界進出を果たした

・2012年 ゼニスメディアコンテンツ CEO/ゼニスグローバルニュース CEO/ゼニスL&T CEO

・2022年 CEO, Zenith C&M就任 ゼニスグローカルアカデミー開校 現在に至る