テラチャージ、全国初※となる公募事業化の公道EV充電ステーションを横浜市で運用開始
Terra Charge株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：徳重 徹、以下「当社」）は、横浜市が推進する脱炭素社会の実現に向けたEV充電インフラ整備の一環として、横浜市内の公道および公共施設3か所において、EV急速充電ステーションの運用を2026年1月20日より開始いたしました。
本取り組みは、横浜市が実施した公道・公共施設へのEV急速充電ステーション整備に関する事業提案公募において、当社が事業者として選定され、実現したものです。
今回運用を開始する公道EV充電ステーション2件は、公募を経て事業化に至った公道EV充電ステーションとして全国で初めての事例となります。テラチャージは、日常の移動動線上で誰もが使いやすいEV充電環境の整備を通じて、EVの普及促進と脱炭素社会の実現に貢献してまいります。
（※）公募を経て事業化に至った公道EV充電ステーションとして全国初
2026年1月 自社調べ
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/press/green/2025/0120ev.html
■ 背景
2050年のカーボンニュートラル実現に向けて、EV（電気自動車）の普及と充電インフラの拡充が急加速しています。経済産業省は2030年までにEV充電器を30万口設置する目標を掲げるなど、全国で利便性の高い充電環境の整備が求められています。
現在、国内では約6.8万口（※1）の充電器が設置されていますが、テラチャージはその一角を担う規模のインフラ網を展開しています。設置施設やユーザーのニーズ、あるいは充電シーンに応じた柔軟な導入が可能であり、ご自宅からお出かけ先まで、場所を選ばずEVを充電できる環境整備に取り組んでいます。
テラチャージのサービスは、施設の初期・維持・運用費用が無料であることに加え、日本製ハードウェアの採用により部品欠品リスクが少なく、24時間365日対応のコールセンターや決済・管理機能も完備されています。この高い信頼性と手厚いアフターメンテナンス体制により、運用側と利用者の双方が安心して利用できる環境を提供してまいります。
（※1）参考： 経済産業省「充電インフラ整備促進に関する取組」
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/automobile/setseibizyoukyou.pdf
■ 当社が運用を開始するEV充電ステーション概要
【公道EV充電ステーション】
公道については、充電中のEV・PHVに限り、枠内での駐車が可能となります。
１. 栄区本郷台公園前公道EV充電ステーション（新規）
・設置場所：神奈川県横浜市栄区柏陽1-1地先
・運用時間：24時間
・充電器出力：90kW
・充電口数：2口
２. 泉区いずみ中央公道EV充電ステーション（新規）
・設置場所：神奈川県横浜市泉区和泉中央南5丁目14-3地先
・運用時間：7:00～23:00
・充電器出力：90kW
・充電口数：2口
３. 金沢区役所EV充電ステーション（新規）
・設置場所：神奈川県横浜市金沢区泥亀2丁目7
・運用時間：24時間
・充電器出力：50kW
・充電口数：1口
※別途駐車料金はかかりません。
■より直感的で使いやすいテラチャージのアプリ
スマートフォンでQRコードを読み取り、アプリ不要で利用可能（ゲストモード対応）です。
EV充電アプリ「テラチャージ」をiOS版・Android版ともにリニューアルし、より直感的で使いやすいデザインと操作性を実現しました。これにより、ユーザーの皆さまが快適に充電サービスをご利用いただける環境を整えています。
＜アプリDLはこちら＞
App Store：https://apps.apple.com/jp/app/terra-charge/id1639315162
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.terramotors.terracharge
■今後の展開
横浜市では、2027年度までに市域全体で急速充電器口数400口（民間設置を含む）の整備を目指しており、当社はその一翼を担う事業者として、引き続き公道・公共空間を含むEV充電インフラの拡充に取り組んでまいります。
当社は今後も、自治体や企業との連携を通じて、「EV充電を身近に感じていただける社会インフラ」の構築を推進してまいります。
■Terra Charge 会社概要
「すべての人とEVにエネルギーを」をミッションに、EV充電インフラの構築を進めています。
本社所在地：東京都港区高輪2-17-11 オーク高輪ビル5F
代表者：代表取締役社長 徳重徹
設立：2010年4月1日
URL：https://terra-charge.co.jp/
採用募集一覧：https://herp.careers/v1/terra
■EV充電インフラについてのお問い合わせ
MAIL：info@terra-charge.co.jp
お問い合わせフォーム：https://terra-charge.co.jp/contact-ev/
■報道・メディアからの取材のお問い合わせ
お問い合わせフォーム：https://terra-charge.co.jp/contact-other/