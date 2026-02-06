社内外公募型、事業開発プログラム「OnStage」参加企業募集開始

株式会社レゾナック・ホールディングス

株式会社レゾナック（代表取締役社長 CEO：高橋 秀仁、以下、当社）は、共創による新規事業創出を目的とした公募型の事業開発プログラム「OnStage（オンステージ）」を始動し、2026年2月6日、スタートアップなど社外企業からのエントリー募集を開始します。本プログラムは、レゾナックの研究開発拠点「共創の舞台（神奈川県横浜市）」が主催し、社外企業とレゾナック社員が事業創造へ挑戦する“オープンな出発点”として設計されたものです。

レゾナックは、共創型化学会社として、「化学の力で社会を変える」というパーパスのもと、社会課題の解決につながる社会価値の創出を目指しています。「OnStage」はその取り組みを加速するため、「事業領域を広げる新規事業創出」と「挑戦する文化醸成」を目的に立ち上げた、ビジネスコンテスト形式のプログラムです。社内外のアイデアとレゾナックが有する技術・設備・人材などのアセットを掛け合わせ、仮説検証などのプロセスを通じて事業化を推進していきます。

エントリー企業と社内の選抜チームには、事業化に向けた伴走支援を行う株式会社ユニッジ（代表取締役Co-CEO：土成実穂、以下、UNIDGE）と連携し、顧客開発、仮説検証、技術検証のメンタリングに加え、レゾナックの技術者との壁打ち、共創の舞台での実証・議論、社内外ネットワークの提供など、事業成長に必要な多面的な支援を実施します。

また、2026年3月5日には「共創の舞台」にてプログラム説明会と交流会を開催します。参加者がレゾナックのアセット活用の可能性を直接探索できる場を設けます。

「OnStage」共創候補企業募集概要

■プログラム特設Webサイト

URL：https://unidge.co.jp/project/onstage

■応募フォーム

URL：https://form.run/@onstage2026

■募集期間

2026年2月6日（金）～4月6日（月）17:00

早期応募締切：2026年3月12日（木）23:59

早期にエントリーいただいた企業とは、共創の可能性を前広により深く検討するため、個別対話のご相談をさせていただくことがあります。ご相談する場合は、事務局から個別にご連絡いたします。

■募集テーマ

以下に関連する共創アイデアを広く募集します。

・サステナビリティ領域：資源循環、再生可能エネルギー、エネルギー効率化、環境モニタリング、カーボンマネジメントなど

・7つの重点領域：合成生物学・バイオ、航空・宇宙・海洋・防衛、資源・エネルギー・GX、防災・国土強靭化、フュージョンエネルギー、量子コンピュータ、マテリアル（重要鉱物・素材）

■応募資格

・登記されている法人であること（個人での応募は不可とさせていただきます）

・本プログラムをレゾナックとの事業共創の起点とし、相互にリソースを投じて取り組む意思があること

・2027年4月の最終審査会まで稼働が可能で、レゾナックとの事業共創を実現、継続する意思があること

■募集後のスケジュール（予定）

4月21日（火）：審査結果の通知

4月24日（金）：キックオフミーティング

4月下旬～7月： ENTRY期（ヒアリングによる顧客課題仮説の検証、他）

8月～11月：MVP1期（顧客への提供価値・解決策のプロトタイピングによる検証、他）

12月～2027年4月：MVP2期（提供価値・解決策の実証、事業計画策定、他）

2027年4月下旬：プログラム最終審査会

2027年5月以降：事業化検証

■プログラム説明会＆交流会

日時：3月5日（木）18:00-19:30

会場：レゾナック「共創の舞台」

住所：〒221-0024 神奈川県横浜市神奈川区恵比須町８－８

お申し込みForm：https://form.run/@onstage2026ivent