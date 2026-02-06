石川県警察による「詐欺被害防止イベント」を開催
株式会社 ヤマダホールディングス
株式会社ヤマダホールディングス（本社：群馬県高崎市、代表取締役会長 兼 CEO：山田 昇、以下、ヤマダホールディングス）は、石川県警察の犯罪被害防止に向けた取り組みに賛同し、2026年2月21日（土）にグループ企業である株式会社ヤマダデンキ「Tecc LIFE SELECT 野々市御経塚店」において、「詐欺被害防止イベント」を開催いたします。
■イベント概要
名 称：詐欺被害防止イベント
開 催 日：2026年2月21日（土）
開催時間：13:00～16:00（参加受付締切 15:30）
会 場：ヤマダデンキ Tecc LIFE SELECT 野々市御経塚店
住 所：〒921-8801 石川県野々市市御経塚2-92
主 催：株式会社ヤマダデンキ
協 力：石川県警察、トレンドマイクロ株式会社
参 加 費：無料
お問い合わせ：076-203-6590(Tecc LIFE SELECT 野々市御経塚店)
〈開催内容〉
１.クイズラリー
２.こども警察制服体験＆記念撮影コーナー
３.サイバー犯罪被害体験
４.国際電話休止受付
※内容は急遽変更になる場合がございます。
ヤマダホールディングスは、安心・安全に住み続けることのできるまちづくりのために、今後も犯罪被害防止に向けた広報啓発活動を推進してまいります。