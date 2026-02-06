株式会社アシスト（飯田橋／代表：宇井和朗）、お客様アンケート回答数が累計12,000件を突破。サービス満足度91.2%・担当者満足度97.6%を記録し、「人」の力で支えるWeb支援の実効性を証明

■累計12,000件突破。お客様の声が証明する「アシストの品質」

株式会社アシスト

株式会社アシスト（本社：東京都千代田区飯田橋、代表取締役：宇井和朗）は、提供サービスの品質向上を目的としたお客様アンケートを継続的に実施しております。

その結果、累計回答数が12,047件に達しました。 MEO対策支援「InfoBiz」及び、Web制作サービスの利用者様から寄せられた膨大なデータは、当社の支援が机上の空論ではなく、現場のニーズに即したものであることを裏付けています。

■アンケート集計結果ハイライト

今回の集計（回答数12,047）において、特筆すべきは「担当者（ディレクター）」に対する評価の高さです。IT/Web業界では技術面が重視されがちですが、当社では「知識」「速度」「対応マナー」といったヒューマンスキルがお客様満足度の根幹を支えていることが明らかになりました。

1. サービス満足度：91.2% （満足数：10,991件 / 総数：12,047件）MEO対策からWeb制作、更にはSEO対策やAI対策までを提供するソリューションそのものがお客様の課題解決に寄与していると評価されました。

2. 担当者（ディレクター）満足度：97.6% （満足数：11,760件 / 総数：12,047件） サービス満足度を上回る評価を獲得。ツールの提供にとどまらず、伴走する担当者の存在がお客様の安心感につながっています。

■詳細データ：信頼を支える3つの要素

担当者評価の内訳を見ると、「速さ」と「誠実さ」において驚異的な数値を記録しています。

対応速度の満足度：98.3% （満足数：11,845件） 「困った時にすぐ連絡がつく」「修正対応が早い」など、スピード感がビジネスの現場で最も支持されています。

言葉遣い・マナーの満足度：98.8% （満足数：11,902件） ほぼ全てのお客様より高評価を獲得。IT企業にありがちな専門用語の多用を避け、分かりやすく丁寧なコミュニケーションを徹底している結果です。

知識・提案力の満足度：96.7% （満足数：11,649件） 最新のWebトレンドやアルゴリズムに基づいた、的確なアドバイスが評価されています。

■株式会社アシストが目指す「データ × 人」のハイブリッド支援

12,000件を超えるアンケート結果は、私たちが創業以来大切にしてきた「お客様に寄り添う姿勢」が間違いではなかったことの証明です。 デジタル化が進む現代だからこそ、最終的な成果を左右するのは「人」であると私たちは確信しています。今後もこの高評価に甘んじることなく、いただいたご意見をサービス改善に活かし、すべての企業のWeb集客を全力でアシストしてまいります。

■ 当社のサービスについて

1. AI検索対策ツール

AI Overviews(AIによる概要)、AIモード、ChatGPT、Geminiなどの生成AI検索に対し、店舗やサービス情報の露出を増やすための最新ツールです。従来の検索エンジン対策に加え、急速に普及するAIアシスタントからの推奨を獲得し、新たなお客様接点を創出します。

2. MEO対策ツール

Googleマップ(MEO)やSNS運用の手間を削減可能な、店舗集客を実現するオールインワンツールです。最大の特長は「AI自動化」。ブログ記事案の自動作成から予約投稿、分析までをAIが強力にサポートするため、Webの専門知識がないオーナー様でも、「勝てるWebマーケティング」をすぐに始められます。

https://assist-all.co.jp/service/infobiz/

3. SEO対策(トピッククラスター)ツール

特定のテーマに関連するコンテンツを整理し、内部リンクで有機的につなぐことでSEO効果を高めるツールです。中心となる「親記事(ピラーコンテンツ)」でテーマ全体を網羅し、「子記事(クラスターコンテンツ)」が詳細を補完します。さらにサイテーション(Web上の言及)対策も実施することで、SEOパフォーマンス向上や検索順位改善が期待できます。

https://assist-all.co.jp/service/ai/blog/

4. HP制作・運用ツール(AI対応CMS)

集客と成果に特化したWebサイト構築・運用パッケージです。HTML不要の独自CMSにより、専門知識がなくても直感的に更新やデザイン変更が可能。AIがSEO記事を自動生成し、Instagram投稿との自動連動や多言語対応も完備しています。さらにユーザー行動を録画・分析するヒートマップ機能も備え、集客からサイト改善までを一元管理できます。

https://assist-all.co.jp/service/webmaster/

5. 動画制作

Webサイトのメインビジュアル動画や、SNS向けの短尺動画など、企業の魅力を最大限に引き出す映像コンテンツを制作します。視覚的なインパクトを与えることで、訪問者の滞在時間延長やエンゲージメント向上を実現します。

https://assist-all.co.jp/service/video_production/

6. 漫画制作

登録漫画家300名以上、制作実績2,000件以上を誇る本格的な漫画制作サービスです。LP(ランディングページ)や広告、Webサイトのアクセントとして、訴求力の高い漫画コンテンツを活用し、コンバージョン率の向上に寄与します。

7. インフルエンサーマーケティング

地域や業種に合わせて、拡散力の高いインフルエンサーを選定・マッチングします。貴店のサービスを第三者視点で幅広くPRすることで、Instagramのフォロワー増加や、Googleビジネスプロフィールの信頼性向上につなげます。

8. Instagram求人

多くの企業が抱える採用課題を解決する、Instagram活用型の求人サービスです。待つだけの採用ではなく、ターゲット層へ直接アプローチするダイレクトリクルーティングを実施し、より確度の高い人材獲得を実現いたします。

■本リリースの引用や転載について

本記事やデータの転載は大歓迎となっております。

転載時は以下の内容をご確認頂きご活用ください。

１. 本データの利用は自由に可能です。情報の引用元として「株式会社アシスト」とご記載ください。

２. 転載時は引用元として必ず以下のURLを設置してください。「https://assist-all.co.jp/information/20260206-11836/」

３. 調査結果および記事本文の加工や変更はお控えください。

４. 当社が相応しくないと判断した場合は、掲載についてご相談させて頂く場合があります。

■株式会社アシストへのお問い合わせについて

会社名:株式会社アシスト

住所:〒102-0072 東京都千代田区飯田橋３丁目１１－１３

電話:03-6866-7521

HP:https://assist-all.co.jp

担当:塩崎（プレスリリース担当）