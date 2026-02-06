石川県警察による「詐欺被害防止イベント」を開催

株式会社 ヤマダホールディングス

株式会社ヤマダホールディングス（本社：群馬県高崎市、代表取締役会長 兼 CEO：山田 昇、以下、ヤマダホールディングス）は、石川県警察の犯罪被害防止に向けた取り組みに賛同し、2026年2月21日（土）にグループ企業である株式会社ヤマダデンキ「Tecc LIFE SELECT 野々市御経塚店」において、「詐欺被害防止イベント」を開催いたします。

■イベント概要

名 称：詐欺被害防止イベント

開 催 日：2026年2月21日（土）

開催時間：13:00～16:00（参加受付締切 15:30）

会 場：ヤマダデンキ Tecc LIFE SELECT 野々市御経塚店

住 所：〒921-8801 石川県野々市市御経塚2-92

主 催：株式会社ヤマダデンキ

協 力：石川県警察、トレンドマイクロ株式会社

参 加 費：無料

お問い合わせ：076-203-6590(Tecc LIFE SELECT 野々市御経塚店)

〈開催内容〉

１.クイズラリー

２.こども警察制服体験＆記念撮影コーナー

３.サイバー犯罪被害体験

４.国際電話休止受付

※内容は急遽変更になる場合がございます。

ヤマダホールディングスは、安心・安全に住み続けることのできるまちづくりのために、今後も犯罪被害防止に向けた広報啓発活動を推進してまいります。